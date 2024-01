Europäische Zentralbank: Was ist am Donnerstag zu erwarten?

Die Europäische Zentralbank tagt am Donnerstag, wobei die Zinsentscheidung per Pressemitteilung um 14:15 Uhr veröffentlicht wird, während Christine Lagarde um 14:45 Uhr eine Pressekonferenz halten wird.

Es wird keine Zinsentscheidung erwartet. Lagarde sagte bereits in der vergangenen Woche in Davos und gegenüber dem amerikanischen Finanznachrichtensendet CNBC, dass eine Zinsentscheidung erst im Juni zu erwarten sei. Diese beiden Auftritte waren ein bisschen bereits eine vorgezogene Zinssitzung. Die Wahrscheinlichkeit ist also hoch, dass die EZB dem Tonfall von Davos in dieser Woche folgen wird.

Die EZB tagt am 6. Juni. Erst eine Woche später tagt die Federal Reserve. Es ist meiner Ansicht nach unwahrscheinlich, dass die EZB vor der amerikanischen Notenbank die Leitzinsen senken wird. Wenn allerdings die Fed die Leitzinsen zuvor gesenkt hat - etwa bei ihrer Sitzung am 1. Mai, dann könnte die EZB im Juni folgen.

Im Moment versieht der Markt die kommenden Sitzungen der Fed und die Chance auf eine Senkung um 25 Basispunkte auf 5-5,25% mit folgenden Wahrscheinlichkeiten:

20.3. 50%

1.5. 49%

12.6. 12,6%

Der Markt geht also davon aus, dass die Fed bereits vor der EZB im Juni die Leitzinsen gesenkt haben wird. Damit hätte die EZB wie von Lagarde letzte Woche angekündigt die Bahn frei, um zu ihrer Sitzung am 6. Juni die Leitzinsen zu senken.

In der Zwischenzeit verbleiben noch 134 Tage. Zeit, die genutzt werden kann, um die Inflation weiter in Richtung der Zielzone von 2% zu bewegen. Lagarde könnte also die Pressekonferenz am Donnerstag nutzen, um einen strengeren Tonfall anzulegen, um die Zinserwartungen nicht zu hoch werden zu lassen. Dies wiederum könnte die Volatilität an den Aktienmarkt zurückbringen, wenn auch nur kurzfristig.

Ab 14 Uhr am Donnerstag mache ich auf unserem YouTube-Kanal einen Livestream und werde die Situation im Germany 40 und anderen CFDs erläutern.



