Polestar Aktie – Leonardo di Caprio geht an die Börse

Polestar, ein Hersteller von Elektrofahrzeugen, der von der Volvo Car Group und dem Schauspieler Leonardo DiCaprio unterstützt wird, hat sich bereit erklärt, durch eine Fusion mit der Mantelgesellschaft (SPAC) Gores Guggenheim die Börse zu gehen, und zwar mit einer Unternehmensbewertung von rund 20 Milliarden Dollar.

Wer ist Polestar?

Der vor vier Jahren von der schwedischen Volvo-Gruppe und ihrem chinesischen Eigentümer Zhejiang Geely Holding Group Co. gegründete Automobilhersteller wird sich mit der Zweckgesellschaft Gores Guggenheim zusammenschließen, wie es in einer Erklärung hieß. Der Erlös von rund 1,05 Milliarden Dollar soll Polestar helfen, innerhalb der nächsten drei Jahre drei neue Modelle auf den Markt zu bringen. Polestar konzentriert sich auf High-End-Elektrofahrzeuge und ist ein potenzieller Konkurrent von Tesla. Sollte die Übernahme bestätigt werden, wäre dies eine der größten Übernahmen eines SPACs, nachdem es in letzter Zeit etwas ruhiger um SPAC-Deals geworden ist.

Polestar mit gutem Know-How

Im Gegensatz zu anderen neuen Autoherstellern, die über SPAC-Deals auf den Markt gekommen sind, hat Polestar bereits Modelle auf dem Markt und Zugang zum Produktionsnetzwerk eines etablierten Automobilherstellers. Die Transaktion mit Gores Guggenheim ist ein Coup für Volvo und den Geely-Vorsitzenden Eric Li, der die Marke mit dem Ziel gegründet hat, externe Investoren anzuziehen, um Elektroautos salonfähig zu machen. Polestar setzt darauf, dass es seine Bewertung besser rechtfertigen kann als andere Unternehmen, die auf der Jagd nach dem Erfolg von Tesla an die Börse gegangen sind.

Polestar ist kein Startup, das auf sich allein gestellt ist. Das bisher eingeschlagene Wachstumstempo und die Leistungsfähigkeit hängen damit zusammen, dass Polestar Zugang zu den Produktionskapazitäten der Volvo-Gruppe hat.

Volvo kündigte separat an, dass es im Zusammenhang mit dem Zusammenschluss mit Gores Guggenheim bis zu 600 Millionen Dollar zusätzliche Mittel in Polestar investieren will und damit eine Beteiligung von fast 50 % erwerben wird. Wie groß der Anteil von Geelys Li und dem Schauspieler Leonardo di Caprio an dem Unternehmen ist, ist nicht gänzlich bekannt, aber beide sind ebenfalls privat an dem Unternehmen beteiligt.

Polestar strebt in diesem Jahr einen Absatz von 29.000 Fahrzeugen an und will bis 2025 290.000 Fahrzeuge verkaufen, wobei das Unternehmen eine Gewinnmarge von etwa 9 % vor Zinsen und Steuern erwartet. Polestar ist derzeit in 14 Märkten tätig und plant, bis Ende 2023 in 30 Märkten vertreten zu sein.

Polestar auf Expansionskurs

Das neueste Fahrzeug des schwedischen Unternehmens mit Sitz in Göteborg wird der vollelektrische Polestar 2. Bereits im März wurde in der Geely-Fabrik in Luqiao, China, in Produktion aufgenommen. Im Juni gab das Unternehmen bekannt, dass der Polestar 3 - ein SUV - in Volvos US-Werk in Ridgeville, South Carolina, gebaut werden soll. Dieses Modell soll ab 75.000 Dollar auf dem Markt angeboten werden. Polestar arbeitet in seinem Forschungs- und Entwicklungszentrum in Großbritannien an einem dritten Modell, einer Limousine namens Precept.

