Plug-Power-Aktie: Wo ist der Boden?

Die Plug-Power-Aktie (-13% auf $48,58) steht unter heftigem Verkaufsdruck. Der gesamte Wasserstoffsektor wird von Anlegern seit einigen Wochen umschifft. Nachdem mehrere Versuche einer Fortsetzung der Rally bei Plug Power scheiterten geht es jetzt abwärts. Welche Chart-Marken könnten Unterstützung im weiteren Kursgeschehen bieten?

Plug-Power-Aktie: 100 Dollar weit entfernt

Es ist wichtig, dass Kursanstiege wie jene bei Plug Power konsolidieren. Das gibt den Marktteilnehmern Zeit, durchzuatmen und sich neu zu sortieren. Was geschehen kann, wenn Märkte ohne Pause zu steil steigen kann man gut an dem Kursverlauf von Gamestop sehen. Zu steile Trends sind instabil.

Bei Plug Power sehen wir nun jedoch eine Trendwende in Form eines 123-Tops. Ausgangspunkt dieses Tops war ein Abwärtsimpuls im Januar um 16,5% von 75,46 auf 62,98 USD. Daraus wurde eine Trendwende in Form eines 123-Tops. Wer also Orientierung sucht kann auf eine Etablierung des Kursgeschehens wieder über der aufgegebenen Marke von 780,43 Dollar warten. Dies könnte der Startpunkt einer neuen Aufwärtsbewegung sein. Darunter ist eine aktive Korrektur aus Sicht der Charttechnik festzustellen.

Plug-Power-Aktien-CFD, Quelle: CMC Markets, 1 Kerze = 1 Tag



Disclaimer: Dieses Informationsmaterial (unabhängig davon, ob es Meinungen wiedergibt oder nicht) dient lediglich der allgemeinen Information. Es stellt keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.