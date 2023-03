Welche Aktie ist besser? BYD oder Tesla?

Der bevorstehende Investorentag von Tesla brachte an der Börse keine neuen Impulse für die Tesla-Aktie und viele fragen sich, ob der Kollege von Warren Buffett, Charlie Munger von Berkshire Hathaway, vielleicht am Ende Recht behalten könnte, als er von Tesla im Vergleich zur chinesischen Konkurrenz BYD sprach. Was Munger über Tesla und BYD sagte, schockiert. Wir haben uns in CMC Espresso von CMC Markets das vorgenommen und besprechen es im Video! Wie steht es um die Aktien von BYD und Tesla?



Disclaimer: Dieses Informationsmaterial (unabhängig davon, ob es Meinungen wiedergibt oder nicht) dient lediglich der allgemeinen Information. Es stellt keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.