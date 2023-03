Trading-Event voraus: Alles, was Sie zu den US-Inflationsdaten wissen müssen!

Morgen wird die US-Inflation für Februar 2023 um 13:30 Uhr veröffentlicht.

Für die Gesamtinflationsrate erwartet der Marktkonsens von Thomson Reuters (TR) +0,4 % im Monatsvergleich und +5,5 % im Jahresvergleich; ein Zehntelpunkt weniger als die +5,6 % des Vormonats.

Für die Kernrate erwartet der Markt ebenfalls +0,4% m/m und +6,0% y/y; vier Zehntel weniger als die +6,4% vom Januar.

Der Anstieg des systemischen Risikos durch die Intervention bei SVB deutet darauf hin, dass die Fed empfindlich reagieren und die Zinssätze nicht so stark anheben könnte.



An diesem Wochenende haben das US-Finanzministerium, die Federal Reserve und die FDIC bei der SVB interveniert, um das Systemrisiko im Finanzsektor zu kontrollieren. In der Tat ist die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte durch die Fed auf der Sitzung nächste Woche (22. März) völlig verschwunden, während sie letzte Woche noch bei über 70 % lag. Gegenwärtig liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte auf einen Leitzins von dann 5,00 % bei 98,2 %.

Das Worst-Case-Szenario ist, dass die Inflation nicht zurückgeht und die Handlungsfähigkeit der Fed damit sehr begrenzt bleibt.

Das Worst-Case-Szenario ist, dass die Inflation nicht im Einklang mit den Erwartungen der Fed zurückgeht. In diesem Fall könnte die Fed gezwungen sein, die Zinssätze zu erhöhen und an ihrer aggressiven Rhetorik festzuhalten, auch wenn dies die Bilanzen einiger Finanzinstitute weiter schädigen könnte.

Die Wahrscheinlichkeit einer Rezession nimmt weiter zu und ist so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr.

Wenn die Fed die kurzfristigen Zinssätze weiter anhebt, würde die Inversion der Zinskurve ein Niveau erreichen, das seit den 1970er Jahren nicht mehr erreicht wurde. Der Abstand zwischen dem dreimonatigen und dem zehnjährigen Zinssatz erreicht 1,27 %, was nach Wirtschaftsmodellen eine Rezession in 12 Monaten auslösen könnte.

Mögliche Marktauswirkungen der Inflationsdaten



Eine höhere Inflation als vom Markt erwartet würde die Fähigkeit der Fed einschränken, den Anstieg des systemischen Risikos unter Kontrolle zu bringen. Die Kurse an den Anleihe- und Aktienmärkten könnten angesichts der gestiegenen Unsicherheit gleichzeitig fallen.

Ein unter den Markterwartungen liegender Wert wäre eine Erleichterung. Die Fed hätte Spielraum für eine Pause bei der Straffung der Finanzpolitik. Die Anleihen- und Aktienmärkte könnten sich gemeinsam erholen.



Der NDAQ 100 Cash CFD klebt am März 2023-Tief bei 11.795, das in der Nähe des einfachen gleitenden 200er-Durchschnitts liegt. Darunter liegt die nächste Unterstützungsmarke bei 11.248. Auf der Oberseite befindet sich der erste Widerstand bei 12.468 Punkten.

Tages-Chart des US NDAQ 100, CFD auf den Nasdaq 100, mit Volumen und MACD-Oszillator.

Quelle: CMC Markets Next Generation Plattform, Stand: 13.03.23



