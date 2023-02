Novavax Aktie – Läuft Novavax Pfizer den Rang ab?

Novavax, ist ein Biotechnologieunternehmen, das Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten entwickelt und herstellt. Die Technologieplattform des Unternehmens basiert auf der rekombinanten Protein-Nanopartikeltechnologie, die es zur Herstellung von Impfstoffen gegen eine Reihe von Krankheiten, darunter COVID-19, einsetzt. Novavax hat auch einen saisonalen Grippeimpfstoff entwickelt und arbeitet an Impfstoffen für andere Infektionskrankheiten wie RSV und Zika. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Gaithersburg, Maryland, und unterhält Niederlassungen in mehreren Ländern der Welt.

Novavax Euphorie ebbt ab

Der Novavax Kurs hat seit dem Ende des Jahres 2021 mächtig zu kämpfen. Seither gab es für die Aktionäre wenig zu feiern. Seit Dezember ist aber wieder mehr Optimismus zu vernehmen, da zumindest ein neuer Chef gefunden worden ist und damit die Nachfolge des derzeitigen CEO Stanley Erck, der sich in den Ruhestand verabschiedet, geklärt ist. Nachfolger von Erck an der Spitze wird John Jacobs, ein Branchenveteran und früherer CEO von Harmony Biosciences.

Laut der Pressemitteilung fand der Übergang offiziell am 23. Januar 2023 statt. Erck wird dem Biotechnologieunternehmen in den nächsten 15 Monaten als Berater zur Seite stehen, um einen reibungslosen Übergang zu ermöglichen.

Mit dem Chef-Wechsel sieht Novavax jetzt ein gutes Fundament, um seine langfristige Strategie umzusetzen. Auf dem Papier ist die Gewinnung von Jacobs für Novavax ein Gewinn. Jacobs genießt in der Gesundheitsbranche hohes Ansehen. Vor Harmony Biosciences war Jacobs bereits in leitenden Positionen bei Teva Pharmaceuticals tätig. Auch bei verschiedenen anderen Pharmaunternehmen, darunter Pfizer, hat er die Karriereleiter erklommen.

Novavax sieht sich gewaltigen Hindernissen gegenüber

Seit dem Tiefpunkt Ende Dezember konnte sich die Novavax Aktie deutlich erholen und notiert knapp 40 % über dem Tiefststand. Dennoch muss das Biotech-Unternehmen einen Berg von Ängsten und schwerwiegenden Rentabilitätsproblemen überwinden.

Eine der Hauptaufgaben des neuen Führungsteams besteht vermutlich darin, die Glaubwürdigkeit in die Novavax Aktie wiederherzustellen.

An der wissenschaftlichen Front hat sich Novavax mit seinem Coronavirus-Impfstoff hervorgetan, der einen Subunit- oder traditionellen Impfstoffansatz verwendet. Der Novavax-Impfstoff ist proteinbasiert und damit ein anderer Impfstoff als der von Pfizer und Biontech. Er gilt mehr als klassischer Impfstoff, wie er seit Jahrzehnten weit verbreitet ist. Zu den bekannteren proteinbasierten Impfstoffen gehören solche, die gegen das humane Papillomavirus, Hepatitis B und Gürtelrose schützen.

Eine der Herausforderungen des proteinbasierten Ansatzes besteht jedoch im Zeit- und Kostenaufwand für die Entwicklung solcher Impfstoffe. Der innovative Ansatz, Impfstoffe auf der Basis von Boten-RNA zu verwenden, ermöglichte es Unternehmen wie Pfizer, ihre Produkte schneller auf den Markt zu bringen.

Da andere Biotech-Konkurrenten mRNA-basierte Innovationen einsetzen, um Therapie- und Impfstoffkandidaten voranzutreiben, könnte ein Festhalten an seinem Ansatz ein Risiko darstellen. Allerdings muss man auch festhalten, dass dies auch eine Chance für Novavax ist, da die Skepsis gegenüber der mRNA-Impfstoffe wächst.

Wie könnte es mit der Novavax Aktie weitergehen?

Da die Novavax Aktie im letzten Jahr um über 90 % gefallen ist, muss das Unternehmen alles tun, um das Schiff wieder auf Kurs zu bringen. Aktuell versucht der Kurs eine Stabilisierung am 78%-Retracement. Gelingt jetzt ein Anstieg über 13,70 USD wären ein weiterer Kursanstieg in Richtung 25,17 USD möglich. Auf der anderen Seite besteht bei einem Unterschreiten des Dezembertiefs bei 8,75 USD in Richtung 5,64 USD und sogar einen Re-Test des vor Corona-Tiefs bei 3,59 USD.

Quelle: Tradingview, Chart erstellt von CMC Markets, Wochenchart, 03.02.23

