Tesla enttäuscht – Diesmal aber verfangen Musks Versprechungen nicht

Mit den gestern Abend nach Börsenschluss vorgelegten Zahlen könnte das im Mai gestartete Comeback in der Tesla-Aktie nach zwei Monaten schon wieder beendet sein. Das Minus nachbörslich beläuft sich auf fast acht Prozent. Zwei Minus-Quartale in Folge und die niedrigste Gewinnmarge seit fünf Jahren – auch wenn die Zahlen wie schon bei der letzten Bilanzvorlage nicht wirklich schlechter ausfielen als erwartet, dieses Mal verfingen die großen Zukunftsvisionen des Elon Musk bei den Anlegern nicht mehr. Auch weil die Termine für ein preislich attraktives Elektroauto und das Roboter-Taxi immer weiter nach hinten geschoben werden.

E-Autos als politischer Zankapfel

Mit rund 831.000 Fahrzeuge ausgelieferten Fahrzeugen liegt Tesla rund sieben Prozent hinter den Vorjahreszahlen zurück und muss sich derzeit einem schwierigen Umfeld rund um Elektrofahrzeuge stellen, in dem Zölle und Steuern die Fahrzeuge unnötig verteuern. China streitet sich sowohl mit den Vereinigten Staaten als auch mit der Europäischen Union über Zölle und Subventionen, weshalb Tesla bereits die Preise für seine in China hergestellten und nach Europa exportierten Fahrzeuge erhöhen musste.

Aufgrund der geopolitischen Spannungen zwischen China und Taiwan riet der Elektroautohersteller seinen Zulieferern außerdem, Teile und Komponenten außerhalb dieser beiden Regionen zu produzieren, um künftige Engpässe in den Lieferketten zu vermeiden. Und in Europa, genauer gesagt in Deutschland, führen weiterhin Protestaktionen zu Produktionsbehinderungen, wobei eine linksextreme Gruppe sogar einen Strommast sprengte und für einen Produktionsstopp im Grünheider Werk sorgte.

Musk will KI-Fantasie am Laufen halten

Nun verzögert sich noch die Markteinführung des selbstfahrenden Robotaxis aufgrund einer Designänderung. Nichtsdestotrotz bleibt das Unternehmen angesichts des anhaltenden KI-Hypes relevant und behauptet seine Position unter den "Glorreichen-Sieben-Unternehmen". Fantasie ergeben weiterhin die Gerüchte, dass Tesla auch humanoide Roboter bauen und diese nicht nur verkaufen, sondern auch in der Fertigung seiner Produkte nutzen könnte.

Unterbrechung oder Ende der Rally?

Startete nach den Zahlen zum ersten Quartal, als die Erwartungen am Boden lagen und die Zahlen lediglich nicht schlechter als gedacht ausfielen, die Tesla-Aktie noch die Aufholjagd, stellt sich nun die Frage, ob nun drei Monate später eine Unterbrechung oder ein Ende der Rally folgt. Zumindest ist zunächst ein großer Teil des Kuranstieges von 75 Prozent wieder passé. Dennoch dürfte das heutige Minus von fast 8 % eine Momentaufnahme sein, da der Aufwärtstrend über der 198 USD weiterhin intakt ist und die Quartalszahlen rein operativ gesehen ebenfalls gut sind. Sorgen müssten sich die Tesla Aktionäre aus Sicht der Charttechnik erst machen, wenn der Kurs die 168 USD unterschreitet und damit den laufenden Impuls nach unten unterschreitet.

Sie möchten Ihre Trading-Idee gleich an einem Live-Chart ausprobieren? Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit auf unserer innovativen Handelsplattform mit einem kostenlosen und risikofreien Demo-Konto. Jetzt Demo-Konto eröffnen Hier sehen Sie die Spreads, die Hebel, die Info, ob das Produkt auch short getradet werden kann und die Handelszeiten für unsere Aktien-CFDs, wie Nel Asa, Alphabet, Tesla und Amazon.

Land Kommission Hebel ab* Short?** Handelszeiten Deutschland EUR 5 5:1 ✓ Täglich 09:00-17:30 USA USD 10 5:1 ✓ Täglich 15:30-22:00 Großbritannien 0,08% (mind. GBP 9,00) 5:1 ✓ Täglich 09:00-17:30 Kanada 2 Cent (mind. CAD 10) 5:1 ✓ Täglich 15:30-22:00

*Der Hebel verstärkt Gewinne und Verluste gleichermaßen.

**Bitte beachten Sie, dass wir nach eigenem Ermessen Ihre Möglichkeit long oder short zu gehen einschränken können.



Disclaimer: Dieses Informationsmaterial (unabhängig davon, ob es Meinungen wiedergibt oder nicht) dient lediglich der allgemeinen Information. Es stellt keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.