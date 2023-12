Aktien vs. Anleihen in 2024: wie reagieren sie auf das neue Zinsumfeld?

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) – ein Barometer für den Marktwert einer Aktie



Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist die Grundlage der Wertanalyse einer Aktie. Es zeigt, wie viel Investoren bereit sind, pro Einheit des Gewinns eines Unternehmens zu zahlen. Ein hohes KGV von 20-30 kann auf Markt-Optimismus hinsichtlich der zukünftigen Leistung des Unternehmens hindeuten, erhöht aber auch die Sensibilität der Aktien gegenüber Änderungen des makroökonomischen Umfelds, einschließlich Zinssätzen.



Das Kurs-Gewinn-Verhältnis, auch bekannt als das Preis/Gewinn-Verhältnis, ist eine der wichtigsten Kennzahlen in der fundamentalen Aktienanalyse. Es bestimmt das Verhältnis des Preises einer Aktie eines Unternehmens zu dessen Gewinn pro Aktie (EPS). Dieses Verhältnis ermöglicht es Investoren zu beurteilen, ob eine Aktie eines Unternehmens unter- oder überbewertet ist im Verhältnis zu seinen aktuellen oder zukünftigen Gewinnen.



Beispielsweise, wenn der Aktienkurs von Unternehmen XYZ bei 100 $ liegt und sein Gewinn pro Aktie im letzten Geschäftsjahr 5 $ betrug, dann wäre das KGV für diese Aktie 20 (100 $ / 5 $). Das bedeutet, dass Investoren bereit sind, 20 $ für jeden Dollar Gewinn zu zahlen, den das Unternehmen erzeugt.



Einfach ausgedrückt, bedeutet ein KGV von 20, dass ein Investor 20 Jahre benötigt, um den Investitionsbetrag bei konstanter Rendite und festem Aktienkurs zurückzuerhalten, was eine Vereinfachung ist und viele wichtige Investitionsfaktoren nicht berücksichtigt. Dennoch kann dieser Ansatz als sehr allgemeine Heuristik verwendet werden, um Investitionsperspektiven zu bewerten.



Wenn das KGV 20 ist, würde ein Investor theoretisch erwarten, bei Kauf einer Aktie zum aktuellen Preis den Wert der Investition über zwanzig Jahre durch den Gewinn pro Aktie (EPS) zurückzuerhalten, solange der Gewinn des Unternehmens konstant bleibt und das Unternehmen alle Gewinne als Dividenden ausschüttet. In diesem vereinfachten Beispiel entspricht die Rendite auf den vollen Wert der Investition über 20 Jahre einer jährlichen Rendite von etwa 5%.



Zinssätze und deren Auswirkung auf die Attraktivität des Aktienmarktes



Zinssätze haben direkte Auswirkungen auf den Aktienmarkt. Steigende Zinssätze bedeuten tendenziell höhere Kapitalkosten für Unternehmen, was die prognostizierten Gewinne senken und Investitionen in Aktien entmutigen kann. Hohe Zinssätze machen den Aktienmarkt im Vergleich zu festverzinslichen Anlagen wie Anleihen oder Einlagen weniger attraktiv.



Die Rendite von Anleihen ist andererseits eng mit den Zinssätzen verbunden. Wenn die Zinssätze steigen, neigen die Anleihepreise auf dem Sekundärmarkt dazu zu fallen, was deren Renditen erhöht. Umgekehrt kann ein Rückgang der Zinssätze die Anleihepreise steigen lassen und die Anleiherenditen senken. Mit Zinssätzen über 5% und einer Rendite von 10-jährigen Anleihen bei 4,5-5% können diese Anleihen eine attraktive Alternative zu Aktien sein, besonders wenn der Aktienmarkt volatil ist.



Man denke daran, dass Anleiherenditen ein Maß für den Gewinn sind, den ein Investor erwarten kann, wenn er in eine bestimmte Anleihe investiert. Sie wird normalerweise als jährlicher Prozentsatz des Nennwerts der Anleihe ausgedrückt. Diese Rentabilität kann auf zwei Hauptweisen verstanden werden:



Rendite bis zur Fälligkeit (Yield to Maturity, YTM): Das ist die gesamte prognostizierte Rendite der Anleihe, vorausgesetzt, der Investor hält die Anleihe bis zur Fälligkeit und alle Zinszahlungen werden zum gleichen Zinssatz reinvestiert. YTM berücksichtigt den aktuellen Marktpreis der Anleihe, ihren Nennwert, den Kupon (d.h. die regelmäßig vom Emittenten gezahlten Zinsen) und die verbleibende Zeit bis zur Fälligkeit.



Kuponrendite: Das ist der Prozentsatz der Zinsen, die von einer Anleihe im Verhältnis zu ihrem Nennwert gezahlt werden. Zum Beispiel, wenn eine Anleihe mit einem Nennwert von 1.000 $ jährlich 50 $ Zinsen zahlt, beträgt ihre Kuponrendite 5%.

Die Rendite einer Anleihe ist umgekehrt proportional zu ihrem Marktpreis – wenn der Preis einer Anleihe steigt, fällt ihre Rendite und umgekehrt. Der Wert der Anleiherenditen ist ein wichtiger Indikator für Investoren, da er es ihnen ermöglicht, die Renditen verschiedener Wertpapiere zu vergleichen und die Attraktivität von Anleihen im Vergleich zu anderen Investitionen sowie im Kontext von Inflationserwartungen und Zinsänderungen zu bewerten. Anleiherenditen können auch verwendet werden, um das Kreditrisiko zu bewerten – eine höhere Rendite deutet oft auf ein höheres Ausfallrisiko des Anleiheemittenten hin.



Theoretische Auswirkungen von Zinsänderungen



Die Theorie deutet darauf hin, dass es eine inverse Beziehung zwischen Zinssätzen und dem KGV gibt. Wenn die Zinssätze fallen, sinken die Kapitalkosten für Unternehmen, was die Gewinne steigern und Investitionen in Aktien fördern kann, was zu einer Erhöhung des KGV führt. Im Gegensatz dazu können hohe Zinssätze das Potenzial für KGV-Wachstum begrenzen, da Investoren höhere Renditen bei risikoärmeren Investitionen erwarten können.



Investitionen in Aktien mit einem KGV von 20 – 30 erfordern einen vorsichtigen Ansatz bei Zinssätzen um 5%. Ein hohes KGV in Verbindung mit hohen Zinssätzen kann auf eine mögliche Überbewertung und erhöhtes Risiko hindeuten. Bei Unternehmen mit starken Fundamentaldaten und stabilem Gewinnwachstum können diese Investitionen jedoch weiterhin zufriedenstellende Renditen erzielen.



Schlussfolgerungen im Lichte der sich ändernden Marktsituation



Um es einfach auszudrücken, das KGV und die Anleiherenditen können verglichen werden. Das Reziproke des KGV ist die Rendite und das Reziproke der Rendite ist das KGV. Wenn Anleihen eine Rendite von 5% haben, dann bedeutet 1/5% ein KGV von 20 mit viel weniger Investitionsrisiko, wenn wir über Staatsanleihen sprechen. Wenn andererseits die Rendite der Anleihe auf 3% fiel, würde dies ihr KGV bei 33,33 bedeuten, so wäre sie "teurer" als eine Aktie mit einem KGV von 20, und dann könnte die Aktie theoretisch eine rentablere Investition sein.



Man kann auch die umgekehrte Logik verwenden. Wenn die Zinssätze bei 5% bleiben sollen, also ein KGV von 20, dann wäre die Aktie attraktiver zu investieren, wenn ihr KGV unter 15 liegt. Ein solcher Unterschied ist in erster Linie auf die Risiken zurückzuführen, die mit dem Besitz von Aktien und der Volatilität der Preise im Laufe der Zeit verbunden sind. Langfristig ist es unmöglich, diese Art von Berechnung nicht zu berücksichtigen.



Was könnte 2024 mit den Bewertungen passieren?



Momentan scheint es, als könnten die Unternehmensbewertungen im Vergleich zu den Anleiherenditen weiterhin hoch bleiben. Außerdem war die Rallye bei den Aktien, die Ende 2023 bei fallenden Anleiherenditen stattfand, die fünftgrößte Rallye für den SPX im November in der Geschichte. Eine große Bedrohung könnte eine Situation sein, in der beispielsweise aufgrund eines Anstiegs der Rohstoffpreise die Anleiherenditen im Jahr 2024 nicht stark fallen, wie der Markt derzeit annimmt. Dies könnte bedeuten, dass hohe Aktienbewertungen einer harten Prüfung unterzogen werden und ein großes Fragezeichen sein wird, ob sie diese Prüfung überstehen werden.



Wenn die Renditen von US-10-Jahresanleihen im Jahr 2024 nicht dauerhaft unter 4 % fallen, könnten P/E-Bewertungen von 20-30x nicht nachhaltig sein, was eine Korrektur am Aktienmarkt bedeuten könnte. Hinzu kommt das Phänomen der abnehmenden Liquidität im US-Bankensektor, da nach März 2024 die Gelder aus der Reverse-Repo-Operation wahrscheinlich verschwinden werden und die Fed eine quantitative Straffung durchführen wird, indem sie Liquidität vom Markt abzieht. Das sind einige Risiken, die im Auge behalten werden sollten.



Disclaimer: Dieses Informationsmaterial (unabhängig davon, ob es Meinungen wiedergibt oder nicht) dient lediglich der allgemeinen Information. Es stellt keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.