Wer könnte von der Bankenkrise profitieren?

Während die kleineren, regionalen Banken in Turbulenzen geraten, werden die großen US-Banken mit neuen Kunden und Einlagen überschwemmt. Die Pleite der Silicon Valley Bank und Signature Bank führt zu einer Flucht zu Banken wie JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America und Wells Fargo. In den USA droht ein Zwei-Klassen-Bankensystem zu entstehen, wenn die Situation so weitergeht. Aktuell verzeichnen die großen US-Banken einen hohes Neugeschäft, da Gelder von kleineren Kreditgebern zu ihnen transferiert werden. Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank führt demnach zur größten Bewegung von Einlagen in mehr als einem Jahrzehnt.

Sind die großen Banken der große Profiteur der Krise?

JPMorgan Chase, Citigroup und andere große Finanzinstitute versuchen, den Kunden entgegenzukommen, die ihre Einlagen schnell transferieren wollen, und ergreifen zusätzliche Maßnahmen, um den normalen Anmelde- oder "Onboarding"-Prozess zu beschleunigen, wie erste Berichte aus den USA zeigen. JPMorgan zum Beispiel hat die Wartezeit für die Eröffnung eines Kontos verkürzt und beschleunigt den Kontoeröffnungsprozess, mit der neue Firmenkunden über Gelder verfügen können und die Bankdienstleistungen nutzen können. Der Banken eröffnen jetzt also bereits die Konten und beginnen die Geldtransferverfahren einzuleiten, während der neue Kunde noch die Compliance-Prüfungen durchläuft.

Es scheint, als setzte sich Goliath gegen David durch. Die großen Banken sind die Nutznießer in diesen unsicheren Zeiten. Für einige Anleger hat der Zusammenbruch der SVB das Risiko verdeutlicht, wenn man das gesamte Guthaben bei einer einzigen Bank hat. Nicht nur in der Portfolio-Zusammensetzung kann Diversifikation sinnvoll sein, sondern auch bei der Auswahl seiner Hausbanken.

Hilfspaket der US-Regierung beruhigt die Situation

Das von der US-Regierung am Sonntag vorgestellte neue Notfallpaket, zu dem auch eine neue Kreditfazilität der Federal Reserve für Banken gehört, scheint seine erste große Bewährungsprobe vorerst bestanden zu haben, indem der Zusammenbruch einer dritten Bank nach der Implosion der SVB und der Signature Bank abgewendet werden konnte.

Bankkunden versuchen jedoch immer noch, ihre Guthaben zu den größeren Banken wie JPMorgan, Citi und Bank of America sowie in Geldmarktfonds zu verlagern. Dies gilt vor allem dann, wenn die Guthaben den Schwellenwert von 250.000 Dollar überschreiten, der von der US-Bundesversicherung garantiert wird.

