Bitcoin Kurs – Regulierung als gute Nachricht?

Bitcoin und andere Kryptowährungen zeigen sich in einem sehr unsicheren Gesamtumfeld derzeit robust. Darüber hinaus gibt es Nachrichten zur möglichen Regulierung der Branche in den USA, nachdem das US-Finanzministerium Details einer Durchführungsverordnung von Präsident Joe Biden veröffentlicht hatte, die eine unterstützende Haltung gegenüber digitalen Vermögenswerten einnimmt.

Kryptowährungen sollen Teil der Finanzwirtschaft werden

US-Präsident Joe Biden hat am Mittwoch eine Durchführungsverordnung unterzeichnet, die die Regierung auffordert, die Risiken und Vorteile von Kryptowährungen zu untersuchen. Es handelt sich um eine lang erwartete Richtlinie, die die Kryptoindustrie in Aufregung versetzt hat, nicht zuletzt aufgrund der wachsenden regulatorischen Bedenken auf der ganzen Welt in Bezug auf den aufstrebenden Markt für digitale Vermögenswerte. Laut einem Informationsblatt des Weißen Hauses werden die Bundesbehörden aufgefordert, einen einheitlichen Ansatz zur Regulierung und Überwachung digitaler Vermögenswerte zu verfolgen.

Die am Mittwoch angekündigten Maßnahmen konzentrieren sich auf sechs Schlüsselbereiche:

Verbraucher- und Anlegerschutz Finanzielle Stabilität Illegale Aktivitäten Wettbewerbsfähigkeit der USA auf der globalen Bühne Finanzielle Eingliederung Verantwortungsvolle Innovation

Der Schutz der Verbraucher ist ein wichtiger Bestandteil der Richtlinien, den es gibt zahllose Geschichten von Anlegern, die auf Krypto-Betrügereien hereingefallen sind oder durch Cyberangriffe auf Börsen oder die Nutzer selbst große Geldsummen verloren haben.

Die Biden-Administration fordert das Finanzministerium auf, politische Empfehlungen zu Kryptowährungen zu entwickeln. Außerdem sollen die Regulierungsbehörden "eine ausreichende Aufsicht gewährleisten und sich gegen systemische Finanzrisiken absichern die von digitalen Vermögenswerten ausgehen".

Illegale Aktivitäten mit Bitcoin

Ein weiterer wichtiger Bereich, auf den sich Bidens Durchführungsverordnung konzentriert, ist die Ausrottung illegaler Aktivitäten im Krypto-Bereich.

Der Präsident hat zu einer "beispiellosen Konzentration von koordinierten Maßnahmen" der Bundesbehörden aufgerufen, um illegale Finanzen und nationale Sicherheitsrisiken, die von Kryptowährungen ausgehen, einzudämmen. Er drängt auch auf internationale Zusammenarbeit in diesem Bereich. Letzten Monat beschlagnahmten US-Behörden Bitcoin im Wert von 3,6 Milliarden Dollar - die größte Beschlagnahmung von Kryptowährungen überhaupt - im Zusammenhang mit dem Hack der Kryptobörse Bitfinex im Jahr 2016. Nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine sind die Behörden nun auch besorgt über die mögliche Verwendung von Kryptowährungen zur Umgehung von Sanktionen gegen russische Personen und Unternehmen.

Befürworter von Kryptowährungen weisen jedoch darauf hin, dass es äußerst schwierig ist, Gelder über digitale Währungen zu waschen, da alle Transaktionen in einem unveränderlichen Aufzeichnungssystem, der sogenannten Blockchain, öffentlich gemacht werden.

Digitaler Dollar

Schließlich will die Regierung Biden auch eine digitale Version des Dollars erforschen.Dies geschieht in einer Zeit, in der China eine Vorreiterrolle bei der Einführung digitaler Zentralbankwährungen einnimmt und immer mehr Menschen ihre Zahlungen und Finanzen über Smartphones abwickeln. Biden äußert sich nicht dazu, ob die USA ihre eigene digitale Währung einführen sollten. Vielmehr fordert er die Regierung auf, die Forschung und Entwicklung mit "Dringlichkeit" voranzutreiben.

Die Federal Reserve hat im vergangenen Jahr mit der Erforschung der möglichen Ausgabe eines digitalen Dollars begonnen. Die Zentralbank hat sogar bereits eine Ausarbeitung der Vor- und Nachteile eines solchen virtuellen Geldes veröffentlicht sich aber noch nicht dazu geäußert, ob die USA einen digitalen Dollar ausgeben sollten.

Bitcoin ist im Mainstream

Mit der Verabschiedung der neuen politischen Agenda wird eine wichtige Quelle der Unsicherheit für eine Branche beseitigt, die bereits von zahlreichen regulatorischen Problemen und Skandalen erschüttert wurde. Dies könnte ein Wendepunkt für Kryptowährungen, digitale Vermögenswerte und Web 3 werden, vergleichbar mit dem Start für das kommerzielle Internet, Ende der 1990er Jahre.

