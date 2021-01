Gamestop Aktie – Der Squeeze geht weiter

Eine verrückte Woche erreicht ihren Höhepunkt. Heute Abend ist die mit Spannung erwartete erste Fed-Sitzung in diesem Jahr. Möglicherweise wird sich Fed-Chef Jerome Powell auch einige Frage zu einer möglichen Blasenbildung in Teilen des Aktienmarktes stellen müssen. Aussagen hierzu sollten mit Spannung verfolgt werden. Aber auch die Strategie eines möglichen Endes des aktuell laufenden QE (Anleihekaufprogramms) könnte ein Thema bzw. ein Vorgeschmack auf die weiteren Feld-Sitzungen in diesem Jahr darstellen.

Gamestop Aktie vorbörslich erneut über 100 % im Plus

Schaut man sich die letzten beiden Handelstage an und vergleicht die jeweilige Indexperformance könnte man meinen, dass es bisher eine ziemlich ruhige Handelswoche war.

Aber unter der Oberfläche des breiten Marktes herrscht ein wildes Treiben, dass wir in dieser Form seit länger nicht mehr gesehen haben. Die Gamestop Aktie (GME) ist und bleibt die Top-Story der Woche. Die Aktie setzt ihren unglaublichen Lauf, den Sie bereits im Sommer 2020 bei 4 Dollar je Aktie gestartet hatte fort und erreicht heute in der US-Vorbörse einen Kurs von über 300 Dollar je Aktie. Die Auseinandersetzung von Privatanlegern, flankiert von Hedgefonds, die gegen andere Hedgefonds agieren und aktivistischen Milliardären erreicht also neue Dimensionen.

Short-Squeeze färbt auch auf andere Aktien ab

Auffällig ist außerdem, dass sich der Short-Squeeze in der Gamestop Aktie auf andere stark geshortete Aktien ausbreitet. Aktien der Unternehmen AMC, Bed, Bath & Beyond oder National Beverage springen ebenfalls an und erleben Bewegungen an einem Tag, wie sonst in mehreren Jahren. Mit anderen Worten: Investition in Unternehmen, die einen sog. Hohen Short-Float ausweisen sind in dieser Woche der Momentum Trade schlechthin.

Hedgefond Manager der profitierte wird vorsichtig

Ein Profiteur der Entwicklungen war u.a. Scoin Asset Management Manager Michael Burry. Auch bekannt aus dem Hollywood-Film „The Big Short“.

Michael Burrys bullische Haltung gegenüber GameStop, der er bereits 2019 mit der Aufnahme von Gamestop in seinen Fonds Nachdruck verlieh, kühlt langsam aber sicher ab. In einem Interview warnt der Fondsmanager, dass die manische Rallye von GameStop außer Kontrolle geraten ist und Anleger, die jetzt noch schnell in die Aktie einsteigen möchten, sollten vorsichtig agieren. Weiterhin gilt es immer zu bedenken, die Manie immer in beide Richtungen ausschlagen kann und ihre aktuelle Richtung mit heftiger Volatilität schlagartig unterbrechen kann.

Gamestop Aktien Chart

Die heutige Eröffnung der Gamestop Aktie wird derzeit im Bereich der 300 USD Marke angezeigt. Teilweise waren die Kurse im Laufe des Vormittags bereits höher. Mit diesem erneuten Gap setzt die Aktie dem Kursverlauf eine Krone auf. Die Gefahr eines Blow-outs ist ebenfalls groß, wenn alle wieder aus dem Trade heraus wollen, um ihre Gewinne zu realisieren. Nach der Eröffnung wird es Interessant sein, ob die Eröffnung tatsächlich im Bereich der 300 USD erfolgen kann. Das 4,23 % Extensionsmarke der vorherigen Konsolidierung liegt bei 260 USD.

Quelle: CMC Markets Plattform, Wochenchart, 27.01.21

