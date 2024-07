Bank Japonii i Fed na dwóch różnych biegunach – USD/JPY z potężną oczekiwaną zmiennością

Bank Japonii rozważa zmianę swojej polityki monetarnej, która od lat opiera się na utrzymywaniu ultra niskich stóp procentowych. Decyzja ta wynika z potrzeby równoważenia ryzyka inflacji z wymaganiami dotyczącymi wspierania wzrostu gospodarczego. Wzrost inflacji w Japonii skłonił BoJ do debaty nad możliwością podwyższenia stóp procentowych, co miałoby na celu przeciwdziałanie dalszemu wzrostowi cen. Dyskusje na ten temat są intensywne, ponieważ BoJ stara się znaleźć moment, w którym takie działanie będzie najmniej szkodliwe dla gospodarki, która przez lata zmagała się z deflacją i stagnacją​, podaje agencja Reuters.

W międzyczasie, Rezerwa Federalna USA może zasygnalizować obniżenia stóp procentowych jeszcze w tym roku. Fed od marca 2022 roku regularnie podnosił stopy procentowe, aby zwalczać wysoką inflację, która chociaż spadła, nadal przekracza cel inflacyjny wynoszący 2%. Fed znajduje się w sytuacji, gdzie musi balansować między potrzebą dalszego ograniczania inflacji a koniecznością wspierania wzrostu gospodarczego i zatrudnienia​.

Jerome Powell, przewodniczący Fed, wraz z innymi kluczowymi członkami, wyraził ostrożność w podejmowaniu dalszych kroków, podkreślając, że decyzje będą zależne od nadchodzących danych gospodarczych. Powell zaznaczył, że choć sytuacja na rynku pracy jest silna, a inflacja spada, to nadal istnieje potrzeba dokładnego monitorowania sytuacji, aby uniknąć nadmiernego hamowania wzrostu gospodarczego.

W przypadku Banku Japonii, podwyżka stóp procentowych byłaby znaczącą zmianą polityki, ponieważ przez wiele lat bank centralny utrzymywał stopy na bardzo niskim poziomie, starając się pobudzić gospodarkę i przeciwdziałać deflacji. Obecna sytuacja zmusza BoJ do ponownej oceny swojej strategii, zwłaszcza w obliczu rosnących cen energii i surowców, które wywierają presję na inflację​.

Fed natomiast musi zmagać się z nieco innymi wyzwaniami. Mimo że inflacja w USA spadła z jej szczytowych poziomów, nadal przekracza cel inflacyjny, a stopa bezrobocia, mimo niewielkiego wzrostu, pozostaje na niskim poziomie. Wielu członków Fed podkreśla, że dalsze decyzje będą wymagały ostrożności i uwzględnienia wszystkich dostępnych danych, aby uniknąć zarówno nadmiernego schłodzenia gospodarki, jak i ponownego wzrostu inflacji​.

Podsumowując, podczas gdy Bank Japonii rozważa podwyżki stóp, aby przeciwdziałać rosnącej inflacji, Rezerwa Federalna USA przygotowuje się do potencjalnych obniżek, próbując utrzymać równowagę między kontrolowaniem inflacji a wspieraniem zatrudnienia i wzrostu gospodarczego. Oba banki centralne znajdują się w kluczowych momentach swoich polityk monetarnych, które mogą mieć daleko idące konsekwencje dla ich gospodarek oraz rynków globalnych.

Japonia jedynym krajem rozwiniętym z oczekiwaniem na podwyżkę stóp procentowych

W momencie, gdy rynek wycenia luzowanie polityki monetarnej w USA, strefie euro, Wielkiej Brytanii, Kanadzie czy Australii, to tylko w Japonii oczekiwane jest jej zacieśnienie. To z kolei niesie za sobą ryzyko dalszego zmniejszania pozycji typu carry trade na JPY, ze względu na mniejszą oczekiwaną różnicę w stopach procentowych w przyszłości. To z kolei również zdaje się podnosić oczekiwaną zmienność kurs pary USD/JPY, ale także innych par z jenem.

Dla przykładu na środę, gdy rano poznamy decyzję i komunikat BoJ, a wieczorem decyzję i komunikat Fed, rynek opcji wycenia potencjał wahań USD/JPY na poziomie 270 pipsów. Z kolei do końca tygodnia, gdzie jeszcze pojawią się dane z rynku pracy USA, oczekiwana zmienność to 330 pipsów. Warto o tym pamiętać, spoglądając na ten rynek.

