Bayer Aktie - Dividendenkürzung als Befreiung?

Lange Zeit war der zuverlässigste medizinische Rat auch der einfachste: Nehmen Sie zwei Aspirin und schauen sie wie es ihnen morgen geht. Dieses billige Schmerzmittel, das auch blutverdünnend und entzündungshemmend wirkt, ist ein fester Bestandteil der Hausapotheke, seit es vor fast 110 Jahren rezeptfrei erhältlich wurde.

Es ist umstritten, wie Aspirin zu einem Blockbuster-Medikament für Bayer wurde. Die offizielle Geschichte besagt, dass Felix Hoffmann, ein Bayer-Chemiker, 1897 die Acetylsalicylsäure synthetisierte, in der Hoffnung, die schweren rheumatischen Schmerzen seines Vaters zu lindern. Bayer ließ Aspirin 1899 patentieren, und bis 1918 wurde es zu einem der meistverwendeten Medikamente der Welt. Dies ist in Kürze die Erfolgsgeschichte von Bayer. Jedoch ist diese Erfolgsgeschichte durch viele Fehlurteile des Managements in den letzten Jahren gefährdet. Die Bayer Aktie zählt spätestens seit der Übernahme von Monsanto zu einer der schlechtesten Aktien im deutschen Aktien-Index und verlor seit 2015 fast 80 % ihres Wertes. Die Sorgen der Anleger lagen in den vergangenen Jahren darin begründet, dass sich die Schadenersatzklagen gegen das Unternehmen nicht abgewendet werden konnten.

Bayer leidet unter den Auswirkungen gerichtlichen Anordnungen in den USA zur Zahlung mehreren Milliarden Dollar Schadenersatz im Rahmen von Klagen, in denen behauptet wird, dass das Unkrautvernichtungsmittel Roundup ein Gesundheitsrisiko darstellt und unter anderem Krebs verursacht.

Bayer-CEO steht weiter hinter Glyphosat

Der Vorstandsvorsitzende von Bayer, Bill Anderson, steht trotz der jüngsten Rückschläge über eine angebliche krebserregende Wirkung weiterhin fest hinter seinem Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat. Auf die Frage, ob Bayer seine juristische Strategie ändern werde, sagte CEO Bill Anderson, dass Glyphosat von den Aufsichtsbehörden in allen wichtigen Ländern zugelassen und als sicher eingestuft sei.

Bayer wurde erst im Dezember 2023 zur Zahlung von 2,25 Milliarden Dollar an einen Mann aus Pennsylvania verurteilt, der behauptet hatte, er sei durch die Exposition gegenüber Glyphosat an Krebs erkrankt, jedoch wird erwartet, dass die Höhe des Schadenersatzes bei Einspruch reduziert wird.

Bayer senkt die Dividende

Aufgrund dieser externen Belastungen zieht Bayer jetzt erste Konsequenzen und streicht seine Dividende zusammen. Angesichts eines hohen Schuldenstands und gestiegener Zinsen muss Bayer seine Dividendenpolitik in der aktuellen Lage überdenken. Der Schritt kommt wenig überraschend. Allerdings ist die Höhe und Dauer der Dividendenkürzung etwas überraschend, aber letztendlich konsequent.

Für drei Jahre soll jetzt nur noch das gesetzliche Minimum von nur 0,11 EUR je Aktie ausgeschüttet werden. Dies entspricht einer Dividendenrendite von gerade einmal 0,4 %. Im Vorjahr hatte Bayer noch 2,40 EUR an die Aktionäre ausgeschüttet, was beim aktuellen Kurs einer Dividendenrendite von 8,3 % entsprechen würde.

Spaltet sich Bayer auf?

Die Dividendenkürzung von Bayer signalisiert, dass das Unternehmen bereit ist, das Feedback der Anleger zu berücksichtigen, wirft aber die Frage auf, welche weiteren Maßnahmen ergriffen werden könnten. Nicht wenige Marktteilnehmer gehen demnach davon aus, dass die Dividendenkürzung richtig ist. Stimmungstechnisch erkennt man auch, dass die Nachricht selbst vom Aktienkurs relativ neutral aufgenommen wurde. Es war also schon eingepreist, was den Kurseinbruch der letzten Wochen erklären lässt.

Das Bayer-Management ist für die Bedenken der Investoren hinsichtlich der angespannten Bilanz des Unternehmens empfänglich. Eine teilweise oder vollständige Kürzung der Dividende und ein möglicher Verkauf oder Börsengang der Consumer-Health-Sparte sind weitere plausible Möglichkeiten, diese Bedenken auszuräumen und die Verschuldung zu reduzieren.

Da eine Dividendenkürzung jetzt verkündet wurde, könnten die Ergebnisse des am 5. März geplanten Kapitalmarkttag weitere strategischen Weichenstellungen des Unternehmens bringen. Anleger sollten sich dieses Datum vormerken.

Sie möchten Ihre Trading-Idee gleich an einem Live-Chart ausprobieren? Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit auf unserer innovativen Handelsplattform mit einem kostenlosen und risikofreien Demo-Konto. Jetzt Demo-Konto eröffnen Hier sehen Sie die Spreads, die Hebel, die Info, ob das Produkt auch short getradet werden kann und die Handelszeiten für unsere Aktien-CFDs, wie Nel Asa, Alphabet, Tesla und Amazon.

Land Kommission Hebel ab* Short?** Handelszeiten Deutschland EUR 5 5:1 ✓ Täglich 09:00-17:30 USA USD 10 5:1 ✓ Täglich 15:30-22:00 Großbritannien 0,08% (mind. GBP 9,00) 5:1 ✓ Täglich 09:00-17:30 Kanada 2 Cent (mind. CAD 10) 5:1 ✓ Täglich 15:30-22:00

*Der Hebel verstärkt Gewinne und Verluste gleichermaßen.

**Bitte beachten Sie, dass wir nach eigenem Ermessen Ihre Möglichkeit long oder short zu gehen einschränken können.



Disclaimer: Dieses Informationsmaterial (unabhängig davon, ob es Meinungen wiedergibt oder nicht) dient lediglich der allgemeinen Information. Es stellt keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.