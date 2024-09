Część analityków twierdzi, że konieczność większego cięcia stóp procentowych przez Fed może wskazywać na obawy Rezerwy Federalnej o wzrost gospodarczy i przyszłe problemy gospodarcze. Dolar amerykański traci na wartości w oczekiwaniu na powszechnie spodziewaną obniżkę stóp procentowych na posiedzeniu FOMC w środę i w zależności od skali działania Rezerwy Federalnej, może ostatecznie osłabić się jeszcze bardziej — lub może to być okazja do kupna. Do spadku wartości dolara przyczynia się ponad 50% prawdopodobieństwo, że Fed dokona w środę największej obniżki stóp procentowych od 16 lat. Oczekiwania na obniżkę o 50 pb wzrosły w poniedziałek do 63% z 50% w piątek, po tym jak komentator Wall Street Journal Greg Ip przedstawił argumenty za większą obniżką, a Bill Dudley, były szef nowojorskiej Rezerwy Federalnej, wskazał, że spodziewa się, że Rezerwa Federalna pójdzie w tym kierunku. Tymczasem prawdopodobieństwo obniżki o 25 punktów bazowych spadło do 37%, z 50% pod koniec ubiegłego tygodnia.

Już jutro uwaga inwestorów skupi się na środowej decyzji FOMC. Dylemat Rezerwy Federalnej w kwestii obniżek stóp procentowych to: zacząć na dużą, czy na małą skalę? Bank centralny ma obniżyć stopy procentowe po raz pierwszy od 2020 r. Bankierzy zasygnalizowali pewność, że inflacja powraca do celu banku i mogą dokonać wielokrotnych obniżek stóp procentowych w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Stają przed pytaniami, czy obniżyć o tradycyjne 0,25 punktu procentowego, czy o 0,5 punktu. Teraz Fed skupi się na rynku pracy, który zgodnie z założeniami Fed skurczył się. Odpowiedzi na pytanie o to, jak szybko będą działać, mogą ujawnić wskazówki dotyczące szerszej strategii Fed.

Podsumowanie sesji w Europie i USA

Poniedziałkowa sesja na głównych giełdach Starego Kontynentu, przebiegała w niewielkiej zmienności i zakończyła się w mieszanych nastrojach. FTSE MIB nie zmienił wartości. FTSE 100 i IBEX 35 zyskały odpowiednio 0,06% i 0,35%, Stoxx 600, CAC40 i Dax straciły od 0,16% do 0,35%.

Również na Wall Street widać było wyczekiwanie. Wciąż jest duża szansa, że S&P500 wzniesie się na historyczne maksimum, a być może pomoże mu w tym środowa decyzja Fed. Dow Jones wzrósł o 0,55%, S&P 500 zyskał 0,13%. Nasdaq Composite zaliczył spadek o 0,52%.

W Azji mieszane nastroje

Na giełdach w rejonie Azji i Pacyfiku, tak jak w piątek, panują mieszane nastroje z lekką przewagą czerwieni. Indeks giełdy w Tokio spada o 1,75%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,29%. Giełda w Korei jest zamknięta z powodu święta. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (1,44%), Szanghaj (giełda zamknięta z powodu święta), Singapur (0,61%), Sensex (-0,04%). Indeks Asia Dow w dół o 0,65%.

Podsumowanie sesji na GPW

Po dwóch z rzędu wzrostowych dniach na parkiecie przy Książęce, poniedziałek przyniósł cofnięcie na WIG20 i to w chwili, gdy wydawało się, że popyt może przejąć inicjatywę i to w okresie, gdzie dużymi krokami zbliża się termin rozliczenia wrześniowej serii kontraktów.

Za nami dość nudna sesja. Już sam początek handlu zapowiadał się po myśli niedźwiedzi. Po niskim otwarciu na PZU, związanym z odcięciem dywidendy, przez cały dzień niewiele się działo. Indeks handlowany był w niewielkiej zmienności, a WIG20 oscylował wokół poziomu 2300 pkt. Ostatnie cztery dni to próba znalezienie kierunku. W ubiegłą środę, próba obrony wsparcia w okolicach 2300 pkt. zakończyła się niepowodzeniem, a sam poziom został rozjechany z marszu, spadając do poziomu 2260 pkt. Dzień później wzrost zakończył się powrotem do wspomnianego poziomu. Ostatnia sesja tygodnia to powrót powyżej 2340 pkt. Wczorajsze notowania sprowadziły WIG20 z powrotem do wspomnianego poziomu 2300 pkt. Linia trendu wzrostowego została utrzymana i to chyba najlepsza wiadomość dla warszawskich byków.

Na chwile obecną, sytuwacja techniczna nie zmieniła się, a inwestorzy wyczekują teraz na środową decyzję Fed.

Z grona blue chipów, 15 spółek odnotowało wzrost. Liderami wzrostów były banki na czele z PKO BP i Aliorem, któreych akcje wzrosły o 3,66%. Ponad 2% zyskały mBank i Pekao. Po drugiej stronie rynku znalazło się JSW przecenione o 1,48%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,14 mld zł. WIG stracił 0,72%. Indeks blue chipów stracił 1,79%. WIG20fut spadł o 1,08%, osiągając na zamknięciu wartość 2290 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 odnotował spadek o 0,13%. sWIG80 zakończył dzień 0,25% niżej.

PLN pozostaje mocnym do walut rezerwowych

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5 07.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,27.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,84.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,55.

PLNJPY – para handlowana jest po 36,60.



