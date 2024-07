Was ist der Trump-Trade, über den jetzt jeder spricht?

Trump-Attentat: Marktreaktionen und Zukunftsaussichten

Nach dem Attentat auf den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump sprechen viele vom sogenannten "Trump-Trade". Erste Reaktionen zeigten eine leichte Aufwärtsbewegung des US-Dollars und moderat steigende Aktienkurse, jedoch blieb der Anstieg zunächst begrenzt. Die entscheidende Frage ist nun, inwieweit der "Trump-Faktor" bereits in den Markt eingepreist ist.

Einfluss auf Aktienmärkte

Aktienmärkte reagieren oftmals unabhängig von politischen Ereignissen und folgen in erster Linie Gewinnprognosen und wirtschaftlichen Fundamentaldaten. In diesem Jahr gibt es keine eindeutige Tendenz, die auf eine starke Beeinflussung durch das politische Geschehen rund um Trump und Biden hinweist. Historisch gesehen wird ein Übergang von einem demokratischen zu einem republikanischen Präsidenten als positiv für die Aktienmärkte betrachtet, wobei beide Szenarien – eine zweite Amtszeit Bidens oder eine Rückkehr Trumps – von den Börsen favorisiert werden.

Aktuelle Umfragen deuten auf eine höhere Wahrscheinlichkeit eines Wahlsiegs Trumps hin, die nach dem Attentat weiter gestiegen ist. Dennoch bleibt bis zur Wahl im November ausreichend Raum für Veränderungen. Der derzeitige Aufwärtstrend der Aktien basiert primär auf starken Unternehmensgewinnen, insbesondere im S&P 500 Index, dessen Gewinnwachstum derzeit das höchste seit Jahren ist. Der positive Trend wird also vor allem von Unternehmensgewinnen getrieben und weniger von politischen Faktoren beeinflusst.

Bedeutung des Anleihemarktes

Eine größere Unsicherheit besteht hingegen am Anleihemarkt. Sollten sich in den kommenden Wochen die Erwartungen auf einen eindeutigen Wahlsieg Trumps weiter verfestigen, könnte dies erhebliche Auswirkungen haben. Insbesondere Trumps mö gliche fiskalpolitische Maßnahmen könnten zu höheren Staatsausgaben und einer steigenden Neuverschuldung führen. Dies wiederum könnte den Druck auf die Zinsen erhöhen und die Anleihekurse belasten.

Kryptowährungen und Bitcoin

Bitcoin und andere Kryptowährungen stellen in dieser Situation eine besondere Kategorie dar. Anders als traditionelle Märkte reagieren sie sofort auf globale Ereignisse und sind rund um die Uhr handelbar. Nach dem Attentat auf Trump zeigte Bitcoin zunächst eine negative Reaktion, gefolgt von einem starken Anstieg. Diese Volatilität ist für Bitcoin nicht ungewöhnlich und sollte nicht überbewertet werden. Entscheidend wird sein, wie die großen Märkte in New York reagieren, wenn sie heute wieder öffnen. Die traditionellen Anlageklassen wie Aktien und Anleihen bleiben weitaus relevanter.

Politische Rahmenbedingungen

Am 5. November stehen in den USA nicht nur die Präsidentschaftswahlen an, sondern auch die Wahlen zum Repräsentantenhaus. Der US-Kongress, bestehend aus Repräsentantenhaus und Senat, spielt eine zentrale Rolle im politischen Gefüge der USA. Seit den Midterm-Wahlen im November 2022 haben die Republikaner eine knappe Mehrheit im Repräsentantenhaus. Diese Mehrheit erlaubt es ihnen, politische Vorhaben der Biden-Administration zu blockieren.

Die internen Spannungen innerhalb der Republikanischen Partei, insbesondere zwischen moderaten und Trump-loyalen Mitgliedern, könnten die zukünftige politische Landschaft maßgeblich beeinflussen. Ein Wahlsieg Trumps wäre für ihn besonders effektiv, wenn seine Partei auch die Mehrheit im Repräsentantenhaus hält oder ausbaut. Dies würde ihm ermöglichen, seine politischen und wirtschaftlichen Vorhaben, einschließlich einer expansiven Haushaltspolitik, besser durchzusetzen. Solche Maßnahmen könnten jedoch die Inflation anheizen und die Zinsen weiter steigen lassen.

Fazit

Die Märkte befinden sich derzeit in einer Phase der Unsicherheit, wobei sowohl Aktien als auch Anleihen von politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen beeinflusst werden. Ein eindeutiger Wahlsieg einer der beiden Parteien könnte zwar kurzfristige Bewegungen auslösen, doch langfristig werden die Märkte voraussichtlich ihren Fokus auf fundamentale Wirtschaftsdaten und Unternehmensgewinne beibehalten.



