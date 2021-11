Barrick Gold Aktie – Ist die Korrektur beendet?

Mark Bristow CEO des Goldproduzenten Barrick Gold macht einen hervorragenden Job, indem er die Kosten des Unternehmens besser im Griff hat als erwartet.Wie seine Konkurrenten kämpft auch der Chef des zweitgrößten Goldunternehmens der Welt mit angespannten Arbeitsmärkten und teureren Fracht-, Energie- und anderen Inputkosten inmitten anhaltender Engpässe in der Lieferkette.

Synergien durch die Übernahme von Randgold wirken sich positiv aus

Doch während dieser Gegenwind die Goldproduzenten angesichts der im Vergleich zum Vorjahr gesunkenen Goldpreise härter trifft als die Minenbetreiber von Basismetallen, verteidigt Barrick seine Margen besser als die meisten anderen. Das in Toronto ansässige Unternehmen übertraf zum neunten Mal in Folge die Gewinnschätzungen, da die Kosten unter den Konsenswerten und denen des größeren Konkurrenten Newmont lagen.Der Barrick-Chef führt dies auf die Tatsache darauf zurück, dass das Unternehmen nach der Übernahme von Randgold immer noch Einsparungen erzielt. Weiter nannte er auch die Bemühungen, den Preis- und Kostendruck abzumildern, indem Barrick auf eigene Talente setzt, anstatt teure Arbeitskräfte von außen zu verpflichten. Bristows Ansatz, möglichst flexible statt komplexe Schifffahrtslinien zu nutzen, anstatt auf die bewährten Strecken wirkt sich ebenfalls positiv aus.

Barrick Gold hat die Kosten derzeit im Griff

Barricks All-in Sustaining Costs lagen im letzten Quartal bei 1.034 USD pro Unze und damit deutlich über dem Vorjahreswert, aber leicht unter dem Wert des zweiten Quartals.Newmont meldete 1.120 USD. Dies trug dazu bei, dass Barrick einen bereinigten Gewinn von 24 Cents pro Aktie erzielte.

Goldpreis spielt (noch) nicht mit

Der Goldpreis selbst, hat es in diesem Jahr weiterhin schwer und steuert, wenn es so weiter geht auf den ersten jährlichen Preisrückgang seit 3 Jahren zu. Nachdem der Goldpreis vor mehr als einem Jahr auf ein Rekordhoch geklettert war, scheinen die meisten Anleger den Glauben an einen weiteren Anstieg verloren zu haben. Im August 2020 überschritt der Goldpreis die Marke von 2.000 USD, als Reaktion auf die Pandemie und den Stillstand der Weltwirtschaft, als sich die Anleger auf Gold und andere Vermögenswerte stürzten, die als „sicherer Anlagehafen“ gelten.

Dennoch ist es auffällig und verwunderlich, dass die Inflationsraten nun bereits über einen längeren Zeitraum die Zinssätze übertreffen und dass diese negativen realen Zinssätze dem Goldpreis keinen größeren Auftrieb gegeben haben. Je länger diese negativen Realzinsen anhalten, desto mehr könnte sich diese Situation als unhaltbar herauskristallisieren.

Sollte sich in den nächsten Monaten herausstellen, dass der Großteil der jüngsten Inflation nicht vorübergehend ist und nicht auf Probleme in der Versorgungskette zurückzuführen ist, könnte die Stunde für den Goldpreis geschlagen haben. Die US-Notenbank befindet sich in einer schwierigen Situation. Am 3. November erklärte die US-Notenbank, sie werde das Tempo der Anleihekäufe um 15 Milliarden Dollar pro Monat reduzieren und sei bereit, das Tempo, je nach wirtschaftlichen Aussichten, gegebenenfalls anzupassen.

Selbst wenn die US-Notenbank einen dovishen Ton anschlägt und ihre Pläne zur Reduzierung der Anleihekäufe verzögert oder abmildert, könnten die weiterhin negative Realzinsen den Goldpreisen auf Dauer dennoch ansteigen lassen. Diese Situation gilt es weiterhin engmaschig zu verfolgen.

Bitcoin-Hype schadet dem Gold

In der Zwischenzeit ist ein Teil der Schwäche von Gold auf den Anstieg von Bitcoin und anderen Krypto-Währungen zurückzuführen. Die Abflüsse bei den Gold-ETFs im Jahr 2021 könnten teilweise darauf zurückzuführen sein, dass sich die Anleger in Kryptowährungen positionieren, sei es über einen Futures-basierten ETF oder direkt über Kryptobörsen. Bitcoin und Gold kannibalisieren sich demzufolge als Inflations-Hedge.

Mit Blick auf die Zukunft handelt es sich dennoch für die Goldpreise und die Nachfrage um ein sehr konstruktives Umfeld, angesichts der massiven Verschuldung auf der ganzen Welt durch die Pandemie, sowie des schwierigen Weges, den die Fed und andere globale Zentralbanken vor sich haben.

Wie könnte es für die Barrick Gold Aktie weitergehen?

Den absoluten Tiefpunkt hat die Barrick Gold Aktie im September 2015 bei 5,86 USD gesehen. Seitdem hat die Aktie ein großes und volatiles auf und ab hinter sich, mit starken Anstiegen und lange andauernden Korrekturen. Das positive am aktuellen Chartbild sind die weiterhin höheren Hochs und höheren Tiefs, die seit dem Tiefpunkt im Jahr 2015 gesetzt wurden. Aktuell kann für diesen dadurch gebildeten Aufwärtstrend, das Corona-Tief bei 13,12 USD herangezogen werden. Gelingt es nun auch den Bereich bei 19,95 USD nach oben zu durchbrechen, wäre der Weg für eine Erholung in Richtung 22, 30 und 25, 10 USD möglich. Fällt die Aktie aber unter 17,56 USD zurück ist die Hoffnung für einen Trendwechsel dahin und ein weiterer Abverkauf in Richtung 14,40 USD müsste eingeplant werden.

Quelle: CMC Markets, Wochenchart, 05.11.2021

