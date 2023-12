Im Gegensatz zu Wall Street erlebten die australischen Börsen im Jahr 2023 ein vergleichsweise verhaltenes Jahr. Der Leitindex, der ASX 200, stieg um etwa 3%; im Vergleich dazu verzeichnete sein US-Pendant, der S&P 500, eine Performancesteigerung von 20% im laufenden Jahr. Man kann sagen, dass sich die Performance umgekehrt hat, da 2022 die Rally bei den Energiepreisen und die Widerstandsfähigkeit der Bergbau-Aktien den Abverkauf im ASX im Vergleich zum S&P 500 noch im Rahmen hielt.

Obwohl der ASX 200 normalerweise die Bewegungen des S&P 500 widerspiegelt, zeigte der Leitindex in den letzten zehn Jahren weniger Volatilität als seine US-Pendants. Dies könnte auf Unterschiede in den Gewichtungen der Bestandteile zwischen den beiden Indizes zurückzuführen sein. Der ASX 200 ist stark gewichtet in Richtung Banken und Bergbau, während der S&P 500 von den sieben großen US-Technologieunternehmen dominiert wird. Folglich trieb die technologiegetriebene Aktienmarktrally den ASX 200 in diesem Jahr nicht in gleicher Weise an wie die US-Märkte. Aufbauend auf diesem Kontext wollen wir jetzt sowohl mikro- als auch makroökonomische Faktoren erkunden, die die Trends des ASX 200 im Jahr 2024 beeinflussen könnten.

Das Ende des Zinserhöhungszyklus der RBA rückt näher

Trotz einer anhaltenden Inflation über dem Zielniveau von 2% nahm die RBA in der November-Sitzung eine vorsichtigere Haltung zu Zinserhöhungen ein. Bedenken über das Wirtschaftswachstum kamen auf, als die BIP-Zahlen des dritten Quartals unter den Erwartungen lagen und die wirtschaftliche Verlangsamung Chinas weiterhin Druck auf die wichtigsten Exporte Australiens ausübte. Diese Faktoren erhöhten die Erwartungen an eine frühere Zinssenkung erheblich, wobei der Geldmarkt eine mögliche Senkung bereits im August 2024 signalisiert.

Quelle: ASX vom 6. Dezember

Wie aus dem untenstehenden Diagramm ersichtlich ist, zeigt der ASX 200 eine negative Korrelation zum Offiziellen Cash Rate (OCR) der RBA. Der Index könnte weitere Gewinne verzeichnen, wenn die RBA ihren Zyklus der Zinserhöhungen abschließt und im zweiten Halbjahr 2024 mit Zinssenkungen beginnt.

Quelle: Bloomberg, CMC Markets vom 6. Dezember 2023

Es gibt jedoch auch potenzielle Risiken einer Rezession, wenn die laufenden Konflikte im Nahen Osten und zwischen der Ukraine und Russland eskalieren. Dies könnte zu einem Anstieg der Energiepreise führen und eine Wiederbelebung der Inflation auslösen. Basierend auf der aktuellen geopolitischen Lage und den wirtschaftlichen Entwicklungen scheint dieses Szenario jedoch weniger besorgniserregend zu sein. Die meisten großen Volkswirtschaften zeigen derzeit tendenzen einer „weichen Landung“, was möglicherweise den Weg für einen Zinssenkungszyklus im zweiten Halbjahr 2024 ebnet. Während die wirtschaftlichen Herausforderungen Chinas möglicherweise immer noch Hürden für Australien darstellen, könnten die Konjunkturmaßnahmen der Regierung den größten Druck auf die Wirtschaft mildern. Darüber hinaus könnten die politische Unterstützung im Infrastruktur- und Immobiliensektor Chinas die Metallpreise positiv beeinflussen.Während eines Zinssenkungszyklus der RBA hat der ASX 200 historisch gesehen einen durchschnittlichen Gewinn von etwa 15% in den Jahren 2019 und 2021 verzeichnet.

Bergbauaktien sollen die australischen Mä rkte im Jahr 2024 stützen

Die großen Bergbauunternehmen, darunter BHP, Rio Tinto und Fortescue Metals, tragen etwa 14% zur Marktkapitalisierung des ASX 200 bei. BHP allein hat ein Gewicht von 10,5% im Index. Historisch gesehen neigt BHP dazu, in einer positiven Korrelation zum ASX 200 zu bewegen, wobei sich seine Kursbewegungen mit Basismetallen wie Kupfer und Eisenerz abstimmen. Diese Korrelationen unterstreichen die erhebliche Auswirkung der Mineralpreise auf die australischen Aktienmärkte.

Quelle: Bloomberg, CMC Markets vom 5. Dezember 2023

Quelle: Bloomberg, CMC Markets vom 5. Dezember 2023

Angesichts der wachsenden Erwartungen an eine Kurswende der Fed bei den Zinssätzen befindet sich der US-Dollar seit Oktober dieses Jahres im Abwärtstrend, was die Metallpreise im Allgemeinen begünstigt. Anzeichen einer Verlangsamung auf dem US-Arbeitsmarkt und eine Abkühlung der Inflationsentwicklung haben die Märkte dazu veranlasst, eine potenzielle Zinssenkungsphase ab Mai 2024 durch die Federal Reserve einzupreisen. Dies könnte zu einer weiteren Schwächung des USD führen und anschließend die Preise für Australiens wichtigste Metallexporte wie Kupfer und Eisenerz steigen lassen. Folglich könnte der Rohstoffsektor, bestehend aus großen Bergbauunternehmen wie BHP, Rio Tinto und Fortescue Metal, die treibende Kraft hinter den Gewinnen des ASX 200 im neuen Jahr sein.

Die vier großen Banken stehen vor Herausforderungen

Quelle: Bloomberg, CMC Markets vom 5. Dezember 2023

Die vier großen australischen Banken, nämlich die Commonwealth Bank of Australia (CBA), die Westpac Banking Corporation (WBC), die Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) und die National Australia Bank (NAB), haben zusammen ebenfalls ein erhebliches Gewicht von etwa 20 % im ASX 200. Folglich üben die Performance und die Trends dieser Bankaktien einen beträchtlichen Einfluss aus und sind eine weitere wichtige Triebkraft des australischen Aktienmarktes. Die vier großen australischen Banken verzeichneten im Jahr 2023 dank hoher Zinssätze und eines robusten Kreditwachstums ein Jahr mit Rekordgewinnen. Die Anzeichen für ein weiteres Gewinnwachstum könnten sich jedoch 2024 abschwächen, da sich die Zinserhöhungen der RBA auf die Kreditaufnahmefähigkeit und die Ausgaben der privaten Haushalte auswirken könnten, was wiederum die Gewinne der Banken beeinträchtigt. Diese Abschwächung könnte sich in einer Verlangsamung des Hypotheken- und Unternehmenskreditwachstums, einem Rückgang der Einlagen und einem Höchststand der Nettozinserträge niederschlagen. Dennoch könnten die großen Vier versuchen, die Anleger durch höhere Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe zu besänftigen. Außerdem tendieren Bankaktien während eines Zinssenkungszyklus der RBA dazu, zusammen mit den breiteren Märkten zu steigen.



