Die Aktien von Virgin Galactic sind am Freitag um 38% angestiegen, nachdem die amerikanische Flugbehörde FAA grünes Licht für die kommerziellen Raumfahrt-Angebote des Unternehmens gegeben hat. Es ist die erste solche Lizenz, die von der Behörde ausgestellt wurde. Das Unternehmen hat bereits 600 Reservierungen für künftige Flüge für einen Preis zwischen 200.000-250.000 Dollar verkauft.

Mit dieser Genehmigung kommt diese Industrie einen Schritt näher an die Realität heran. Was vor nicht allzu langer Zeit anmutete wie Pläne aus dem Reich der Science Fiction könnte bald Realität werden. Virgin Galactic, das von Richard Branson gegründet wurde, arbeitet seit dem Jahr 2004 an diesem Ziel. Der Gründer von Amazon, Jeff Bezos, plant seine erste Reise ins All im kommenden Monat, nachdem er einen Sitzplatz für 28 Millionen Dollar verkaufte.

Virgin Galactic: Aktie im Chart-Check

Ob auch der Aktien nach dem Kurssprung am Freitag der Flug in den Himmel glücken wird hängt an dem weiteren Verlauf im Bereich von $57 ab. Dort liegt die volle Auffächerung eines prozyklischen Trendfortsetzungsmusters von Anfang Juni. In diesem Bereich kann es nun zu einer Trendwende kommen, die vor allem bei einem Tagesschlusskurs unter $52,04 bestätigt werden würde.

Alternativ - im bullischen Falle - könnte es in diesem Bereich zu einem neuen Trendfortsetzungsmuster kommen, das dann Ausgangspunkt sein könnte für einen Anstieg über $60 und möglicherweise sogar auf eine neue Bestmarke. Wird der Widerstand bei $57,02 hingegen direkt überwunden könnte man sich an einer weiteren Auffächerungsmarke bei $65,71 nach oben als mögliche Widerstandsmarke orientieren.

Virgin Galactic-CFD, Quelle: CMC Markets



