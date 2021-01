Xinyi Solar Aktie – Die unbekannte Sonnenperle aus China

Chinesische Aktien aus dem Bereich der erneuerbaren Energien sind in letzter Zeit stark gestiegen, da die Investoren glauben, dass die Bestrebungen des Landes, kohlenstoffneutral zu werden, zu hohen Investitionen in Wind- und Solarparks führen werden.

Solar-ETF auf der Überholspur

Seit Jahresbeginn ist der Invesco Solar Portfolio ETF (TAN) über 197 % gestiegen und hat ein Niveau erreicht, das seit Mitte 2011 nicht mehr gesehen wurde. All das inmitten einer Pandemie oder vielleicht sogar genau deswegen. Der Anstieg der weltweiten Solarenergienachfrage entfacht die Kursfantasie der Anleger.

Chinas 5-Jahresplan

Große Bewegungen bei chinesischen Aktien sind oft mit Regierungsplänen verbunden und dies ist das jüngste Beispiel, da Investoren versuchen, die Gewinner der im nächsten Fünfjahresplan des Landes enthaltenen Maßnahmen zu antizipieren.

Wie bei vielen anderen Solarhersteller lässt sich auch die Aktien-Performance von den in Hongkong notierten Xinyi Solar Holdings Aktien sehen. Seit dem Corona-Tief konnte sich die Aktie um 430 % nach oben bewegen. Einige chinesische Aktien aus dem Bereich der erneuerbaren Energien sind in Erwartung der kühnen Regierungsziele für die grüne Energieerzeugung in die Höhe geschossen.

Letzten Monat sagte Präsident Xi Jinping vor den Vereinten Nationen, dass Chinas Kohlenstoffemissionen in 10 Jahren ihren Höhepunkt erreichen werden und das Land bis 2060 Kohlenstoffneutralität anstreben wird. Um dies zu erreichen, müssen die Emissionen durch den Einsatz sauberer Energiequellen und Technologien zur Abscheidung von Kohlenstoff reduziert werden.

Dieses Versprechen hat die Hoffnung genährt, dass Unternehmen aus diesem Sektor im nächsten Fünfjahresplan bevorzugt werden könnten. Die Führer der regierenden Kommunistischen Partei treffen sich in den nächsten Wochen, um die Details dieses mittelfristigen Wirtschaftsplans auszuarbeiten, der die Jahre 2021 bis 2025 abdecken wird. Allerdings gibt es keine Garantie, dass die Partei dieses Vorhaben tatsächlich in Umsetzen will.

Solar-Aktien haben einen starken Lauf hinter sich

China hat seine Fähigkeit, grünen Strom zu erzeugen, in den vergangenen drei Jahren deutlich unter Beweis gestellt. Die Menge an erneuerbaren Energien wurde dabei um rund 40 % gesteigert.

Die Analysten der Citigroup schätzen, dass China bis zum Jahr 2060 mehr als das Zwölffache an Solarenergie und mehr als das Siebenfache an Windenergie verbrauchen müsste, um kohlenstoffneutral zu werden, was Investitionen in Höhe von 6,2 Billionen Dollar über 40 Jahre hinweg erfordern würde.

Die Analysten bezeichnen dies als eine goldene Gelegenheit für saubere Energie. Doch an der Börse gibt es keine Einbahnstraße und es bleiben auch Risiken. Investoren sind durch die positiven Berichte über aggressive Regierungsziele ermutigt worden, die möglicherweise eine Erhöhung der nationalen Wind- und Solarkapazität um 100 Gigawatt jährlich in den nächsten fünf Jahren bringen könnten. Der Markt wird mit der Verkündung des 5-Jahres-Plans einen Realitätscheck erhalten.

Bis dahin und vielleicht auch darüber hinaus genießen die Solar-Aktien ihren Aufwärtstrend.

Wie könnte es mit der Xinyi Solar Aktie weitergehen?

Die chinesische Xinyi Solar Holdings ist keine reiner Photovoltaik-Hersteller. Das Unternehmen stellt Solarglas her. Mit einem Umsatz von 1,2 Milliarden USD ist es in Europa zwar eher unbekannt, aber kein unbeschriebenes Blatt. Das Unternehmen ist in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion, technischer Vertrieb und ähnlichen Dienstleistungen tätig. Xinyi ist eine Holdinggesellschaft, die ihre Produkte und Dienstleistungen über Tochtergesellschaften anbietet und Kunden weltweit bedient. Die Aktien-Performance kann sich seit dem Doppelboden im Jahr 2016 und 2018 sehen lassen. Der Anstieg gewann sogar nach dem Corona-Abverkauf deutlich an Schwung. Mit dem Ausbruch über 15,14 HKD läuft jetzt die nächste Phase des Anstieges, wo bei mit dem 1,27 % Extensionsziel bei 18,70 HKD ein erstes wichtiges Ziel bald erreicht werden könnte. Der MACD-Oszillator zeigt mit diesem neuen Hoch ebenfalls eine mögliche Divergenz zum Kursverlauf an. Sollte auch der Bereich bei 18,70 HKD überwunden werden, könnte sogar noch ein Anstieg in Richtung 23,23 HKD anstehen. Stagniert der Kursverlauf und handelt unter 18,70 HKD, wäre der nächste Unterstützungspunkt bei 15,14 HKD und 12,30 HKD zu finden.

Quelle: CMC Markets Plattform, Tageschart, 21.12.20

