Germany 40 profitiert, US-Techaktien verlieren – Die Zinswende in den USA rückt näher

Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung der US-Notenbank im September ist nach den überraschend schwachen Inflationsdaten von 70 auf 86 Prozent gestiegen. Anleger reagierten darauf mit einer Rotation raus aus den hoch bewerteten Technologieaktien und rein in klein- und mittelgroße Unternehmen, die in besonderem Maße von fallenden Zinsen profitieren könnten. War in den Wochen zuvor die hohe Abhängigkeit von nur wenigen Aktien ein Vorteil des Nasdaq 100, wurde sie ihm gestern zum Verhängnis, als Anleger genau bei diesen Aktien Gewinne mitnahmen.

Warum Nebenwerte in den USA profitieren

Die Aussicht auf fallende Zinsen in den USA veranlasst viele Investoren, ihr Portfolio umzuschichten. Während große Technologieunternehmen aufgrund ihrer hohen Bewertungen empfindlich auf Veränderungen im Zinsumfeld reagieren, bieten kleinere und mittelgroße Unternehmen in einem Umfeld sinkender Zinsen attraktiveres Wachstumspotenzial. Diese Unternehmen können günstiger Kapital aufnehmen und ihre Schuldenlast reduzieren, was ihre Gewinnmargen verbessert und ihre Aktienkurse steigen lässt.

Der DAX als Profiteur fallender US-Zinsen

Der Germany 40 profitiert von der Aussicht auf fallende Zinsen in den USA. Wenn die US-Notenbank Fed die Zinsen senkt, schafft dies Spielraum für die Europäische Zentralbank (EZB), ebenfalls schneller zu handeln. Niedrigere Zinsen in Europa könnten das Wirtschaftswachstum ankurbeln und somit die Aktienkurse in Deutschland steigen lassen. Besonders exportorientierte Unternehmen im Germany 40 könnten profitieren, da ein schwächerer Euro die Wettbewerbsfähigkeit auf den internationalen Märkten verbessert.

Chinesische Aktien im Aufwind

Auch chinesische Aktien zeigen eine positive Reaktion auf die Aussicht auf fallende Zinsen in den USA. Wenn die Fed ihre Geldpolitik lockert, kann auch die chinesische Zentralbank PBOC schneller auf eine lockere Geldpolitik umschalten, ohne die eigene Währung, den Yuan, zu stark zu schwächen. Dies würde die Liquidität in China erhöhen und das Wirtschaftswachstum fördern, was wiederum die Aktienkurse steigen lässt.

Die Rolle der Dollar-Repatriierung

In Zeiten steigender oder hoher Zinsen fließt Liquidität häufig zurück in den Dollar-Raum – ein Phänomen, das als Dollar-Repatriierung bekannt ist. Investoren ziehen ihr Kapital aus internationalen Märkten ab und investieren es in den USA, um von den höheren Renditen zu profitieren. Dies stärkt den US-Dollar und führt zu steigenden Kursen amerikanischer Aktien.

Bei sinkenden Zinsen kehrt sich dieser Trend um: Die Liquidität strömt aus dem Dollar-Raum heraus und sucht weltweit nach attraktiven Anlagechancen. Diese Kapitalbewegungen können internationalen Märkten, wie dem DAX und chinesischen Aktien, zugutekommen. Investoren diversifizieren ihr Portfolio und investieren vermehrt in Regionen, die von den gelockerten finanziellen Bedingungen profitieren.

Ausblick auf die Geldpolitik der Fed

Die jüngsten Inflations- und Arbeitsmarktdaten waren im Sinne der Anleger, die auf eine baldige Zinssenkung der Fed spekulieren. Während sich Fed-Chef Jerome Powell zuletzt noch zurückhaltend äußerte, werden Anleger nun genau darauf achten, was die Vertreter des Offenmarktausschusses in den nächsten Wochen von sich geben. Im Moment scheint es, als hätten die jüngsten Inflationsdaten die Wende in der Geldpolitik der Fed eingeläutet - zumindest glaubt dies der Markt.



