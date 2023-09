Globaler Schuldenrekord beeinflusst Goldpreis

Die weltweite Schuldenbelastung hat einen historischen Höchststand erreicht, wobei insbesondere Japan und die USA zu dieser Entwicklung beitragen. Ein tieferes Verständnis der Hintergründe und die Frage, wie dies den Goldpreis beeinflusst, erläutert Finanzexperte Jochen Stanzl in einem vertiefenden Video.

Das Institut für Internationale Finanzen beziffert die globalen Schulden aktuell auf beeindruckende 307 Billionen Dollar – ein Anstieg um ein Drittel in nur einem Jahrzehnt. Allein in der ersten Jahreshälfte dieses Jahres wurde ein Wachstum von 10 Billionen Dollar verzeichnet.

Das Spannungsfeld zwischen den USA und Japan, den Hauptakteuren dieser Schuldenentwicklung, bringt auch die Bonität der USA ins Wanken. Jüngste Meinungsverschiedenheiten über die US-Haushaltsfinanzierung könnten weitreichende Folgen haben, nicht zuletzt angesichts der jüngsten Abstufung durch Fitch aufgrund anhaltender Debatten über die Schuldengrenze.

Interessant ist auch der Vergleich der globalen Wirtschaftsleistung mit den Schulden: Die Schuldenquote liegt nun bei 336%. Nach sieben Quartalen des Rückgangs, hauptsächlich aufgrund der Inflation, wird erwartet, dass sie bis Jahresende auf 337% ansteigt.

Die Verschuldung privater Haushalte zeigt ein differenziertes Bild: In Schwellenländern wie China, Korea und Thailand liegt sie über dem Vorpandemieniveau, hauptsächlich aufgrund mangelnder staatlicher Unterstützung. In entwickelten Ländern hingegen ist die Schuldenquote im Verhältnis zum BIP am niedrigsten seit 20 Jahren.

Diese Daten könnten weitreichende Auswirkungen auf den Goldmarkt haben. Aktuelle Tendenzen im Goldchart deuten auf einen möglichen Aufwärtstrend hin. Für detaillierte Einsichten in die charttechnischen Analysen des Goldpreises und mögliche Zukunftsprognosen empfehlen wir das begleitende Video.



