Bitcoin opiera się spadkowi rentowności i słabości dolara amerykańskiego. Czy to się zmieni?

Kurs bitcoina nie zmienia się zbyt istotnie w ostatnim czasie, mimo potencjalnie sprzyjających warunków makroekonomicznych w postaci niższych rentowności obligacji USA czy też tańszego dolara amerykańskiego. Z reguły takie środowisko sprzyjało notowaniom BTC, a obecnie tego nie obserwujemy. Dlaczego tak może być?

Niemcy kończą sprzedawać swoje bitcoiny

Wydaje się, że jedną z przyczyn może być podaż niemal 50 tys. bitcoinów, która została uruchomiona ze strony rządu Niemiec, który stał się ich posiadaczem na przestrzeni lat przez konfiskatę BTC od przestępców. Największy wpływ na notowania bitcoina miała sprzedaż przez rząd Niemiec w momencie, gdy Amerykanie świętowali 4 lipca, co z punktu widzenia rynkowego było nieporozumieniem. Niemniej, gdy gracze z USA wrócili na rynek zaczęli skupować bitcoiny do funduszy ETF, a zabrano ich już 15,5 tys.

Dziś w piątek 12 lipca rząd Niemiec rozpoczął ponowną sprzedaż BTC, przekazując 2 700 BTC (154,6 mln USD) na giełdy. Rząd Niemiec posiada obecnie 6 394 BTC (365,86 mln USD), a zatem sprzedał już ponad 40 tys. bitcoinów. Wydaje się, że sprzedaż BTC może zakończyć się dziś lub w przyszłym tygodniu

Bitcoin i wartość "godziwa"

Oczywiście bitcoin nie ma żadnej wartości wewnętrznej, a poziom optymalnej ceny można szacować na podstawie innych czynników, które korelują z ceną BTC. Tym samym, jeśli chodzi o kurs dolara, to notowania BTC/USD powinny znajdować się bliżej 70 tys. USD. Natomiast z punktu widzenia płynności rynkowej dostarczanej przez drenaż reverse repo, to cena BTC mogłaby znajdować się bliżej 63 tys. USD. w tym momencie.

W teorii zatem, jeśli z BTC zejdą czynniki podażowe, rynek miałby możliwość powrotu to wspomnianych poziomów, a jeśli tego nie zrobi, to dopiero wtedy będzie można zacząć się zastanawiać, czy przypadkiem cała hossa się nie zakończyła wcześniej (chociaż z nowym ATH przed halvingiem) i czy nie będzie już kolejnego impulsu. Druga połowa lipca wydaje się zatem kluczowa, aby to rozstrzygnąć.

