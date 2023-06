Spannung vor Freitag: Werden die europäischen Einkaufmanager-Indizes (PMI) Europas Börsen ins Wanken bringen?

Freitagmorgen ist es soweit: Die wichtigen sogenannten vorläufigen Einkaufsmanagerindizes (PMIs) werden veröffentlicht. Sie werden für Frankreich (9:15 Uhr), Deutschland (9:30 Uhr), die EU (10:00 Uhr) und das Vereinigte Königreich (10:30 Uhr) veröffentlicht. Diese hochsignifikanten Datenpunkte entsprechen dem Wirtschaftszyklus und könnten die europäischen Märkte erheblich beeinflussen.

Laut Thomson Reuters Konsens rechnen wir mit einer leichten Erholung in der verarbeitenden Industrie auf +44,8 Punkte, einem Rückgang der Dienstleistungen auf +54,5 Punkte und einer generellen Abschwächung auf +52,5 Punkte.Es scheint, dass sich der Dienstleistungssektor zunehmend mit dem Industriesektor synchronisiert, was auf eine fortgesetzte wirtschaftliche Abschwächung hinweist. Wird dies der zweite aufeinanderfolgende Rückgang der Einkaufmanager-Indizes in der EU sein?

Die Frage ist, wie sich dies auf die Märkte auswirken könnte. Ein drastischerer Rückgang der PMIs könnte negative Auswirkungen auf die europäischen Aktienmärkte und den EUR/USD haben. Andererseits könnte ein unerwartet positives Ergebnis ein Signal für eine stabile Wirtschaft trotz Zinserhöhungen sein, was EUR/USD und europäische Aktien positiv beeinflussen könnte.

Der CFD auf den EUR/USD ist nahe den Jahreshochs, zwischen dem Februar-Hoch von 1,1033 und dem Mai-Hoch von 1,1095. Die erste Unterstützungsebene befindet sich beim aktuellen Wochentief von 1,0893.CFDs auf die großen europäischen Indizes, den Germany 40 und den Euro 50, sind von ihren Höchstständen bereits zurückgekommen und verharren nun in der Nähe ihrer mittelfristigen Aufwärtstrends.

Diese wichtigen Wirtschaftsdaten und die darauf folgenden Marktreaktionen sind von großer Bedeutung für Anleger und Trader. Bleiben Sie also dran und verfolgen Sie die Entwicklungen auf den Märkten genau.

Sie möchten Ihre Trading-Idee gleich an einem Live-Chart ausprobieren? Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit auf unserer innovativen Handelsplattform mit einem kostenlosen und risikofreien Demo-Konto. Jetzt Demo-Konto eröffnen Hier sehen Sie die Spreads, die Hebel, die Info, ob das Produkt auch short getradet werden kann und die Handelszeiten für unsere Aktien-CFDs, wie Nel Asa, Alphabet, Tesla und Amazon.

Land Kommission Hebel ab* Short?** Handelszeiten Deutschland EUR 5 5:1 ✓ Täglich 09:00-17:30 USA USD 10 5:1 ✓ Täglich 15:30-22:00 Großbritannien 0,08% (mind. GBP 9,00) 5:1 ✓ Täglich 09:00-17:30 Kanada 2 Cent (mind. CAD 10) 5:1 ✓ Täglich 15:30-22:00

*Der Hebel verstärkt Gewinne und Verluste gleichermaßen.

**Bitte beachten Sie, dass wir nach eigenem Ermessen Ihre Möglichkeit long oder short zu gehen einschränken können.



Disclaimer: Dieses Informationsmaterial (unabhängig davon, ob es Meinungen wiedergibt oder nicht) dient lediglich der allgemeinen Information. Es stellt keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.