Netflix ist immer das erste große Technologieunternehmen, das seine Ergebnisse veröffentlicht. Am heutigen Dienstag wird Netflix seine Quartalszahlen nach US-Börsenschluss veröffentlichen. Es herrscht großer Optimismus über die Leistung des Unternehmens im dritten Quartal, nachdem es die Erwartungen der Abonnenten im zweiten Quartal übertroffen hat, zusammen mit seinem Plan für eine neue werbeunterstützte Ebene. Die Aktien des Unternehmens erholten sich von ihrem Tiefstand im Juli um etwa 35 %, verzeichnen aber immer noch einen Verlust von 62 % im bisherigen Jahresverlauf und einen Rückgang von 67 % gegenüber ihrem Allzeithoch vom November 2021. Ob Netflix den Schwung aus dem Feedback seiner Kunden nutzen kann, um der Konkurrenz Druck zu machen und wie sehr die TV-Pläne die Anleger begeistern werden - das wird bei der Veröffentlichung der Quartalszahlen im Mittelpunkt stehen.

Eine Verlangsamung des Gewinnwachstums



Abgesehen von den durch den Ukraine-Krieg verursachten Abonnentenverlusten sieht sich der Internet-Streaming-Dienst mit der starken Konkurrenz von Disney Plus, Amazon Prime und Apple TV konfrontiert. Netflix hat im ersten Quartal 200.000 Abonnenten verloren und weitere 970.000 im zweiten Quartal, obwohl es die Erwartung eines Verlustes von 2 Millionen beim letzten Mal übertroffen hat.

Laut Zacks Consensus wird der Gewinn je Aktie von Netflix bei 2,12 $ liegen, was einem Rückgang von 33 % gegenüber dem Vorjahr und einem starken Rückgang von 3,20 $ im zweiten Quartal entspricht. Die Umsatzprognose liegt bei 7,85 Mrd. $, was einem Wachstum von 5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, einem Rückgang von 9 % zum Vorquartal und einem Rückgang von 7,97 Mrd. $ zum zweiten Quartal. Das Unternehmen erwartet einen Zuwachs an neuen Abonnenten von 1 Million im dritten Quartal, das ist zwar eine Verlangsamung von 4,4 Millionen im gleichen Zeitraum im Jahr 2021, aber ein Wachstumssprung im Vergleich zu den beiden vorherigen Quartalen. Stranger Things Staffel 4 könnte dem Wachstum der Zuschauer geholfen haben, ebenso wie die starken Sendungen über Dahmer.

Inmitten einer großen Verlangsamung des Wachstums seiner Abonnenten kündigte Netflix Anfang des Jahres einen billigeren, aber werbegestützten Abo-Plan an. Das neue Angebot wird offiziell am 3. November für 6,99 US-Dollar pro Monat eingeführt und soll die Zahl der Zuschauer bis zum dritten Quartal 2023 weltweit um 40 Millionen erhöhen. Das Unternehmen wird auch Gebühren für Personen erheben, die dasselbe Passwort wie ein bestehender Abonnent haben. Daher sind die Aussichten für das künftige Wachstum von Abonnenten und Umsatzerlösen positiv, wenn das Unternehmen dies in seinem Ausblick bestätigen kann.

Billiger werden in der Bewertung



Netflix ist eine der wachstumsstärksten US-Tech-Aktien mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von rund 20, das deutlich unter dem Wert von 65 zu Beginn dieses Jahres liegt. Der Kursrückgang um 60 % könnte die Verlangsamung des Wachstums bereits angemessen eingepreist haben. Die meisten Analysten stufen die Aktien des Unternehmens mit "Halten" oder "Neutral" ein, da die neue werbegestützte Ebene und das Umsatzwachstum die Schwäche der Gewinne des dritten Quartals ausgleichen könnten.

Technische Analyse

Die Aktien von Netflix befinden sich seit dem 13. Juli in einer Schwankungsbreite zwischen 208 und 250 USD, nachdem der Internet-Streaming-Dienst bessere Ergebnisse als erwartet für das zweite Quartal gemeldet hatte. Der Kurs der Aktie hat seinen einjährigen Abwärtstrend verlassen und könnte daher das Potenzial haben, einen Erholungsversuch fortzusetzen. Die bevorstehenden Gewinne könnten einen Kanalausbruch auslösen, und ein Ausbruch nach oben über 208 USD könnte den Aktienkurs dazu bringen, die Kurslücke vom April zu schließen und den wichtigen Widerstand um 335 USD zu testen. Auf der anderen Seite könnte ein Durchbruch unter die wichtige Unterstützung von 208 USD die Aktien weiter auf ihr Jahrestief bei 161 USD drücken.



Disclaimer: Dieses Informationsmaterial (unabhängig davon, ob es Meinungen wiedergibt oder nicht) dient lediglich der allgemeinen Information. Es stellt keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.