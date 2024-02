Luxus-Aktien glänzen - Auch in schwierigen Zeiten?!

Luxus geht immer. Luxusprodukte und Mode gelten nicht nur als Statussymbol, sondern erfreuen sich auch an der Börse großer Beliebtheit. Die Beliebtheit von Luxus- und High-End-Waren sowohl bei den Reichen als auch bei der Mittelschicht ist zu einem großen Teil auf die menschliche und soziale Psychologie zurückzuführen. Soziologen und andere Wissenschaftler sind der Meinung, dass der Mensch seit seiner Entwicklung vom Affen bis zu unserem heutigen Zustand ein evolutionäres Verhalten an den Tag gelegt hat, um anderen zu signalisieren, dass er Status, Ressourcen und Macht besitzt.

In diesem Überblick möchten wir in die faszinierende Welt der größten Luxusunternehmen der Welt eintauchen, die die Landschaft des gehobenen Lebensstils nicht nur definieren, sondern auch ständig neu gestalten. Die größten fünf Unternehmen nach Marktkapitalisierung möchten wir hier etwas genauer vorstellen.

Marktkapitalisierung: 369 Milliarden Dollar

Umsatz (2023): 86,1 Milliarden EUR

Nettogewinn: 15,17 Milliarden EUR

Jahr der Gründung: 1987

LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) ist das größte Luxusgüterunternehmen der Welt und eines der größten Unternehmen weltweit. Es ist bekannt für sein umfangreiches Portfolio von 75 prestigeträchtigen Marken, von denen Louis Vuitton mit großem Abstand die wertvollste Marke ist. Louis Vuitton trägt schätzungsweise ein Drittel zum Gesamtumsatz und die Hälfte zum Gewinn von LVMH bei.

Neben der Mode- und Lederwarenbranche, ist LVMH auch in anderen Sektoren tätig. Dazu gehören Weine und Spirituosen, Parfums und Kosmetika, Uhren und Schmuck und andere Aktivitäten. Das Markenportfolio umfasst bekannte Namen wie Dior, Bulgari, Tiffany & Co, Fendi, Givenchy, Loro Piana, Dom Pérignon und Moët & Chandon, um nur einige zu nennen.

Als familiengeführtes Unternehmen legt LVMH großen Wert auf die langfristige Entwicklung jeder seiner Marken. Jedes dieser Marken soll möglichst seine Identität bewahren. Bemerkenswertes ist dabei das Lebenswerk des Gründers und CEO Bernard Arnault. Gleichzeitig gilt es als reichster Mann Europas.

Marktkapitalisierung: 213 Milliarden USD

Umsatz (TTM): 12,8 Milliarden EUR

Nettogewinn (TTM): 3,95 Milliarden EUR

Jahr der Gründung: 1837

Die Geschichte von Hermès reicht bis ins Jahr 1837 zurück und begann mit einer Geschirrwerkstatt in Paris. Heute hat sich das Unternehmen zu einer Marke entwickelt, die als Synonym für Luxus gilt und ein umfangreiches Sortiment an Lederwaren, Lifestyle-Accessoires, Heimtextilien, Parfüm, Schmuck, Uhren und Konfektionskleidung anbietet. Der Hauptunterschied zwischen Hermès und LVMH besteht darin, dass Hermès unter einer einzigen Marke operiert, während LVMH, wie bereits erwähnt, 75 verschiedene Marken besitzt.

Die kultigsten Produkte von Hermès sind die Birkin- und Kelly-Taschen. Diese handgefertigten Stücke sind bekannt für ihre langen Wartelisten und ihren hohen Wiederverkaufswert, was den Ruf der Marke für unvergleichliche Qualität und Begehrlichkeit unterstreicht.

In finanzieller Hinsicht hat Hermès selbst in wirtschaftlich schwierigen Zeiten eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit und Wachstum gezeigt. Für das Jahr 2022 meldete das Unternehmen einen Umsatz von 11,6 Milliarden Euro. Mit dieser Zahl ist LVMH gemessen am Umsatz etwa siebenmal größer als Hermès. Interessant ist jedoch, dass der Marktwert von LVMH nur 75 % größer ist als der von Hermès. Dies deutet darauf hin, dass der Markt Hermès in Bezug auf die Bewertung der Marke einen hohen Wert beimisst.

Auch Hermès ist im Familienbesitz und -management. Die Familie Dumas, die 2024 die fünftreichste Familie der Welt zählte hält immer noch einen bedeutenden Teil der Unternehmensanteile und sorgt für die Kontinuität der Marke und die Einhaltung ihrer Kernwerte. Derzeit unter der Führung von Axel Dumas, einem Familienmitglied der sechsten Generation, hat Hermès seinen Ruf für Qualität seit fast zwei Jahrhunderten bewahrt.

Marktkapitalisierung: 76,2 Milliarden USD

Umsatz (TTM): €19,8 Milliarden

Nettogewinn (TTM): €3,8 Milliarden

Jahr der Gründung: 1988

Ursprünglich als Teil eines Konzerns, der sowohl im Bergbau als auch in der Luxusgüterindustrie tätig war, verlagerte Richemont im Jahr 2000 mit der Übernahme der renommierten Schweizer Uhrenhersteller A. Lange & Söhne, IWC Schaffhausen und Jaeger-LeCoultre seinen Schwerpunkt ausschließlich auf Luxusgüter.

Die Aktivitäten von Richemont erstrecken sich auf verschiedene Luxussegmente, darunter hochwertigen Schmuck, prestigeträchtige Uhren und hochwertige Lederwaren. Zu seinem beeindruckenden Markenportfolio gehören Namen wie Van Cleef & Arpels, Montblanc, Piaget, IWC Schaffhausen, Panerai und Cartier.

Heute ist Richemont das drittgrößte Luxuskonglomerat. Das Unternehmen wird maßgeblich von der Compagnie Financière Rupert kontrolliert, die sich im Besitz von Johann Rupert, dem Präsidenten der Gruppe, befindet, der 51 % der Stimmrechte besitzt.

Marktkapitalisierung: 63,2 Milliarden USD

Umsatz (TTM): 6,1 Milliarden EUR

Nettogewinn (TTM): 1,2 Milliarden EUR

Jahr der Gründung: 1939

Ferrari, eine Ikone der Automobilwelt und des Luxus, steht für die Spitze der Hochleistungssportwagen. Das 1939 von Enzo Ferrari gegründete Unternehmen begann zunächst als Rennwagenhersteller und trat 1947 mit dem Ferrari 125 S in den Nutzfahrzeugmarkt ein. Heute wird Ferrari nicht nur für seine bemerkenswerten Beiträge zum Motorsport, sondern auch für seine exklusive Produktlinie von Luxus-Straßenfahrzeugen gefeiert.

Die Wartelisten von Ferrari für neue Fahrzeuge werden täglich länger. Für einige Modelle, wie den neuen Geländewagen Purosangue, gibt es Wartelisten von bis zu drei Jahren. Trotzdem erklärt Ferrari-CEO Benedetto Vigna oft, dass das Unternehmen keine Pläne hat, die Produktion zu erhöhen, um die hohe Nachfrage zu befriedigen.

Ferraris Fokus liegt nicht auf hohen Produktionszahlen. Die Einzigartigkeit, die begrenzte Verfügbarkeit und die Exklusivität ihrer Autos erhöhen den Wert in den Augen der Kunden und steigern so das Prestige der Marke. Diese Strategie mag zwar kontraintuitiv erscheinen, ist aber einfach und effektiv. Würde Ferrari die Produktion erhöhen und mehr Autos verkaufen, bestünde die Gefahr, dass die Exklusivität, die die Kunden schätzen, verloren geht. Damit ist Ferrari wohl das Hermès der Automobilwelt.

Marktkapitalisierung: 49,6 Milliarden USD

Umsatz (TTM): 20,5 Milliarden EUR

Nettogewinn (TTM): 3,4 Milliarden EUR

Jahr der Gründung: 1963

Kering wurde 1963 gegründet und begann als Holz- und Baustoffunternehmen in Frankreich. Seitdem hat sich das Unternehmen zu einem globalen Luxuskonzern entwickelt, der für sein vielfältiges Portfolio an Modemarken bekannt ist. Zu den Marken von Kering gehören Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga und Alexander McQueen. Gucci trägt etwa 50 % zu den Einnahmen der Gruppe bei.

Unter der Leitung von François-Henri Pinault spielt die Familie Pinault eine wichtige Rolle bei der Führung von Kering. Mit dem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Gucci-Gruppe im Jahr 1999 lenkte Pinault das Unternehmen auf den Luxusgütersektor.

Diese Übernahme stand in erheblichem Wettbewerb, insbesondere mit ihrem Rivalen Bernard Arnault, dem Chef von LVMH. Der Konflikt zwischen den beiden ehemaligen Freunden eskalierte wegen Gucci, da LVMH bereits eine Beteiligung an dem Unternehmen besaß, als Pinault sein Angebot abgab. Letztendlich verkaufte LVMH seine Gucci-Beteiligung an Kering doch die Rivalität zwischen diesen beiden Titanen besteht weiterhin.

