Wyprzedaż na giełdzie nasiliła się w środę, wymazując setki miliardów dolarów wartości z grupy gigantów technologicznych i popychając Nasdaq Composite do pierwszego spadku o ponad 3% od 400 ostatnich dni handlowych.

Po tym, jak szał na sztuczną inteligencję wyniósł akcje na nowe szczyty w pierwszej połowie roku, inwestorzy nagle stali się bardziej sceptyczni co do jej potencjalnych zysków. Traderzy przećwiczyli te nowo odkryte wątpliwości na Tesli, gdzie opóźnione wprowadzenie robotaxi pomogło akcjom spaść o 12% w ruchu, który odbił się echem na całym sektorze technologicznym.

W efekcie S&P 500 spadł o 2,3%, co było jego najgorszym dniem od grudnia 2022 r., podczas gdy Dow Jones Industrial Average stracił 1,2%, czyli 504 punkty. Ciężki technologicznie Nasdaq spadł o 3.6%, co było największym poślizgiem od października 2022 r., kiedy to urzędnicy Rezerwy Federalnej podnosili stopy procentowe, aby stłumić inflację.

Od tego czasu akcje osiągały rekordy, dzięki optymizmowi związanemu ze sztuczną inteligencją. Następnie chłodny raport o inflacji w tym miesiącu przekonał wielu traderów, że obniżki stóp procentowych są tuż za rogiem, wywołując przesunięcie pieniędzy do innych sektorów w ramach tego, co może być rotacją giełdową.

Środowa reakcja rynku na wyniki właściciela Google, które nieznacznie przewyższyły szacunki, ale wywołały obawy o wydatki na sztuczną inteligencję, pokazała niebotycznie wysoką poprzeczkę dla grupy, gdy inwestorzy czekają na wyniki Nvidii, Microsoftu i innych.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 25.07.2024.

Patrząc na wykres S&P 500 z interwału miesięcznego, tworzy się świeca podażowa o długim górnym cieniu, która może doprowadzić do powstania formacji spadającej gwiazdy, jednak aktualnie nie można jasno powiedzieć, czy zobaczymy pogłębienie ruchu spadkowego.

Podsumowanie sesji w Europie i USA.

Wczorajszy handel na giełdach Starego Kontynentu przebiegał w tragicznych nastrojach, kiedy inwestorzy od początku dnia wyrzucali akcje na rynek. Na starcie sesji pojawiły się sporej wielkości luki spadkowe, które nie były domykane w dalszej części dnia, a same spadki tylko przybierały tempa. Dzienne zmiany benchmarków wyniosły od -0,17% (FTSE 100) do -1,12% (CAC 40).

Na Wall Street sesja przebiegła w jeszcze gorszych nastrojach, gdzie wszystkie indeksy finiszowały dzień na minusie. Dow Jones spadł o 1,25%, S&P500 stracił 2,31%, a Nasdaq Composite oddał z dorobku 3,64%. Małe spółki wpisały się w obraz rynku. Russell 2000 stracił 2,13%.

Kiepskie nastroje w Azji.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku nadal są w słabych nastrojach. Indeks giełdy w Tokio, po jednodniowej przerwie, kontynuuje dynamiczne spadki i ponownie notuje zmianę na poziomie -3,28%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 1,29%. Południowokoreański KOSPI traci 1,79%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-1,85%), Szanghaj (-0,63%), Singapur (-1,03%), Sensex (-0,31%). Indeks Asia Dow spada o 2,73%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Od początku lipca WIG20 nie może znaleźć kierunku i handel wygląda jak przepychanka popytu z podażą. Na zmianę to sesja wzrostowa, to znów inicjatywa należy do niedźwiedzi W pierwszej połowie zeszłego tygodnia widzieliśmy znaczną przewagę po stronie sprzedającej, jednak już w czwartek pojawiła się wysoka świeca popytowa, która sugerowała wystąpienie korekty silnych spadków notowanych od okolic 2570 pkt. W tym tygodniu nie widzieliśmy kontynuacji odbicia i zarówno WIG, jak i WIG20 systematycznie schodzą na niższe poziomy.

Wig20 rozbił kluczowe wsparcie z okolic 2440 pkt., co potwierdziło przewagę po stronie sprzedających i otworzyło drogę do równego poziomu 2400 pkt. O powrocie lepszych nastrojów będzie świadczył ponowny wzrost powyżej 2497 pkt., czyli maksimum świecy z 22 lipca 2024 roku.

Z grona blue chipów, 6 spółek zameldowało się na zielonym terytorium, gdzie liderem wzrostów były Kęty +1,54%. Najgorzej podczas wczorajszej sesji wypadł Budimex, notując zmianę na poziomie -3,55%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 906 mln zł. WIG stracił 0,50%. Indeks blue chipów spadł o 0,55%. WIG20fut spadł o 0,6%, osiągając na zamknięciu wartość 2404 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 spadł o 0,43%, a sWIG80 zakończył dzień 0,02% niżej.

Złoty traci do głównych walut.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,11.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,29.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,96.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,47.

PLNJPY – para handlowana jest po 38,44.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.