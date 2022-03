Tesla Aktie – Werk in Grünheide geht in Betrieb

Es ist endlich so weit. Rund acht Monate nach dem ursprünglich geplanten Produktionsstart der Elektroautofabrik von Tesla in Grünheide bei Berlin die Genehmigung des Landes Brandenburg zum Betrieb des Werkes erhalten. Die Tesla Aktie zeigt sich in einem schwachen Aktienumfeld heute sehr stabil.

Grünes Licht für Tesla

Die Anleger von Tesla haben am Donnerstag eine gute Nachricht erhalten. Wie aus Medienberichten hervorgeht hat das Landesamt für Umwelt in Brandenburg heute die endgültigen Genehmigungen für sein neues Werk bei Berlin gegeben. Das bedeutet, dass der Autohersteller mit der Montage und Fertigung von Autos in Europa beginnen kann.

Es hat eine Weile gedauert, bis die endgültige Genehmigung für das Werk erteilt wurde und Tesla musste feststellen, dass es einfacher war, ein Werk in China zu bauen, als in Deutschland. Im chinesischen Tesla-Werk in Shanghai dauerte es etwa 15 Monate vom ersten Spatenstich bis zur Produktion von Fahrzeugen. Nach der endgültigen Genehmigung wird das deutsche Werk etwa 25 Monate gebraucht haben, um vom Bau zur Produktion überzugehen.

Tesla baut Produktionskapazitäten deutlich aus

Tesla eröffnete das Jahr mit einem richtigen Knall. Das Unternehmen hat einen starken Start ins neue Jahr hingelegt, nachdem der Elektroautohersteller seinen Quartalsauslieferungen auf einen neuen Rekordwert gesteigert hat. Die Analysten sind angesichts des Rekordes begeistert.

Tesla will in diesem Jahr insgesamt rund 1,5 Millionen Fahrzeuge ausliefern. Dies ist eine Steigerung von über 60 % gegenüber den 936.000 Autos im vergangenen Jahr. Um diese Zahlen zu erreichen, sind neue Produktionsanlagen in Deutschland und Austin, Texas, erforderlich.

Analysten gehen davon aus, dass das deutsche Werk in diesem Jahr etwa 110.000 Fahrzeuge produzieren wird. Für das Werk in Austin wird eine ähnliche Menge prognostiziert. Der Rest des prognostizierten Wachstums soll aus dem Ausbau des chinesischen Tesla-Montagewerks kommen.

Die Produktion in Shanghai begann 2020. Es wird erwartet, dass die Produktion im Jahr 2022 mehr als 800.000 Einheiten betragen wird. Das chinesische Werk erreichte bereits ein Jahr nach Produktionsbeginn die ursprünglich geplante Produktionskapazität.

Als Nächstes steht für die Tesla-Investoren ein Update über das Werk in Austin an, dass sich seit etwa 20 Monaten im Bau befindet.

Wie könnte es für die Tesla Aktie weitergehen?

Zum Jahreswechsel erreichte der Tesla Kurs den Widerstand bei 1200 USD. Der Ausbruch auf der Oberseite scheiterte und die Unterstützungszone bei 1054 USD wurde aufgegeben. Mittlerweile erreichte der Kurs das 1,27% Extensionsziel bei 790 USD. Am 24. Februar wurde mit 700 USD das bisherige Verlaufstief gesetzt knapp über dem 1,61% Extensionsziel bei 668 USD. Wenn es gelingt den Widerstand bei 890 USD nach oben zu überwinden, wäre ein weiterer Anstieg in Richtung 1054 USD und 1200 USD möglich. Scheitert dieser Ausbruchversuch müsste mit einem zweiten Test des Tiefs bei 700 USD und dem Extensionslevel bei 668 USD gerechnet werden.

Quelle: CMC Markets Plattform, Tageschart, 04.03.22

