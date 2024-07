Odwrócona krzywa dochodowości przyciągnęła wiele uwagi ze względu na wysyłanie fałszywego sygnału - jak dotąd - o recesji od końca 2022 roku. Ale zachowanie innego wskaźnika, wiodącego indeksu gospodarczego Conference Board, wiarygodnego od ponad 50 lat, również potwierdzało tę narrację.

Po osiągnięciu szczytowego poziomu w grudniu 2021 r., indeks zaczął spadać i zasygnalizował możliwość recesji do czerwca 2022 r. Trwało to do marca bieżącego roku. Jednak w ciągu tych prawie dwóch lat wzrost gospodarczy przyspieszył, a napięty rynek pracy nadal się rozwijał. Wyniki indeksu w kwietniu i maju wykazały poprawę i obecnie wskazują na „gospodarcze przeciwności” - nawet przy szerszych obawach związanych z rosnącym bezrobociem i słabnącą gospodarką.

Czy to możliwe? Czy wyszliśmy już z recesyjnego lasu? A może indeks nie jest zsynchronizowany z rzeczywistością gospodarczą? Gospodarka po pandemii rzucała analitykom podkręcone piłki, a sprzeczne dane przedostały się do indeksu Conference Board. Jednocześnie wzrost aktywności w usługach od czasu zakończenia pandemii może nie być w pełni uchwycony w indeksie ze względu na jego skład.

Produkcja i zaufanie konsumentów to dwa składniki wiodącego indeksu, które w ostatnich latach mocno ucierpiały i miały ogólnie negatywny wpływ, co przyczyniło się do tego, co do tej pory było fałszywym sygnałem recesji.

Produkcja fabryczna spadła, gdy Rezerwa Federalna zaczęła podnosić stopy procentowe na początku 2022 roku. Zamówienia na nowe towary osłabły, ale kierownicy fabryk nie zwolnili dużej liczby pracowników, zamiast tego zdecydowali się gromadzić wykwalifikowaną siłę roboczą i czekać na wznowienie wzrostu. Trzymanie pracowników zmniejszyło gospodarczy cios spowodowany niższymi zamówieniami fabrycznymi, a teraz sektor produkcyjny może się odbić.

Zaufanie konsumentów spadło, gdy inflacja wzrosła, a ludzie musieli płacić więcej za artykuły spożywcze, paliwo, ubezpieczenie i czynsze, co zmniejszyło ich siłę nabywczą. Konsumenci nie ograniczyli jednak swoich wydatków, częściowo ze względu na stłumione oszczędności wynikające z bodźców fiskalnych i oszczędności podczas pandemii. Nastroje konsumentów stały się bardziej korzystne pod koniec 2023 roku.

Krzywa dochodowości, również składnik indeksu Conference Board, odwróciła się w wyniku obaw o recesję i wyższych stóp procentowych Fed. Przy odwróconej krzywej stopy procentowe dla inwestycji długoterminowych spadają poniżej stóp procentowych dla inwestycji krótkoterminowych - co wpływa na zyski banków i wskazuje, że inwestorzy z Wall Street uważają, że złe czasy mogą być tuż za rogiem.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 18.07.2024.

Podsumowanie sesji w Europie i USA.

Wczorajszy handel na giełdach Starego Kontynentu przebiegał w mieszanych nastrojach, kiedy w powietrzu można wyczuć widmo głębszej korekty. Od początku handlu, prawie wszystkie wiodące indeksy Europy skierowały się na południe i ostatecznie odnotowały zmianę od 0,13% (IBEX 35) do -0,44% (DAX 40).

Na Wall Street sesja przebiegła w o wiele gorszych nastrojach, gdzie indeksy poza Dow Jonesem finiszowały dzień na czerwonym terytorium. Dow Jones wzrósł o 0,59%, S&P500 stracił 1,34%, a Nasdaq Composite spadł o 2,77%. Wzrostowa fala na indeksie małych spółek napotkała na pierwsze przeszkody, co doprowadziło do korekty silnego podbicia Russell 2000. Indeks spadł o 1,06%.

W Azji mieszane nastroje.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku są dziś w mieszanych nastrojach. Indeks giełdy w Tokio wznowił dynamiczne spadki z ostatnich sesji i spada o 2,36%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,27%. Południowokoreański KOSPI traci 1%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,66%), Szanghaj (0,36%), Singapur (-0,64%), Sensex (0,04%). Indeks Asia Dow spada o 1,33%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Od początku lipca WIG20 nie może znaleźć kierunku i handel wygląda jak przepychanka popytu z podażą. Na zmianę to sesja wzrostowa, to znów inicjatywa należy do niedźwiedzi. Tak było jeszcze w poniedziałek, jednak już wtorkowa sesja odbyła się bez strony kupującej, co było również widoczne podczas wczorajszego dnia. Po lekko wzrostowym otwarciu, zarówno WIG, jak i WIG20 skierowały się na południe i rozbijały kolejne wsparcia, jednak pod koniec sesji pojawił się pewien popyt, który może być zapowiedzią utworzenia wzrostowej korekty.

Najważniejszym aspektem wczorajszego handlu na WIG20 było utworzenie świecy popytowej o długim dolnym, jak i górnym cieniu na interwale H4, co może oznaczać, że byki jeszcze nie dały za wygraną.

Zebranie wyrzucanych na rynek akcji i powrót do wzrostów, może pozwolić na atak na szczyt z 20 maja bieżącego roku na 2598 pkt.

Z grona blue chipów, 17 spółek zameldowało się na czerwonym terytorium, gdzie liderem spadków było Pepco -3,67%. Najlepiej podczas wczorajszej sesji wypadł Cyfrowy Polsat, ze skromną zmianą o +0,62%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,353 mld zł. WIG stracił 0,93%. Indeks blue chipów spadł o 1,26%. WIG20fut obsunął się o 1,74%, osiągając na zamknięciu wartość 2424 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 spadł o 0,06%. Podobnie wypadły maluchy, sWIG80 zakończył dzień spadkiem o 0,43%.

Złoty pozostaje stabilny do głównych walut.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,09.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,28.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,92.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,39.

PLNJPY – para handlowana jest po 39,73.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.