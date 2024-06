Bitcoin wciąż w trendzie bocznym i bliżej poziomu wsparcia. Kurs dolara kluczowy dla BTC?

Trwa drugi z rzędu tydzień spadku ceny najpopularniejszej kryptowaluty świata, co powoduje zejście kursu bitcoina do okolic 63600 USD. Jest to tym samym poziom, który znajduje się mniej więcej pośrodku konsolidacji, która na bitcoina trwa od marca. Opór i górne ograniczenie trendu bocznego zdaje się znajdować przy 71000 a wsparcie przy 59000-60000 USD.

Bitcoin oderwany od amerykańskiej giełdy

Nie sposób nie zauważyć, że notowania bitcoina zdecydowanie oderwały się od kierunku, w jakim podążały amerykańskie indeksy giełdowe. Choć w długim terminie korelacja zdaje się być zachowana i jest wysoka, to od marca indeksy w USA zdecydowanie wzrosły, przy konsolidacji na BTC. Czy jednak bitcoin rozpoczął silniej korelować z innym rynkiem?

Losy bitcoina uzależnione od kursu dolara?

Od marca notowania bitcoina zaczęły przypominać w swojej konsolidacji notowania głównej pary walutowej EUR/USD. Jej kurs w tym czasie do dziś waha się między 1,09 oraz 1,0640. Podobnie również układają się górki i dołki trendu bocznego dla EUR/USD oraz bitcoina. Tym samym niewykluczone, że notowania BTC mogą być obecnie uzależnione od dalszych losów USD.

Tu sprawa byłaby prosta, gdyby nie wybory we Francji. Dane z gospodarki USA stale się pogarszają, co obniża rentowności USA, a to może obniżać kurs USD. Niemniej tak by pewnie było, gdyby nie trafiła w kurs euro niepewność polityczna. W rezultacie od tego, jak Francuzi wybiorą, może zależeć reakcja rynku na EUR/USD, a przez obecnie dominującą korelację również i na BTCUSD.

Ryzykowne aktywa lubią niskie rentowności i słabego dolara

Z punktu widzenia całej ostatniej hossy na bitcoinie wydaje się, że brakuje ostatniego elementu układanki, który może pojawić się w nadchodzącym kwartale. Mianowicie mowa o niższych rentownościach obligacji USA oraz o niższym kursie USD (patrząc na indeks USD). Jeśli te dwa elementy pojawią się w przyszłym kwartale, to bitcoin mógł prawdopodobnie nie powiedzieć jeszcze ostatniego słowa i oczekiwaną od 4 lat barierę 100 000 USD prawdopodobnie będzie mógł przekroczyć do października tego roku.

