Zinskurven-Diskussion und warum 2025 eine Rezession auf uns warten könnte

Zinsstrukturkurve kehrt sich um:

Damit ist vor allem die Umkehrung eines Teils der Renditekurve, und zwar der Spanne zwischen der 2-jährigen Note und der 30-jährigen Anleihe, von kurz nach lang, gemeint. Diese Verschiebung entspricht einem „bull steepening“-Muster, das darauf hindeutet, dass die Nominalzinsen für kürzere Laufzeiten schneller fallen als für langfristige Anleihen. Ein solches Muster deutet in der Regel auf eine Rezession hin und unterstreicht die Präferenz der Anleger für Sicherheit und Liquidität.

Bull Steepening erklärt

Bei einem Bull Steepening sinken die nominalen Zinssätze, aber die kurzfristigen Zinssätze fallen schneller als die langfristigen Zinssätze. Dieses Szenario ist für Anleihenbesitzer positiv, da es auf eine höhere Nachfrage nach langfristigen Anleihen hindeutet, da die Anleger Sicherheit und Liquidität suchen.

Mögliche Fehlinterpretationen des Marktes

Die meisten Beobachter gehen bei den aktuellen Veränderungen der Renditekurve fälschlicherweise auf Faktoren wie den „Trump-Trade“ aus, was suggeriert, dass Trumps Finanzpolitik die Inflation anheizen und die Defizite verschlimmern könnte.

Historische Analysen zeigen, dass die Bewegungen an den Anleihemärkten weniger mit den Defiziten als vielmehr mit den wirtschaftlichen Bedingungen und der Risikowahrnehmung zusammenhängen. Während sich Wirtschaftswissenschaftler und Zentralbanker häufig auf Inflation und Defizite konzentrieren, achtet der Markt für Staatsanleihen mehr auf die allgemeine wirtschaftliche Gesundheit und finanzielle Stabilität. Die Umkehrung der Renditekurve sollte daher eher als ein Signal für bevorstehende wirtschaftliche Herausforderungen, denn als eine Reaktion auf politische Entwicklungen gesehen werden

Historischer Kontext

Der historische Kontext wird durch einen Vergleich der aktuellen Bedingungen mit denen im Jahr 2006 dargestellt, als die US-Regierung nach einer Pause wieder eine 30-jährige Anleihe auflegte. Trotz der damaligen Rekorddefizite war die Nachfrage nach diesen Anleihen groß, was zu Renditen führte, die deutlich unter den Erwartungen lagen. In diesem Zeitraum kehrte sich die Renditekurve vor der Finanzkrise 2008 auch mehrfach um, was zeigt, dass die Renditen eher von den wirtschaftlichen Bedingungen als von Defiziten oder Inflationsängsten beeinflusst wurden.

In der Diskussion wird hervorgehoben, dass das aktuelle Verhalten des Marktes für Staatsanleihen, wie im Jahr 2006, eher tiefere wirtschaftliche Bedenken widerspiegelt als oberflächliche Auslöser wie politische Ereignisse oder die Höhe der Staatsausgaben. Die wiederholten Aufhebungen und Umkehrungen der Renditekurve deuten auf eine zugrunde liegende Instabilität hin, die möglicherweise einen erheblichen Wirtschaftsabschwung ankündigt.

Aktuelle Wirtschaftsindikatoren

Die jüngsten negativen Einzelhandelsumsätze und die rückläufigen Verbraucherkredite stehen im Einklang mit rezessiven Signalen. Auf die in den letzten 3 Monaten gestiegene Arbeitslosenquote in den USA könnte ein Grund zur Sorge liefern.

Demnach kann das Verhalten des Anleihemarktes, einschließlich der aktuellen Umkehrung der Zinsstrukturkurven, als eine traditionelle Rezessionssorge bewertet werden, nicht einer Inflationssorge.

Implikationen

Für Anleiheinvestoren:

Die aktuellen Bewegungen der Renditekurve deuten darauf hin, dass das Halten langfristiger Anleihen aufgrund der erwarteten niedrigeren Renditen und der höheren Nachfrage nach Sicherheit und Liquidität von Vorteil sein könnte.

Für Wirtschaftsprognosen:

Der aktuelle Aufwärtstrend der Anleihen, der durch sinkende Kurzfristzinsen und Wirtschaftsdaten, die auf eine Verlangsamung hindeuten, angetrieben wird, deutet darauf hin, dass sich die Anleger auf eine Rezession vorbereiten und nicht auf politische Faktoren wie der US-Wahl reagieren. Diese differenzierte Sichtweise deckt sich mit historischen Mustern, die vor der Finanzkrise 2008 beobachtet wurden. Praktisch würde dies für ein wirtschaftlich schwieriges Jahr 2025 sprechen und einer möglichen Rezession, von der aktuell niemand spricht. Genau das Gegenteil zum Jahr 2023, als die Rezession für die gesamte Weltwirtschaft vorausgesagt wurde.

Disclaimer: Dieses Informationsmaterial (unabhängig davon, ob es Meinungen wiedergibt oder nicht) dient lediglich der allgemeinen Information. Es stellt keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.