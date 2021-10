EBC i PKB ze Stanów Zjednoczonych w centrum uwagi

B ank Japonii utrzymał cel dla krótkoterminowych stóp procentowych na poziomie minus 0,1% oraz cel dla rentowności 10-letnich japońskich obligacji rządowych na poziomie około zera. Rada banku przewiduje, że w bieżącym roku fiskalnym kończącym się w marcu 2022 r. gospodarka japońska wzrośnie o 3,4%, w porównaniu z poprzednią prognozą 3,8% opublikowaną w lipcu.

Dziś uwagę przyciągnie wynik posiedzenia EBC. Nie należy spodziewać się żadnych przełomowych decyzji, bowiem na wrześniowym posiedzeniu EBC dał jasno do zrozumienia, że zmiany w polityce banku mogą zostać wprowadzone dopiero na posiedzeniu grudniowym.

Najważniejszymi dziś danymi będą odczyty PKB USA za III kwartał. Ekonomiści oczekują spadku wzrostu dynamiki PKB.

Od kilku dni spadają rentowności amerykańskich obligacji. Rentowność trzydziestoletnich papierów wyniosła dziś rano 1,953%, a oprocentowanie najpopularniejszych 10-latek cofnęło się od ubiegłego piątku z powyżej 1,7%, by dziś we wczesnych godzinach rannych osiągnąć poziom 1,556%.

Wczorajszy dzień na europejskich giełdach upłynął w realizacji zysków z ostatnich dwóch tygodni. W efekcie wszystkie najważniejsze benchmarki zaświeciły czerwienią: FTSE 100 (-0,33%), DAX40 (-0,33), CAC40 (-0,19%), FTSE MIB (-0,61), IBEX 35 (-0,33%). Stoxx 600 spadł o 0,36%. To, co przeszkadza inwestorom, to dane z Chin, czyli obawy o wzrost gospodarczy w drugiej połowie roku, rosnąca inflacja, czy sytuację sektora mieszkaniowego w Chinach oraz polityka rządu Państwa Środka dotycząca ograniczenia przedsiębiorstwom dostępu do energii, czy co ważniejsze, zapowiedzi banków centralnych o zaostrzaniu ultra luźnej polityki.

Podobnie było na Wall Street. Po spokojnym handlu przez pierwsze godziny, końcówka należała już do sprzedających, a benchmarki zamknęły się na dziennych minimach. Ostatecznie Dow Jones stracił 266 punktów, czyli 0,74%, S&P500 spadł 0,51%, a technologiczny Nasdaq zakończył sesję wynikiem 0,00%. Najsłabiej wypadły małe spółki. Russell 2000 spadł o 1,90%.

Azjatyckie giełdy spadają dziś w ślad za Wall Street, gdy banki i firmy opieki zdrowotnej wycofały S&P 500 i Dow Jones z ostatnich rekordów. Inwestorzy martwią się rosnącą inflacją co może wywrzeć presję na banki centralne, aby wycofały bodźce gospodarcze, które zwiększały ceny akcji oraz problemami z łańcuchem dostaw. Południowokoreański KOSPI zyskuje 0,21% dzięki świetnym wynikom Samsunga. Indeks giełdy w Tokio spada o 0,83%, australijski S&P/ASX 200 traci 0,25%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (-0,02%), Szanghaj (-1,04%), Singapur (-0,33%), Tajwan (-0,13%), Indonezja (-1,02%). Indeks Asia Dow jest pod kreską 0,28%.

Po dwóch nijakich dniach na GPW, wczorajsza sesja upłynęła w dominującej przewadze podaży. Zarówno WIG, jak i WIG20 po otwarciu nieco poniżej poprzedniego zamknięcia najpierw zanurkowały na południe, osiągając minimum dnia. Od otwarcia handlu na Wall Street bykom udało się odrobić część strat, po tym jak początek za oceanem przebiegał bardzo spokojnie. Niestety to było wszystko na co stać było kupujących. Ich zapał osłabł, co spowodowało spadek w okolicę otwarcia. Z technicznego punktu widzenia nic się nie zmieniło, a ryzyko korekty dojścia do 2400 pkt. ziściło się. Jeśli korekta ma się nadal pogłębiać, to kolejnym celem miśków są okolice 2360 pkt. Bykom nie pozostaje nic innego jak cierpliwie czekać na zakończenie korekty. Ciekawie wygląda przyszłość sektora energetycznego, który reprezentowany przez WIG Energia dotarł do oporu. Jeśli bykom nie wystarczy determinacji, można spodziewać się korekty kursu Taurona i PGE.

Handlowi na GPW towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,34 mld złotych, z tego na blue chipy przypadało 991 mln złotych. Indeks WIG stracił 0,72%. Nieco większą stratę zanotował WIG20. Po otwarciu w okolicach poziomu odniesienia, najpierw szybka akcja niedźwiedzi sprowadziła indeks do poziomu 2390 pkt. Poziom ten został obroniony, a w ostatniej części handlu bykom udało się odrobić blisko połowę strat. Zamknięcie wypadło na poziomie 2404,82 pkt., w okolicach środka dziennego zakresu wahań. Oznacza to spadek wartości indeksu o 0,84%. WIG20 fut osiągnął wynik -0,66%, a WIG20usd oddał z dorobku 1,22%. W czerwieni zakończyły dzień druga i trzecia liga. mWIG40 spadł o 0,58%. sWIG80 stracił o 0,26%.

W gronie blue chipów 5 spółek przyniosło ich akcjonariuszom zyski. Najwyższe stopy zwrotu osiągnęły Mercator (7,83%), Santander (1,33%) i Allegro (1,05%). Czerwonymi latarniami okazały się JSW, CCD i KGHM. Walory te zostały przecenione odpowiednio o 2,92%, 2,72% i 2,48%.

WIG20fut otworzył się w okolicach wczorajszego zamknięcia. W początkowej fazie handlu indeks zyskuje 0,2%.

Bezsensowne spory z UE i chłodne stosunki z USA utrzymują presje na rodzimej walucie.

GBPPLN – utrzymał wsparcie 5 1350, pokonując opór na 5,2180. Para aktualnie handlowana jest po 5,47.

EURPLN – utrzymuje się ponad poziomem 4,50. Dziś euro wycenione jest na 4,62.

USDPLN – odbił się od poziomu 3,65 i pokonał opór wynikający ze szczytów z końca maja i początku czerwca. Dolar jest handlowany po 3,98.

CHFPLN – po odbiciu od wsparcia na 4,0320, podobnie jak pozostałe pary, wyszedł powyżej majowego oporu. Aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,34.

PLNJPY – para zbliża się do wsparcia na poziomie 27,50, które na chwilę obecną jest kluczowe dla dalszych losów pary.



