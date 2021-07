Moderna Aktie – Was könnte die Index-Aufnahme bedeuten?

Vor dem Jahr 2020 hätten man kaum jemanden gefunden, der von dem Biotech-Unternehmen aus Massachusetts gehört hätte. Jetzt ist Moderna ein bekannter Name und in aller Munde. Das Unternehmen war mit seiner mRNA-Plattform erfolgreich und konnte einen wirksamen Covid 19-Impfstoff auf den Markt bringen. Die Aktie kennt dabei kein halten mehr.

Moderna Aktie wird in den S&P 500-Index aufgenommen

Die Aufnahme des Unternehmens in den S&P 500 Index in diesem Monat sollte sicherstellen, dass der Name im Bewusstsein der Investoren verankert bleibt. Die Aktie stieg auch am Freitag teilweise um über 10 % an, nachdem die Nachricht über die Aufnahme in den Index bekannt wurde.

Die Anerkennung ist wohlverdient. Das Unternehmen gehört zu denjenigen, die in der Stunde der Not auf den Ruf der Nation reagiert haben, indem sie einen Covid-19-Impfstoff entwickelt haben, der seitdem Hunderten von Millionen Menschen weltweit verabreicht wurde.

Nach einem kometenhaften Aufstieg der Moderna Aktie über weite Teile des Jahres 2020 wurde der Handel mit der Aktie Mitte des aktuellen Jahres etwas unruhig, da sich die Investoren zu fragen begannen: Was passiert mit Moderna, wenn der Bedarf an einem Impfstoff nachlässt?

Diese Fragen wurden in den letzten Monaten beantwortet, und die Aktie ist wieder im Aufwind. Erstens hat das Auftreten neuer Coronavirus-Varianten zu der Erkenntnis geführt, dass die starken Covid-Impfstoffverkäufe von Moderna wahrscheinlich bis ins Jahr 2022 anhalten werden. Darüber hinaus hat Moderna größere Ambitionen, den Erfolg zu wiederholen und plant eine kombinierte Grippe- und Covid-Impfung für 2023 und 2024. Andere Medikamente sind ebenfalls in der Pipeline des Unternehmens.

Moderna will sich der Herausforderung stellen und sicherstellen, dass es kein One-Hit-Wonder ist, aber an der Wall Street kann es schnell auch ruppig werden. Mit der exorbitanten Entwicklung der Moderna Aktie in den letzten Monaten, könnte die Index-Aufnahme die Kirsche auf der Sahne sein. Für Anleger und Trader der letzten Stunde könnte sich für die Aktie bald auch eine Pause andeuten.

Index-Aufnahme als schlechtes Omen?

Das letzte Beispiel, welches man für eine Index-Aufnahme nennen kann, ist Tesla. Die historische Aufnahme der Tesla Aktie in den S&P 500 wurde im Dezember 2020 vorgenommen. In der regel ist das Timing von Index-Aufnahmen relativ ungünstig gewählt. Auch am Beispiel von Tesla konnte man, dieses Phänomen gut beobachten. In diesem Fall war die Indexaufnahmen eine schlechte Nachricht für die Aktionäre, da die Tesla Aktie einen Monat nach der Index-Aufnahme ihren bisherigen Höchststand erreicht hatte und danach in eine große Korrektur überging.

Die allgemeine Annahme lautet, dass Fonds und ETFs, die die Benchmark nachahmen, die Aktien des betroffenen Unternehmens im Vorfeld aufkaufen. Dieses hohe gehandelte Aktienvolumen führt zu einem regen Interesse der Handelsteilnehmer. In den letzten zehn Jahren kletterten die zehn größten Neuzugänge vor der Ankündigung bis zur tatsächlichen Aufnahme im Durchschnitt um 10 %, wie die Analysten bei Bloomberg vorrechnen. Geldmanager haben möglicherweise bereits im Vorfeld damit begonnen, ihre Portfolios in Erwartung der Änderungen anzupassen und dadurch für einen zusätzlichen Anstieg gesorgt.

Wie könnte es für die Moderna Aktie weitergehen?

Im Dezember 2020 lag ein Ausbruchsversuch in der Moderna Aktie über 95 USD vor. Dieser Ausbruch hat sich in den letzten 7 Monaten weiter aufgefächert. Mit dem Erreichen des 1,618 % Extensionslevel bei 297,90 USD wäre eine wichtige Zielzone erreicht, nachdem bereits zuvor der 228 USD Bereich abgearbeitet wurde. Mögliche Unterstützungsmarken, sollte es zu einer Korrektur kommen, liegen jetzt bei 193 USD und 120 USD. Unter dem Ausbruchspunkt bei 94,85 droht dagegen ein weiteres Abrutschen auf 65,50 USD. Im extrem bullischen Fall und einem weiteren Momentum getriebenen Squeeze wäre sogar der 475 USD Bereich erreichbar ohne nennenswerten Rücksetzer.

