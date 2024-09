Słabość rynku pracy wzbudza niepokój na Wall Street przed dzisiejszą aktualizacją danych o inflacji, która powinna dać więcej wskazówek, jak dużą zmianę stóp procentowych może zastosować Rezerwa Federalna w przyszłym tygodniu. Po chwilowym spadku inflacji na początku tego roku, wskaźniki zaczęły podążać w dobrym kierunku, co pozwoliło Rezerwie Federalnej skupić się na kondycji rynku pracy, co po raz pierwszy od czterech lat otworzyło drogę do obniżek stóp procentowych. Krótkoterminowa stopa procentowa Fed utrzymuje się blisko najwyższego poziomu od dwóch dekad, podnosząc koszty pożyczek dla rodzin, firm, a nawet rządu USA. W oczekiwaniu na dane o inflacji i cięcie stóp procentowych przez Fed, rentowność 10-letnich obligacji spadła do 3,613%, a cena obligacji wzrosła do najwyższego poziomu od 10 maja 2023 r.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 11.09.2024.

Być może było to pierwsza i ostatnia debata przed wyborami prezydenckimi. Harris zaatakowała Trumpa za jego propozycję nałożenia ceł w wysokości od 10% do 20% na wszystkie towary importowane. Podkreśliła, że jego podatki mogą zwiększyć koszty dla amerykańskich rodzin o około 4000 dolarów rocznie. Trump powtarzał wielokrotnie, że to importerzy płacą cła, a nie konsumenci. Nie wspomniał, że taka polityka pobudzi inflację. Debata przerodziła się w brutalną walkę, gdy Kamala Harris i Donald Trump spierali się o gospodarkę, aborcję i politykę zagraniczną. Harris krytykowała Trumpa, co było częścią jej strategii mającej na celu prowokowanie byłego prezydenta.

Podsumowanie sesji w Europie i USA

Od piątku do wczoraj kolejne sesje na giełdach Starego Kontynentu raz rosną, to znów spadają. Gdy poniedziałkowy handel upłynął pod znakiem odrabiania strat z piątku, wtorek przyniósł spadki. Taka nerwowość można przypisać oczekiwaniu na decyzję EBC o wysokości stóp procentowych i konferencję po posiedzeniu banku. Wszystkie wiodące indeksy straciły od 0,24% (CAC40) do 1,12% (FTSE MIB).

Na Wall Street, panowały mieszane nastroje, dby inwestorzy oczekiwali na debatę prezydencką i dzisiejsze dane o inflacji. Dow Jones spadł o 0,23%, S&P 500 zyskał 0,45%. Nasdaq Composite zaliczył wzrost o 0,84%.

W Azji przewaga spadków

Na giełdach w rejonie Azji i Pacyfiku przeważają zdecydowane spadki, a indeksy nadążają za spadkami kontraktów na amerykańskie indeksy. Indeks giełdy w Tokio spada o 1,51%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,43%. Południowokoreański KOSPI traci 0,61%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-1,28%), Szanghaj (-0,75%), Singapur (0,40%), Sensex (0,11%). Indeks Asia Dow w dół o 0,52%.

Podsumowanie sesji na GPW

Za nami spadkowa sesja na parkiecie przy Książęcej, a wszystko to dzieje się, gdy to niedźwiedzie próbują kontrolować rynek w perspektywie bliskości rozliczenia wrześniowej serii kontraktów.

Początek handlu nie zapowiadał pogromu byków. Przez godzinę, WIG20 utrzymywał się na zielonym terytorium. I to była jedyna dobra wiadomość. Od tego czasu, indeks spadał na coraz to niższe poziomy, docierając do wsparcia w okolicach 2300 pkt. Próba kontry byków skończyła się niczym. Ostatnia faza handlu sprowadziła WIG20 z powrotem w okolice wsparcia.

Na chwile obecną poziom tem jest kluczowym dla dalszych losów indeksu. Jeśli z otoczenia zewnętrznego nie napłyną negatywne wiadomości, jest szansa na powrót w rejon 2420 pkt. W alternatywnym scenariuszu, pokonanie wsparcia może sprowadzić benchmark w stronę 2200 pkt.

Z grona blue chipów, 4 spółki odnotowało wzrost. Liderem były Kęty, którego akcje wzrosły o 1,46%. Po drugiej stronie rynku po raz kolejny znalazło się JSW przecenione o 4,30%. Pekao, CD Projekt, Alior i Cyfrowy Polsat straciły ponad 2%.

W trudnej sytuacji znalazł się JSW. Kurs akcji zszedł poniżej wsparcia na poziomie 25 PLN, co grozi przeceną do 14 PLN. Kurs jest na najniższym poziomie od listopada 2020 r.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,14 mld zł. WIG stracił 0,89%. Indeks blue chipów stracił 1%. WIG20fut spadł o 0,83%, osiągając na zamknięciu wartość 2283 pkt. Średnie i małe spółki nie znalazły uznania w oczach inwestorów. mWIG40 odnotował spadek o 0,76%. sWIG80 zakończył dzień 0,01% niżej.

PLN pozostaje mocnym do walut rezerwowych

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,07.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,28.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,87.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,59.

PLNJPY – para handlowana jest po 36,40.



