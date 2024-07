Welt-Interview: Die Börsen haben blitzartig umgeschaltet!

Jochen Stanzl im Interview bei Welt. Das Interview können Sie hier ansehen.

Der Trump-Trade und seine Auswirkungen auf die Märkte

Der Trump-Trade ist an den Börsen in vollem Gange. Der Goldpreis erreicht ein neues Rekordhoch von fast 2500 Dollar, da viele Anleger erwarten, dass Trump für mehr Instabilität stehen wird und Sicherheit im Gold suchen. Auch der Bitcoin ist auf über 65.000 Dollar gestiegen, vermutlich aus dem gleichen Kalkül und weil Trump die USA zum weltweiten Marktführer bei Kryptowährungen machen möchte.

Steigende Staatsverschuldung und die Rolle der Fed

Die Angst vor noch mehr Staatsverschuldung ist präsent. Kein Wunder, dass die US-Notenbank bei der Zinswende so auf Zeit spielt. Die Fed sieht die Risiken, die unter Trump auf uns zukommen könnten, und will die Inflation so weit wie möglich nach unten drücken. Schon unter Joe Biden ist die Staatsverschuldung immens, und unter Trump könnte sie wegen massiver Neuverschuldung 2025 wieder steigen.

Politische Unsicherheiten und ihre Auswirkungen auf die Märkte

Es sind noch vier Monate bis zu den Wahlen, und es kann noch viel passieren. Am 5. November wird auch ein Drittel des Senats und das gesamte Repräsentantenhaus neu gewählt. Ein „Trump light“ könnte entstehen, falls er die Mehrheit im Senat nicht zurückholt und im Repräsentantenhaus die Mehrheit verliert. Holt er jedoch die Mehrheiten im Kongress, könnten Trump und Vance voll durchregieren, was erhebliche Auswirkungen hätte.

Auswirkungen auf Deutschland und den DAX

Deutschland könnte unter Trumps "America First"-Ansatz, besonders bei Autoexporten, leiden. Auch das DAX-Schwergewicht Airbus könnte Schaden nehmen, da Boeing bevorzugt werden könnte. Zusätzlich könnten mehr Forderungen nach Verteidigungsausgaben aufkommen. Diese Faktoren sprechen dafür, sich auf eine mögliche Trump-Rückkehr vorzubereiten, was die Märkte derzeit tun. Der DAX stagniert aufgrund der Angst vor Trump und der politischen Unsicherheit in Frankreich.

Sektorrotation an der Wall Street

An der Wall Street sehen wir eine Umschichtung von Geldern aus den großen Technologieaktien wie Nvidia, Amazon und Microsoft hin zu Industriewerten im Dow Jones und Russell 2000. Dies geschieht in Erwartung einer Zinssenkung der Fed im September und Trumps möglichen Fokus auf den Standort USA. Der Russell 2000 Nebenwerteindex ist in acht Tagen um 12 % gestiegen, der Dow Jones um 4 %, während der Nasdaq um 1 % gefallen ist.

Ausblick auf den Dow Jones und die großen Technologieaktien

Im Wahljahr wird bis November eine starke Entwicklung im Dow Jones erwartet. Am Ende des Tages werden jedoch Nasdaq und S&P 500 stark von den größten Aktien wie Microsoft, Nvidia, Amazon, Tesla, Meta und Google bestimmt. Deren Gewinnwachstum liegt um den Faktor 35 höher als im Rest des Marktes. Kurzfristig sollten Anpassungseffekte nicht überbewertet werden, doch die Entwicklung der Industriewerte bleibt zu beobachten.



Disclaimer: Dieses Informationsmaterial (unabhängig davon, ob es Meinungen wiedergibt oder nicht) dient lediglich der allgemeinen Information. Es stellt keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.