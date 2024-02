Seit 13 Handelstagen bewegt sich der Germany 40 mehr oder minder immer wieder an die Marke von 16.950 Punkten zurück. Während ein Teil der Anleger dieses Kursniveau als guten Einstiegskurs sieht, erscheinen den anderen über 17.000 Punkten Gewinnmitnahmen sinnvoll. Es bleibt damit eine Pattsituation zwischen Bullen und Bären. Aus der Schaukelbörse ist nahezu Stillstand geworden.



Impulse fehlen auch, weil die chinesische Börse wegen der Neujahresfeierlichkeiten geschlossen ist. Außerdem wird in Japan, Hongkong, Singapur, Taiwan und Südkorea heute nicht gehandelt. Zwar schloss der US SPX 500 am Freitag auf einem neuen Rekordhoch. Dieser Effekt aber verpufft in Frankfurt, weil im Germany 40 große Technologieunternehmen in den USA fehlen. Dort notiert auch der gleichgewichtete S&P 500 noch gut fünf Prozent von seinem Allzeithoch entfernt. Microsoft, Nvidia, Apple, Amazon und Meta haben im Moment ungefähr die gleiche Marktkapitalisierung wie der gesamte chinesische Aktienmarkt. Sie sind außerdem siebenmal so schwer wie der Germany 40.



Nach einer Abwärtsrevidierung der Inflation für Dezember blicken Anleger jetzt gebannt auf die Inflationsdaten für Januar aus den USA, die morgen erscheinen. Durch das zuletzt stoische Festhalten der US-Notenbank an höheren Zinsen für längere Zeit dürften die Teuerungsraten zwar weiterhin beachtet werden. Sie sollten aber gleichzeitig an Schlagkraft verlieren, außer es kommt zu einem überraschenden Ruck nach unten. Die Fed hat klargestellt, dass sie sich nicht durch einmalige Daten beeindrucken lassen wird. Erst eine Verstetigung der Inflation bei zwei Prozent dürfte den Ausschlag für Zinssenkungen geben. Die Fed hat die Inflation wahrscheinlich wirksam bekämpfen können, ohne eine Rezession auszulösen – ein im historischen Vergleich seltenes Kunststück, das verständlicherweise zu neuen Höchstständen bei Aktien führt.



Technisch betrachtet haben wir im Moment einen weiteren aktiven Widerstand. Dieser liegt bei 17064, also dem Allzeithoch. Frühere Widerstände bei 17004 und 17016 wurden bereits gebrochen. Der Aufwärtstrend bleibt im Moment weiterhin intakt. Auch wenn die Seitwärtsphase anhält, gilt: Auch Aufwärtstrends sterben keinen Alterstod.



