Dzisiaj opadają emocje związane z wyborami prezydenckimi w USA, gdzie zwycięstwo Trumpa umocniło dolara do wszystkich walut i dało impuls dla bywalców na Wall Street. Dziś w centrum uwagi znajdą się Bank Anglii oraz Fed. W obu przypadkach oczekiwania rynku pozycjonowane są na cięcia stóp procentowych o 25 pb. Za to bardzo ważnym może być wystąpienie Powella na konferencji prasowej. Czy Prezes Rezerwy Federalnej odniesie się do obietnic Donalda Trumpa o nałożeniu ceł na wszystkie towary sprowadzane do USA, co może prowadzić do wzrostu inflacji? Do południa poznamy również decyzję Banku Szwecji o wysokości stóp procentowych i dane o sprzedaży detalicznej w strefie euro.

Spójrzmy na amerykański rynek nieruchomości, który odkąd rośnie inflacja mocno kuleje. Jak wynika z nowego raportu, w ciągu ostatniego roku, gdy ceny domów zbliżały się do nowych rekordów, a 30-letnie oprocentowanie kredytów hipotecznych utrzymywało się znacznie powyżej 7%, osoby kupujące dom po raz pierwszy zostały zepchnięte na margines, a odsetek domów sprzedanych spadł do najniższego poziomu od 43 lat. Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami uwzględnia transakcje dokonane od lipca 2023 r. do czerwca 2024 r. Oprócz wysokich kosztów finansowania, jednym z powodów, dla których osoby kupujące dom po raz pierwszy jest brak niedrogich domów na sprzedaż. Sytuacja ta odbiła się na firmach pośredniczących w transakcjach, a ich akcje zaczynają tanieć.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 07.11.2024.

Podsumowanie sesji w Europie i USA

Miłe złego początki, tak najkrócej można opisać to co działo się w Europie. Wczorajsza sesja na głównych giełdach Starego Kontynentu rozpoczęła się szarżą byków i takie nastroje panowały tylko przez kilkadziesiąt minut. Inwestorzy przyjęli zwycięstwo Trumpa z niepewnością, jaka będzie polityka gospodarcza. Prezydent elekt już wcześniej straszył cłami, co ograniczy konkurencyjność na amerykańskim rynku. Wiodące benchmarki straciły od 0,07% (FTSE100) do 2,90% (IBEX 35).

Za to Wall Street z entuzjazmem przyjęła wynik wyborów. Już samo otwarcie pokazało zadowolenie inwestorów. Dow Jones wzrósł o 3,57%, S&P500 zyskał 2,53%. Nasdaq Composite zaliczył wzrost o 2,95%.

W Azji przewaga wzrostów, prym wiodą akcje chińskie i singapurskie

Na giełdach w rejonie Azji i Pacyfiku większość indeksów rośnie, szczególnie giełdy w Chinach, gdzie dane o eksporcie pokazały wzrost o 12,7 przy oczekiwaniach 5,2%. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 0,25%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,33%. Południowokoreański KOSPI traci 0,83%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (1,59%), Szanghaj (1,96%), Singapur (2,11%), Sensex (-1,06%). Indeks Asia Dow w górę o 1,04%.

Podsumowanie sesji na GPW. WIG20 wciąż broni się na wsparciu

Po trzech z rzędu spadkowych tygodniach na parkiecie przy Książęcej, od poniedziałku trwa poszukiwanie kierunku. Niestety wczoraj byki tylko przez godzinę aktywnie próbowały wziąć sprawy w swoje ręce, po czym złożyły broń. Podobnie jak i na głównych parkietach Europy. Środa przyniosła niewielki wzrost, który trudno uznać za sukces. Zarówno na szerokim rynku, jak i na WIG20, nie zmienił się spadkowy obraz. Jak na razie spadki zostały powstrzymane w okolicach 2200 pkt. W dalszym ciągu, nie wygląda to zbyt optymistycznie przed kolejnymi dniami handlowymi. WIG20, na chwilę obecną, obronił się okolicach kluczowego wsparcia na poziomie 2200 pkt. Czy bykom uda się zakończyć wyprzedaż, czy też czeka nas marsz do kolejnego wsparcia na poziomie 2130.

Po neutralnym otwarciu, WIG20 od razu skierował się na północ i po godzinie notowań osiągnął maksimum sesyjne nieco poniżej 2280 pkt. Od tej pory indeks zsuwał się coraz niżej, kończąc w okolicach otwarcia.

WIG20 odbił się do wsparcia 2200 pkt., poziomu który w tym momencie jest kluczowym dla dalszych losów indeksu. Linia trendu poprowadzona od dołka z początku październikowej hossy 2023 roku została wybita, a to może oznaczać kłopoty byków.

Z grona blue chipów, 11 spółek odnotowały zysk. Liderami wzrostów były JSW i Pepco, które zyskały odpowiednio 2,94% i 2,41%. Po przeciwnej stronie rynku znalazły się Orange i KGHM przecenione o 3,50% i 2,80%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,11 mld zł. WIG zyskał 0,29%. Indeks blue chipów stracił zyskał 0,21%. WIG20fut nie zmienił wartości, osiągając na zamknięciu 2255 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 0,69%. sWIG80 zakończył dzień wzrostem o 0,19%.

PLN pod presją, ale odrabia straty po wczorajszej wyprzedaży

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5 23.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,35.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,05.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,62.

PLNJPY – para handlowana jest po 38,00.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.