ReconAfrika-Aktie bricht aus

Die Aktie von ReconAfrica ist in den vergangenen Wochen stark angestiegen. Das liegt zum einen an den Hoffnungen der Anleger, das ein großer Ölfund in Namibia dem Unternehmen bald große Einnahmen bescheren könnte. Zum anderen spielt auch der steigende Ölpreis eine Rolle nachdem der Ölpreis im letzten Jahr in der Mitte der lockdown Maßnahmen weltweite Regierungen sogar in den negativen Bereich gerutscht ist, wird ein 159 Liter Fass Öl jetzt schon wieder bei über $70 gehandelt.

ReconAfrica-Aktie bricht aus



Bisher hat ReconAfrica im namibischen Erdöllizenzgebiet zwei Testbohrungen durchgeführt, die beide Beweise für ein funktionierendes konventionelles Erdölbecken erbracht haben. Das Unternehmen plant für das Jahr 2021 weitere zwei Bohrlöcher zu bohren, um festzustellen, ob das Sedimentbecken von „Kavango“ eine kommerziell nutzbare Erdöllagerstätte vorweist. Im Rahmen ihres Erdölabkommens mit der namibischen Regierung würden ReconAfrica und NAMCOR eine 25-jährige Produktionslizenz aktivieren und zwar in dem Fall, dass das Erkundungsbohrprogramm beweist, dass das Kavango-Sedimentbecken wirtschaftlich rentabel ist.

NAMCOR ist die National Petroleum Corporation of Namibia, mit der ReconAfrica am 14. Juni einen Vertrag abgeschlossen hat. Beide Unternehmen werden gemeinsam die wirtschaftliche Entwicklung des Ölvorkommens übernehmen, wobei ReconAfrica die kommerziellen Kosten vollständig tragen wird. Beide Unternehmen arbeiten seit dem Jahr 2015 zusammen. Damals erwarben Sie eine Lizenz für das Ölfeld, das jetzt diese offenbar viel versprechenden Bohrergebnisse gezeigt hat.

Die Aktie von ReconAfrica was hat sich in den vergangenen Wochen kräftig aufwärts bewegt. Wir sehen, das auf eine Konsolidierung in der Aktie eine Ausbruchbewegung folgte. Ein 123-Trendfortsetzungsmuster beginnt sich nun, nach oben aufzufächern. Dabei wurde bereits fast die 161,8%-Fibonacci-Preiserweiterung erreicht. Solange die Aktie über 8,54 kanadischen Dollar notiert ist von einem inakten Trend auszugehen. Darunter muss die Fähigkeit der Aktie, sich nach oben zu bewegen und den Aufwärtstrend fortzusetzen, aus technischer Sicht hinterfragt werden.

ReconAfrica-Aktien-CFD, Quelle: CMC Markets



Disclaimer: Dieses Informationsmaterial (unabhängig davon, ob es Meinungen wiedergibt oder nicht) dient lediglich der allgemeinen Information. Es stellt keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.