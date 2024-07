Germany 40: Ausblick und aktueller Lageplan

In diesem Artikel soll es um die weiteren Aussichten im Germany 40 Cash CFD gehen.

Charttechnische Analyse des Germany 40

Der Germany 40 befindet sich seit Mai in einem intakten Abwärtstrend, der in den letzten Wochen deutlich sichtbar ist. Dieser Abwärtstrend wurde zuletzt an einer grünen Kerze ausgeglichen, deren obere Begrenzung nun einen wichtigen Widerstand darstellt. Rein charttechnisch ist es entscheidend, dass dieser Widerstand überwunden wird. In den letzten Tagen ist dies jedoch nicht gelungen.

Einfluss des französischen Aktienmarkts

Ein weiterer Faktor, der Anlegern Sorgen bereitet, ist der französische Aktienmarkt und die innenpolitische Lage nach den Wahlen. Obwohl es weder zu einem Rechts- noch zu einem Linksrutsch gekommen ist, haben beide politischen Lager eine Neigung zur Neuverschuldung gezeigt, was die Anleihemärkte in Frankreich belastet hat. Die Renditen in Frankreich sind deutlich gestiegen und haben sich von den deutschen Renditen abgekoppelt.

Politische Stabilität und Marktreaktion

Der Germany 40 konnte sich in der letzten Woche erholen, in der Erwartung, dass es zu einer Pattsituation kommt und politische Stabilität erhalten bleibt. Diese Erholung hat jedoch nicht zu einer Trendwende nach oben geführt. Es bleibt abzuwarten, ob der DAX den Widerstand überwinden kann oder ob der Abwärtstrend anhält. Auch der französische Aktienindex konnte nicht aus seiner Handelsspanne ausbrechen und zeigt weiterhin Schwäche.

Saisonale Einflüsse und die Sommerpause

Saisonal fallen die Märkte in eine ruhigere Phase, da die großen Fonds ihre Positionen gesetzt haben und keine größeren Käufe oder Umschichtungen erwarten. Die Sommerpause führt zu weniger Aktivitäten an den Märkten. Obwohl die Wall Street und insbesondere der Nasdaq neue Rekordhochs erreichen, ist diese Entwicklung hauptsächlich auf wenige große Technologieaktien zurückzuführen, die im Germany 40 fehlen.

Bewertung der Märkte und wirtschaftliche Aussichten

Die Wall Street profitiert von wenigen großen Aktien, die ein hohes Gewinnwachstum aufweisen, was den Nasdaq und S&P 500 nach oben treibt. Im Gegensatz dazu fehlt dem Germany 40 dieser Treiber, was seine Entwicklung im Vergleich zur Wall Street begrenzt. Es gibt eine starke Abhängigkeit von der allgemeinen positiven Tendenz der Weltmärkte, aber auch eine spezifische wirtschaftliche und politische Situation in Deutschland.

Ausblick und Handlungsempfehlungen

In den nächsten Wochen und Monaten wird eher eine schwache Performance des Germany 40 erwartet, mit einer möglichen saisonalen Erholung erst Anfang Oktober. Dies ist mit der im Chart gezeigten charttechnischen Widerstandsmarke abzugleichen. Ein Ausbruch darüber könnte die charttechnischen Perspektiven aufhellen. Charttechnisch bleibt ansonsten der Abwärtstrend seit Mai intakt, und statistische Untersuchungen zeigen, dass solche Trends eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, sich fortzusetzen. Eine Umkehr des Trends ist jedoch immer möglich.



Disclaimer: Dieses Informationsmaterial (unabhängig davon, ob es Meinungen wiedergibt oder nicht) dient lediglich der allgemeinen Information. Es stellt keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.