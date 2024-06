Druga część tygodnia będzie pracowita dla inwestorów. PMI dla usług z Chin pokazało, że ten sektor gospodarki utrzymuje wysoką dynamikę. W dalszej części dnia poznamy odczyty dla poszczególnych gospodarek Eurolandu i całej strefy euro. Oczekuje się, że usługi w przeciwieństwie do przemysłu pozostaną na ścieżce rozwoju. Rozczarowujące ISM dla amerykańskiego przemysłu oraz wydatki na inwestycje budowlane przyspieszyły spadek rentowności amerykańskich obligacji. ISM dla usług będzie więc szczególnie obserwowane. Dotychczasowe słabe dane z USA spowodowały, że inwestorzy oczekują, że Fed przyspieszy z cięciami stóp procentowych.

Dziś Bank Kanady podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych. Oczekiwania rynku wskazują na obniżenie kosztu pieniądza o 25 pb z 5% do 4,75%. W międzyczasie poznamy raport ADP o zmianie zatrudnienia w sektorze prywatnych przedsiębiorstw. Szacunki mówią o wzroście zatrudnienia w maju o 175 tys. z 192 tys. miesiąc temu. To właśnie napięty rynek pracy spędza sen z powiek urzędnikom Rezerwy Federalne. Jednak raport ten jest często rozbieżny z danymi rządowymi, które poznamy w piątek.

Gdy jeszcze nie tak dawno inwestorzy widzieli dalszy wzrost cen ropy i wskazywali to na czynnik ryzyka dla inflacji, od pięciu sesji cena czarnego złota spada. Notowania kontraktów terminowych na ropę WTI spadły we wtorek poniżej 74 dolarów za baryłkę w związku z obawami, że globalna podaż może wzrosnąć jeszcze w tym roku. OPEC+ zgodził się przedłużyć większość cięć do 2025 r., otworzył jednak drzwi dla dobrowolnych cięć w ośmiu krajach członkowskich, które miały być stopniowo zmniejszane począwszy od października. Oznaki słabości gospodarczej w USA, największego konsumenta ropy na świecie, również odbiły się na cenach ropy.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 05.06.2024.

Podsumowanie sesji w Europie i USA.

Wtorkowa sesja na głównych parkietach Europy zakończyła się na minusie. Inwestorzy wyczekują napływu ważnych danych w drugiej części tygodnia, a szczególnie czwartkowej decyzji EBC o cięciu stóp procentowych. Wszystkie indeksy straciły od 0,37% (FTSE 100) do ponad 1% (Dax i FTSE MIB).

Po słabym otwarciu na Wall Street indeksy przez całą sesję odrabiały straty z otwarcia i na finiszu odnotowały niewielki wzrost. Dow Jones wzrósł o 140 pkt., czyli 0,36%. S&P 500 zyskał 0,15%. Nasdaq Composite zakończył dzień wzrostem o 0,18%.

Giełdy w Azji w poszukiwaniu kierunku.

Po poniedziałkowych wzrostach, wczorajsza i dzisiejsza sesja na giełdach w regionie Azji i Pacyfiku przebiega w niewielkiej zmienności w ślad za niemrawym handlem na Wall Street. Indeks giełdy w Tokio traci 1,09%%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,4%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 1,10%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,33%), Szanghaj (-0,36%), Singapur (0,25%), Sensex (0,75%). Indeks Asia Dow w dół o 0,29%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Wczorajsza sesja na GPW zakończyła się pogromem byków, a skromne zyski wypracowane w piątek i poniedziałek zostały z nawiązką wymazane. Takiego stanu rzeczy można również szukać daleko za granicą Polski, w Meksyku i Indiach, co spowodowało hurtową wyprzedaż na rynkach wschodzących. Po kontrowersyjnym wyniku wyborów w Meksyku, indeks IPC runął o prawie 6 % poniżej 52 tys punktów, a MXN stracił do dolara w 2 dni 6%. Wstępne wyniki wyborów wskazały na zwycięstwo większości Partii Moderna w Kongresie Meksykańskim, a także miażdżące zwycięstwo Claudii Sheinbaum w wyborach prezydenckich. To wzbudziło obawy o zwiększoną kontrolę państwa nad gospodarką. W Indiach, partia Modiego nie uzyskała większości w parlamencie. Indeks NIFTY spadł o 8%.

Od samego otwarcia WIG20 zaliczył szybki i znaczący zajazd na południa. Jednak już w połowie sesji spadki zostały zatrzymane i benchmark poruszał się dość płasko, co może sugerować, że na tak niskich poziomach są chętni do kupna akcji. Patrząc spekulacyjnie na kolejne sesje, można założyć, że do czasu wygaśnięcia czerwcowej serii kontraktów, ci inwestorzy, którzy obstawili długie pozycje, będą bronić swoich racji i zarobionych pieniędzy, a do tego czasu WIG20 może pozostać w trendzie bocznym.

Z grona blue chipów największa przecena dotknęła PKO BP i KGHM, które straciły odpowiednio 4,78% i 3,83%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł raptem 1,28 mld zł. WIG stracił 2,14%. Indeks blue chipów spadł o 2,53%. WIG20fut stracił 2,59%, osiągając na zamknięciu wartość 2440 pkt. Na minusie zakończyły dzień średnie i małe spółki. mWIG40 stracił 1,69%. sWIG80 zakończył dzień spadkiem o 0,56%.

Słabość rynków wschodzących dotknęłą złotego, który traci do głównych walut.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,06.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,30.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,96.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,44.

PLNJPY – para handlowana jest po 39,30.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.