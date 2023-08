Bitcoin – Was bedeutet der Gerichtsentscheid für die ETF-Pläne?

Gestern ereignete sich möglicherweise etwas Bahnbrechendes und könnte eine neue Zeitrechnung für Krypto-Assets einläuten. Ein US-Bundesgericht ordnete an, dass die Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde SEC ihre Ablehnung gegen den ETF-Antrag von Grayscale Investments auf Umwandlung ihres Bitcoin-Trust-Produkts in einen börsengehandelten ETF aufhebt. Zumindest am gestrigen Tag war dies für die Krypto-Industrie ein Grund zum Feiern. Das Urteil bringt die Krypto-Industrie demnach einen großen Schritt näher an die Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs. In den letzten 2-3 Monaten haben außer Grayscale eine Reihe von weiteren Vermögensverwaltern wie BlackRock, Fidelity, WisdomTree, VanEck, Invesco, Ark Invest und 21 Shares Anträge für eine Spot-Bitcoin-ETF eingereicht.

Was hat das Gericht zum Bitcoin ETF gesagt?

DC Circuit Court of Appeals Richter Neomi Rao schrieb in einer Stellungnahme, dass die Entscheidung der SEC, zwei Bitcoin-Futures-ETFs zu genehmigen, aber die Anträge für einen Bitcoin-Spot-ETF zu verweigern, "willkürlich“ sind und gegen das US-Bundesverwaltungsrecht verstoßen.

Diese Gerichtsentscheidung zu Gunsten von Grayscale könnte jetzt nicht nur zu einer schnellen Genehmigung des Spot-Bitcoin-ETF-Antrag von Grayscale führen, sondern auch viele der anderen Anträge, die bei der SEC anhängig sind, erlauben. Natürlich setzt dies voraus, dass die SEC keine Berufung gegen das Urteil einlegt. Für einige von diesen Anträgen laufen die Fristen noch vor dem US-Feiertag Labor Day, am 04. September ab.

Die SEC prüft derzeit die Entscheidung des Gerichts, um die nächsten Schritte festzulegen. Der Gerichtsbeschluss verpflichtet die SEC nicht dazu, den Antrag von Grayscale sofort zu genehmigen, sondern den Antrag erneut zu prüfen. Es ist weiterhin möglich, dass die SEC einen anderen Grund für die Ablehnung des Antrags finden könnte.

Urteil ist bereits die zweite Niederlage der SEC vor Gericht

Im Juli waren die Krypto-Bullen bereits begeistert, dass ein US-Bundesrichter entschied, dass XRP, ein Token, welcher mit Ripple Labs verbunden ist, kein Wertpapier darstellt. Die SEC versuchte später, das Urteil anzufechten.

Aktuell ist es am wahrscheinlichsten, dass die SEC nicht als Königsmacher agieren wird und eine Blockgenehmigung von Anträgen, die die Anforderungen erfüllen, in den kommenden Wochen oder Monaten genehmigen wird.

Sollte ein Spot-Bitcoin-ETF genehmigt werden, könnte dies erhebliche Zuflüsse in den Kryptomarkt geben, da die komplizierte Handhabung über Wallets und separate Börsen für viele Menschen entfallen würde. Bei höherer Nachfrage und dem festen Angebot an Bitcoins könnte dies zu einem größeren Anstieg des Bitcoin-Preises führen.

Wie könnte es jetzt mit dem Bitcoin weitergehen?

Die Reaktion im Bitcoin auf die gestrigen Nachrichten waren natürlich sehr positiv und teilweise konnten Kursgewinne von über 8% bestaunt werden. Zur kurzfristigen Enttäuschung muss allerdings festgehalten werden, dass die Widerstände, der seit Ende Juli laufenden Konsolidierung noch nicht überschritten wurden. Dabei ist vor allem die Zone zwischen 28.600 USD und 30.200 USD wichtig. Gelingt ein Ausbruch über diesen Bereich, könnten in der Folge neue Jahreshochs ü ber 31.800 USD folgen und damit auch ein Anstieg in Richtung 40.000 USD. Fällt der Kurse jetzt allerdings unter das Augusttief bei rund 25.300 USD, dürfte sich die Korrektur fortsetzen und weitere Kursverluste bis in den Bereich bei 23.800 USD und 21.900 USD einleiten.

Quelle: CMC Markets Plattform, Tageschart, 30.08.23

Disclaimer: Dieses Informationsmaterial (unabhängig davon, ob es Meinungen wiedergibt oder nicht) dient lediglich der allgemeinen Information. Es stellt keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar.