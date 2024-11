Obawy związane z inflacją powróciły, by dręczyć amerykańskie rynki finansowe, a analitycy zastanawiają się, czy potencjalne zmiany polityki prezydenta elekta Donalda Trumpa mogą spowodować ponowny wzrost cen. Od czasu zwycięstwa Trumpa 6 listopada rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła do 4,356%. Jednak rynek akcji przyjął to z ulgą. W ciągu ostatnich trzech tygodni indeks S&P 500 wzrósł o ponad 3%, podczas gdy przemysłowy Dow Jones wzrósł o prawie 5%.

Surowce są z pewnością bardzo wrażliwe na inflację. Znaczny wzrost cen ropy naftowej może przełożyć się na wyższą inflację. Jednak zwykła korelacja między cenami energii a inflacją może osłabnąć pod wpływem pro energetycznej polityki Trumpa. Gdy nowa administracja i zacznie więcej wydobywać, prawdopodobnie będziemy mieć więcej ropy co będzie mieć wpływ na ceny energii, więc normalny paradygmat dotyczący ropy i inflacji zostanie przyćmiony pod rządami Trumpa

Złoto często uważane jest za zabezpieczenie przed inflacją, ponieważ ten szlachetny metal ma tendencję do utrzymywania swojej wartości, gdy inflacja gwałtownie rośnie. Cena złota wzrosła w ubiegłym tygodniu o ponad 5%, osiągając w piątek 2720 USD, był to najlepszy tydzień dla kruszcu od marca 2023 r. Dziś rano złoto traci 2%.

Wciąż jest zbyt wcześnie, aby wyciągać wnioski z potencjalnego wpływu taryf na znacznie wyższą inflację, a sygnały z rynków finansowych nie są zbyt jasne co do perspektyw różnych klas aktywów. Jedne co wydaje się pewne - traderzy muszą być przygotowani na zwiększoną zmienność prawie na wszystkich rynkach.

Podsumowanie sesji w Europie i USA

Piątkowa sesja na głównych giełdach Starego Kontynentu rozpoczęła się wzrostami i do końca dnia rynki rosły w siłę. Wszystkie wiodące benchmarki zakończyły dzień na plusie zyskując od 0,39% (IBEX 35) do 1,38% (FTSE100).

Na Wall Street, również było kolorem dominującym była zieleń z zaznaczeniem, że giełda Nasdaq radziła sobie najsłabiej. Dow Jones, który zyskał o 0,97%. S&P500 wzrósł o 0,35%. Nasdaq Composite zaliczył wzrost o 0,16%.

W Azji przewaga wzrostów. Chińskie akcje pod presją.

Na giełdach w rejonie Azji i Pacyfiku na większości giełdach jest zielono. Pod presją inwestorów znalazły się akcje chińskie. Inwestorów straszy niepewność co do protekcjonistycznej polityki Trumpa i jej skutków na globalny wzrost gospodarczy. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 1,43%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,283%. Południowokoreański KOSPI rośnie o 0,83%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,52%), Szanghaj (-0,96%), Singapur (0,09%), Sensex (1,48%). Indeks Asia Dow w górę o 1,07%.

Podsumowanie sesji na GPW

Miniony tydzień zakończył się trzecią z rzędu wzrostową sesją na parkiecie przy Książęcej. Wciąż jeszcze bez przełomu, ale dobrą wiadomością jest to, że udało się odrobić całość strat z wtorkowej wyprzedaży. Nieco martwić może spadek aktywności inwestorów. Próby powrotu powyżej wsparcia na 2200 pkt. na razie mogą nieść nieco optymizmu, jednak póki co kończą się one porażką byków i teraz poziom ten stał się oporem dla dalszych wzrostów.

Początek handlu nie zapowiadał się po myśli strony popytowej. Pierwsze dwie godziny handlu, zrzuciły WIG20 do poziomu 2150 prt. Wtedy to w Europie indeksy zaczęły rosnąć, a wraz z nimi WIG20. Od tego czasu indeks nabrał rozpędu i już do końca notowań utrzymał się w bezpośredniej bliskości maksimum dziennego zakresu wahań.

Z technicznego punktu widzenia, indeks pozostaje pod presją. Czy strona popytowa powróci do gry, a dołki z wtorku okażą się okazją do tanich zakupów? Na razie tak to wygląda, jednak potrzebne jest trwałe wyjście powyżej poziomu 2200 pkt. Dużo będzie zależeć od sentymentu na globalnych parkietach.

Z grona blue chipów, 15 spółek zakończyło dzień na plusie. Liderem wzrostów były Cyfrowy Polsat i LPP, które zyskały odpowiednio 6% i 4,84%. Po przeciwnej stronie rynku znalazło się Pepco przecenione o 1,88%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,17 mld zł. WIG zyskał 0,6%. Indeks blue chipów zyskał 0,74%. WIG20fut wzrósł o 0,68% osiągając na zamknięciu 2205 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 0,28%. sWIG80 zakończył dzień wzrostem o 0,27%.

PLN próbuje odrabiać straty

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,20.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,33.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,13.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,64.

PLNJPY – para handlowana jest po 37,35.



