Europäische Märkte lassen den FTSE100 in diesem Jahr alt aussehen

Zu Beginn dieses Jahres äußerte sich der IWF besonders düster zu den Aussichten für 2023 und sagte, dass er davon ausgeht, dass ein Drittel der Weltwirtschaft in eine Rezession fallen wird, und zwar vor dem Hintergrund eines sich verlangsamenden globalen Wachstums und der Tatsache, dass die Zentralbanken die Zinsen in den kommenden Monaten noch weiter anheben dürften.

Diese düsteren Aussichten ergaben sich trotz eines starken Jahresendes 2022, in dem sich die weltweiten Aktienmärkte von ihren Tiefs im Oktober 2022 kräftig erholten. Nach der Negativität des Jahres 2022 erlebten die europäischen Märkte in den ersten Tagen des Jahres 2023 einen Höhenflug. Die sich stark verlangsamende Gesamtinflation in den USA sowie die sich stark verlangsamende Erzeugerpreis-Inflation schürten den Optimismus, dass die Zinserhöhungen der Zentralbanken bald zu Ende gehen würden, wobei die Anleihemärkte zunehmend die Aussicht auf Zinssenkungen vor Jahresende einpreisten.

Diese Argumentation wirkte immer wie ein Triumph der Hoffnung über die negativen Erwartungen, da die Leitzinsen der Zentralbanken selbst zu diesem Zeitpunkt immer noch deutlich unter dem Niveau der Gesamtinflation lagen.

In der ersten Hälfte dieses Jahres hat sich diese Geschichte der europäischen Outperformance zunächst gut bewahrheitet: Der FTSE100 erreichte Mitte Februar ein neues Rekordhoch über 8.000, der DAX im Mai, Juni und Juli und der CAC 40 im April. Während die europäischen Märkte ein solides erstes Halbjahr verzeichneten, entwickelten sich die US-Märkte entgegen dem Konsens sogar noch besser obwohl der Leitzins der US-Notenbank von 4,5 % zu Beginn dieses Jahres auf 5,50 % anstieg, als die Fed im Juli die letzte Zinserhöhung vornahm.

Der US-Markt wurde zum größten Teil von einer kleinen Gruppe von US-Unternehmen, den "glorreichen Sieben", angetrieben wurde, die den größten Teil der Gewinne an den US-Märkten erzielt haben.Diese 7 Unternehmen - Nvidia, Meta Platforms, Amazon, Alphabet, Tesla, Microsoft und Apple - haben dazu beigetragen, dass der Nasdaq 100 im bisherigen Jahresverlauf um mehr als 40 % gestiegen ist, während der S&P500 einen etwas bescheideneren Zuwachs von 15 % verzeichnen konnte.

Seit der letzten Zinserhöhung der US-Notenbank im Juli hat die Europäische Zentralbank die Zinssätze von 2,5 % zu Beginn dieses Jahres auf 4,5 % im September erhöht, während die Bank of England ebenso aggressiv vorgegangen ist und die Zinssätze von 3 % zu Beginn dieses Jahres auf derzeit 5,25 % erhöht hat.

Nachdem der FTSE100 seine Konkurrenten im Jahr 2022 übertreffen konnte, hat er sich im Jahr 2023 unterdurchschnittlich entwickelt, obwohl er in den ersten Tagen des Jahres 2023 ein frühes Rekordhoch verzeichnete.

Auf Zweijahressicht hat sich der FTSE100 etwas besser entwickelt, wobei nur der Nikkei 225 aufgrund der anhaltend lockeren Geldpolitik der Bank of Japan und des schwachen Yen eine bessere Performance erzielte. Im Vergleich zum DAX und zum S&P500 war die Performance des FTSE100 eher gleichmäßig, verglichen mit den Höhen und Tiefen der beiden letztgenannten.

Das ist jedoch nur ein schwacher Trost, wenn man einen längeren Zeithorizont betrachtet.

Der FTSE100 hat sich in diesem Jahr zwar besser entwickelt als in den Vorjahren, liegt aber immer noch unter dem Niveau vor dem Covid-Crash und dem Beginn des Jahres 2020, wie aus dem folgenden Vergleichsdiagramm hervorgeht.

Wie aus der obigen Grafik hervorgeht, liegt der FTSE100 immer noch unter dem Niveau, das er Ende 2019 erreicht hat, im Gegensatz zu seinen Konkurrenten, dem DAX, dem S&P500 und dem japanischen Nikkei 225. Es gibt mehrere Gründe dafür, warum der FTSE100 im Vergleich zu seinen Konkurrenten unterdurchschnittlich abgeschnitten hat, und sie können auf verschiedene Weise erklärt werden.

Angefangen beim S&P 500 haben wir gesehen, dass eine große Anzahl von US-Unternehmen ihre eigenen Aktien als Reaktion auf verschiedene Steueränderungen der Trump-Regierung zurückgekauft hat, was wiederum zu einem Anstieg der Bewertungen beigetragen hat. Dies ist seit 2016 ein durchgängiges Thema bei den US-Unternehmen, während der deutsche DAX ein Total-Return-Index ist, der die Wiederanlage von Dividenden beinhaltet.

Im Gegensatz zum letzten Jahr, in dem Unternehmen wie BAE Systems, BP und Shell gut abschnitten, hatte der FTSE100 in diesem Jahr aufgrund der schwachen Rohstoffpreise, die die Outperformer des letzten Jahres behinderten, eher zu kämpfen.

Dennoch ist es BAE Systems gelungen, seine starke Entwicklung fortzusetzen, was auf den Krieg in der Ukraine und den zusätzlichen Konflikt im Nahen Osten zurückzuführen ist.

Die diesjährigen Outperformer waren weniger defensiv ausgerichtet als im letzten Jahr, da Unternehmen wie Rolls-Royce und Marks & Spencer aufgrund ihrer jeweiligen Turnaround-Storys gute Ergebnisse erzielten, während die weniger pessimistischen Aussichten für die britische Wirtschaft zu einer starken Performance anderer Einzelhändler wie Primark-Eigentümer Associated British Foods, Next, B&M European Retail sowie der Reise- und Freizeitbranche in Form von IAG, IHG und Premier Inn-Eigentümer Whitbread führten.

Nichtsdestotrotz ist der Trend in diesem Jahr, dass sich die Inflation nach den Spitzenwerten zu Beginn des Jahres weiter abschwächt, wobei der geringere Inflationsdruck in den Lieferketten zur Schwäche der Gesamt- und Kernwerte des Verbraucherpreisindex beiträgt. Dies dürfte zwar bis 2024 zu einem geringeren Inflationsdruck auf die Gesamt- und Kerninflationsraten führen, doch wird die 2 %-Marke dadurch nicht oder nur langsam erreicht wird.

Die Märkte preisen derzeit die Aussicht auf Zinssenkungen im nächsten Jahr ein, auch wenn die Gesamtinflation immer noch deutlich über dem Inflationsziel der Zentralbank von 2 % liegt. Zinssenkungen sind also durchaus möglich, aber das Ausmaß der Zinssenkungen, das eingepreist wird, könnte der Punkt sein, an dem die Märkte ins Straucheln geraten, zumal sich die Rückkehr zum 2 % Inflationsziel von den derzeitigen Niveaus als der schwierigste Teil der Reise erweisen könnte.

Nichtsdestotrotz gibt es keinen Grund anzunehmen, dass die Aktienmärkte ihre Widerstandsfähigkeit nicht beibehalten werden. Der FTSE100 hat eine starke Unterstützung bei 7.200, die halten muss, um die Aussichten auf weitere Kursgewinne bei einem Anstieg über 7.700 zu wahren und die Höchststände dieses Jahres bei 8.046 wieder zu erreichen.

