US-Jobdaten: Livestream zum Trading-Event

Erleben Sie in diesem Video eine Live-Kommentierung der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten. Diese Daten sind deswegen wichtig, weil sie die Zinsentscheidung der amerikanischen Notenbank am 22. März beeinflussen können. Sehen Sie sich unseren Livestream an, um die letzten Entwicklungen zu verfolgen, darunter die Zahl der Jobs, Löhne, Arbeitslosenquote, Arbeitslosigkeit, Beschäftigung und Stellenangebote. Wie wird sich das auf Aktien und die Börse auswirken? Wir analysieren live die Reaktion der Zinsen, des Euro und Dollar, sowie der Kurse der großen Aktie-Indizes. Sehen Sie sich an, wie sich der US-Arbeitsmarkt im Februar entwickelt hat und wie der starke Januar-Jobboom die Wahrnehmung über die Gesundheit der US-Wirtschaft verändern könnte. Jochen Stanzl von CMC Markets analysiert in diesem Livestream die Reaktion der Börse. Los gehts ab 14:15 Uhr am Freitag.



Disclaimer: Dieses Informationsmaterial (unabhängig davon, ob es Meinungen wiedergibt oder nicht) dient lediglich der allgemeinen Information. Es stellt keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.