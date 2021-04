Es ist selten, dass auf der Welt noch große Vorkommen von Öl gefunden werden. Genau das könnte aber bei Reconnaissance Energy Africa (+11,7% auf 8,44 Kanadische Dollar) passiert sein. Die Pressemitteilung am Donnerstag letzter Woche hatte es in sich:

"ReconAfrica freut sich, eine vorläufige Analyse der Daten aus dem 6-2-Bohrloch, dem ersten von drei Bohrlochprogrammen, bekannt zu geben, das eindeutige Beweise für ein funktionierendes konventionelles Erdölsystem im Kavango-Becken liefert."

ReconAfrica ist an der Erschließung möglicher Vorkommen beteiligt, das so viel Öl enthalten könnte, dass es Namibia weltweit zu einem bedeutsamen Ölproduzenten werden lassen könnte. Die namibische Politik zeigt sich erfreut. Thomas Alweendo, der namibische Minister für Bergbau und Energie, erklärte: "Dies ist eine großartige Zeit für die Menschen in Namibia. Die Ergebnisse des Brunnens bestätigen ein großes Potenzial für eine sehr wertvolle Energieressource für unser Land und damit eine bedeutende Entwicklung für Namibia an Land Explorationsbemühungen."

ReconAfrica bohrt zweites Loch

Eine zweite Bohrung soll nun bestätigen, was die erste Bohrung hoffen lässt. In der Pressemitteilung heißt es wieter: "Nachdem die Bohr-, Entkernungs- und Protokollierungsarbeiten am 6-2-Standort abgeschlossen sind, wird das firmeneigene Bohrgerät am 6-1-Standort 16 km nördlich der 6-2-Bohrstelle mobilisiert. Diese zweite Bohrung dient zur Bewertung der in der ersten Bohrung (6-2) entdeckten Erdölsysteme in einem Bereich maximaler Dicke."

ReconAfrica-Aktie steigt steil an

ReconAfrica ist ein junges kanadisches Öl- und Gasunternehmen, das an der Eröffnung des neu entdeckten tiefen Kavango-Sedimentbeckens in der Kalahari-Wüste im Nordosten Namibias und im Nordwesten Botswanas beteiligt ist. Man kann an der Entwicklung des Aktienkurses sehen, wie euphorisiert Anleger auf den möglichen Ölfund reagierten: Der Kurs des ReconAfrica-CFDs schloss am Mittwoch bei 3,47 kanadischen Dollar. Gestern stieg er intraday bis 10,41 CAD und schloss bei 8,44 CAD. Dabei wurde jetzt eine volle Impulsauffächerung absolviert. 8,43 CAD können als mögliche Unterstützung angesehen werden, darüber gilt 10,32 CAD als möglicher Widerstand. Im weiteren Verlauf gilt es, das Kursgeschehen in diesem potenziellen oberen Wendebereich zu beobachten. Im bullischen Falle entsteht ein neues 123-Trendfortsetzungsmuster, im bärischen Fall ein 123-Top. Technisch lässt sich nun aber festhalten, dass die Aktie bereits weit gelaufen und reif für eine Konsolidierung sein könnte.

ReconAfrica-CFD, Quelle: CMC Markets



