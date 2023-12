KI & ChatGPT - Ein Jahr im Zeichen der generativen KI-Revolution

Am 30. November 2022 stellte OpenAI die neue Version des KI-Sprachmodells ChatGPT 3.5 der Öffentlichkeit vor. Es sollte der Start einer neuen Revolution in der KI sein und hauchte der Technologiebranche bei.

Glorreiche Sieben mit mega Rally wegen KI

12 Monate nach der erfolgreichen Markteinführung des Chatbots haben die Tech-Titanen ihre Marktkapitalisierung um 36 % auf insgesamt mehr als 2,4 Billionen Dollar steigern können, was auf den entstandenen Hype in diesem Jahr zurückzuführen ist. Darüber hinaus hat die Technologie viele weitere Bereiche wie Bildung, Kultur, Medizin, Recht und viele andere Sektoren erreicht und sorgt überall für neue Möglichkeiten und eine neue Art zu arbeiten.

Der Siegeszug von KI ging jedoch nicht in einer geraden Linie vonstatten. Ab Mitte des Jahres wurden Sorgen laut, die eine falsche Richtung von KI anprangerten. Das Fehlen eines Rechtsrahmens parallel zum rasanten Wachstum der KI hat das Bewusstsein für Sicherheits-, Datenschutz- und Menschenrechtsfragen geschärft. Als Reaktion auf diese Bedenken veranstaltete der US-Senat am 13. September das erste parteiübergreifende AI Insight Forum, an dem Musk, Sam Altman, Satya Nadella, Sundar Pichai und viele andere Branchengrößen teilnahmen.

Wer hat die Nase vorn bei KI?

Zunächst sah es so aus, als ob Microsoft das KI-Wettrennen deutlich für sich entscheiden können, da es mit seiner 10 Milliarden Dollar in OpenAI enteilt schien. Doch Google schloss sich dem Furor an, indem es im März 2023 Bard erschuf, Meta tat dasselbe mit LlaMA, und andere Unternehmen wie Amazon und Nvidia haben ebenfalls von dem Boom profitiert.

Auch im kommerziellen Bereich hat sich die generative KI in verschiedenen Sektoren durchgesetzt. Von der Erstellung personalisierter Inhalte im Marketing bis hin zu optimierten Geschäftsprozessen im Finanzwesen hat sich generative KI als vielseitiges Werkzeug zur Steigerung von Produktivität und Innovation erwiesen. Sowohl Start-ups als auch etablierte Unternehmen haben generative KI genutzt, um neuartige Produkte, Dienstleistungen und Benutzererfahrungen zu entwickeln und so zu einem dynamischen und wettbewerbsfähigen Markt beizutragen.

Was bringt die Zukunft für KI?

Mit Blick auf die Zukunft wird die generative KI-Revolution die Art und Weise, wie wir mit Technologie interagieren, weiter neu definieren. Da sich die Modelle ständig weiterentwickeln und diversifizieren, sind die potenziellen Anwendungen grenzenlos und reichen von personalisierten Gesundheitslösungen bis hin zu immersiven virtuellen Erfahrungen. Die verantwortungsvolle und ethisch vertretbare Entwicklung generativer KI bleibt jedoch von zentraler Bedeutung für eine Zukunft, in der diese Technologien einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten.

Die Herausforderungen für ChatGPT sind auf lange Sicht erheblich. Die jüngste Krise an der Spitze von OpenAI hat jedoch deutlich gemacht, dass die Entscheidung zwischen einem langsameren, sicherheitsorientierten Wachstumsmodell und einem schnelleren, kommerzielleren Modell für die generative KI von entscheidender Bedeutung zu sein scheint. Welches Modell sich letztendlich durchsetzten wird, kann nur die Zukunft zeigen.

