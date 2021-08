Northern Data Aktie: Warum sie so schwach ist

Nun sind es Bilanzvorwürfe, die die Northern Data Aktie unter Druck bringen. Seit Mitte Februar sank der Kurs um 71%. Die Korrektur wurde durch eine Studie von Hauck & Aufhäuser beschleunigt. Mehr dazu erfahren Sie in diesem Artikel.

Northern Data: Aktie im Selloff

Alleine gestern und heute gaben die Anteilsscheine von Northern Data um 45% nach. Am Montag veröffentlichte die Privatbank Hauck & Aufhäuer eine negative Studie zu Northern Data. Die zuvor zum Kauf empfohlene Aktie wurde "unter Beobachtung" gestellt, wie es in der Studie heißt. Grund sei, dass für das vergangene Jahr immer noch kein auditierter Jahresabschluss vorliege.

Nun sind Aktionäre in der Zwickmühle: Der Grund für das späte Audit könnte ein nicht bedeutender sein. Es könnte aber auch mehr dahinterstecken. In der Zwischenzeit sitzen sie auf einer Aktie, die deutlich im Wert eingebüßt hat.

Auch die Charttechnik bietet in einem solchen Umfeld wenig Orientierung. Im Worst Case könnten negative Nachrichten dazu führen, dass Unterstützungen einfach überrannt werden. Im Best Case könnte es das Unternehmen durch die zügige Nachlieferung der Bilanz schaffen, das Vertrauen wieder aufzubauen. Grundsätzlich kann man in der Northern-Data-Aktie im Moment von einer vollen Auffächerung gegenüber der Top-Bildung im Februar sprechen. Das 423,6% Fibonacci Extensionslevel bei 46,94 EUR ist erreicht.

Northern Data Aktien-CFD, Quelle: CMC Markets

Im Intraday-Chart sieht man, dass sich ein kleiner Boden in Form eines 123-Musters gebildet hat. Der grundsätzliche Wille des Marktes, die Aktie auf diesem Niveau zu stabilisieren, ist über den heutigen Tagestiefs also erkennbar. Ein Unterschreiten des heutigen Tagestiefs würde die Bodenbildung hingegen brechen.

Northern Data Aktien-CFD, Quelle: CMC Markets



