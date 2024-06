Indeks S&P 500 właśnie osiągnął kolejny rekordowy poziom. Indeks jest wyjątkowo mocny, co niepokoi niektórych inwestorów, którzy szukają sposobów na dywersyfikację swoich portfeli. Grupa Goldman Sachs odnotowuje dużą aktywność w swoim funduszu Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF ze względu na ryzyko koncentracji tak zwanej grupy Siedmiu Wspaniałych. Inwestorzy zostali sowicie wynagradzani za ryzyko koncentracji na Siedmiu Wspaniałych, których ogromna wartość rynkowa oznacza, że decydują o kursie indeksu S&P 500 ważonym kapitalizacją rynkową. Nie jest to bańka, jednak waga Siedmiu Wspaniałych w indeks S&P 500 jest zbyt duża. Jak wynika z notatki Data Trek Research z początku czerwca, Big Tech odpowiadał w tym roku, licząc do maja, za 76% zwrotów z indeksu S&P 500. Akcje SPDR S&P 500 ETF Trust SPY wzrosły w tym roku o 11% do maja, przy czym kontynuowały rajd w czerwcu.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 14.06.2024.

Według danych FactSet, wartość akcji Nvidii, ukochanej spółki związanej ze sztuczną inteligencją, odnotowała w tym roku wzrost o 161,7%.

Podsumowanie sesji w Europie i USA.

Wczorajsza sesja na głównych parkietach parkietach Europy zakończyła pogromem byków, a środowa sesja okazała się pułapką zastawioną przez niedźwiedzie. Niestety do Europy powróciły słabe nastroje. Tylko na jeden dzień powrócił optymizm po odczytach inflacji w USA. Czwartek był już podążaniem zgodnie z tendencją ostatnich tygodni. Germany 40 jest na dobrej drodze do czwartego z rzędu tygodnia spadków. Jeszcze gorzej wiedzie się bykom z Paryża. Wszystko wskazuje, że Italy 40 zaliczy piąty z rzędy tydzień spadkowy. Wszystkie indeksy straciły od 0,63% (FTSE 100) do 2,18% (FTSE MIB).

Na Wall Street wciąż panuje optymizm związany ze spółkami technologicznymi i tylko dzięki kilku firmom S&P500 i Nasdaq 100 utrzymują się na fali. Wczorajsza sesja miała dwa oblicza. Pierwsza połowa handlu upłynęła w realizacji zysków ze środy. Druga część to powrót do wzrostów. Znacznie gorzej radzi sobie Dow Jones, któremu na razie nie udaje się wyjść powyżej poziomu 39000 pkt. Dow Jones spadł o 65 pkt., czyli 0,17%. S&P 500 zyskał 0,23%. Nasdaq Composite zakończył dzień wzrostem o 0,34%.

Na giełdach w Azji przewaga spadków. Indyjski Sensex bije kolejne rekordy.

Dzisiejszy handel w rejonie Azji i Pacyfiku poza giełda w Japonii przebiega w gorszych nastrojach. Dzięki słabości jena, indeks giełdy w Tokio zyskuje 0,34%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,32%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 0,29%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,70%), Szanghaj (-0,40%), Singapur (-0,46%), Sensex (0,12%). Indeks Asia Dow w dół o 0,19%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Po trzech spadkowych tygodniach na GPW, wszystko wskazuje na to, że i ten tydzień będzie należał do niedźwiedzi. Choć środa przyniosła ulgę byczo nastawionym bywalcom przy Książęcej. Środowa sesja dała impuls do zakupów akcji na europejskich parkietach, co przełożyło się na chwilowy powrót dobrych nastrojów na GPW, jednak szybko nastroje inwestorów odwróciły się, a indeksy wymazały całość wzrostów ze środy. Wczorajszy handel nad Wisłą pokazał słabość popytu. Zresztą nie tylko w Warszawie, ale i w całej Europie.

Od startu notowań, zarówno WIG, jak i WIG20, rozpoczęły handel pod kreską i z godziny na godzinę benchmarki zsuwały się na coraz to niższe poziomy. Słaby początek notowań na Wall Street dokonał dzieła zniszczenia i indeksy spadły na dzienna minima. Spadki WIG20 zatrzymały się w bezpośredniej bliskości okrągłego poziomu 2400 punktów. W przypadku czerwcowej serii kontraktów, jest to najniższy poziom od 18 kwietnia.

Z grona blue chipów, tylko 2 spółki zameldowały się na plusie. JSW pokazało pazur, a jej akcje wzrosły o 4,31%. Zysk Dino o 0,2% trudno uznać za sukces. Po drugiej stronie rynku znalazł się LPP ze stratą 5,35%. O ponad 4% spadły akcje Kruka, a o ponad 3% przecenione były Alior, Pepco, Cyfrowy Polsat i Pekao.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,09 mld zł. WIG zyskał 1,61%. Indeks blue chipów spadł o 1,69%. WIG20fut stracił 1,76%, osiągając na zamknięciu wartość 2403 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 spadł o 1,69%. sWIG80 zakończył dzień spadkiem o 0,71%.

Od początku tygodnia złoty gwałtownie tracił do głównych walut.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,16.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,34.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,05.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,53.

PLNJPY – para handlowana jest po 39,00.



