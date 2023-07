Goldpreis & Edelmetalle: Neubewertung voraus? | Egon von Greyerz

Die Bedeutende Neubewertung von Gold und Edelmetallen

Im Fokus des Videos steht Egon von Greyerz, Gründer von goldswitzerland.com. Er ist bekannt dafür, eine bedeutende Neubewertung von Gold und Edelmetallen zu prophezeien. Greyerz empfiehlt, dass Menschen mit Finanzanlagen, die nicht aus Gold, Silber oder Bergbauaktien bestehen, diese Gelegenheit für eine Investition in Erwägung ziehen sollten.

Preisentwicklung und Prognosen für Gold

Greyerz, der als ständiger Befürworter von Edelmetallen bekannt ist, stützt seine Prognosen auch auf die bisherige Preisentwicklung von Gold. Trotz der Volatilität auf den Finanzmärkten hat der Goldpreis in der Vergangenheit neue Rekordhöhen erreicht, was Greyerz' Optimismus stärkt.

Die Verschiebung der Machtbalance und ihre Auswirkungen auf Gold

Im Video wird auch die geopolitische Verschiebung der Machtbalance von traditionellen westlichen Ländern zu aufstrebenden Märkten im Osten und Süden hervorgehoben. Greyerz sieht eine zunehmende Bedeutung von Ländergruppen außerhalb der westlichen Staaten, insbesondere die BRICS-Länder und die Shanghai Cooperation Organisation. Er glaubt, dass diese Veränderung das Potenzial hat, die Art und Weise zu verändern, wie Gold und andere Edelmetalle auf den Finanzmärkten wahrgenommen werden.

Der Einfluss der Geopolitik auf Gold

Greyerz argumentiert, dass im sich entwickelnden geopolitischen Kontext Gold eine zentrale Rolle spielen könnte. Insbesondere in den Währungen der BRICS-Länder könnte Gold eine wachsende Rolle spielen, was einen grundlegenden Einfluss auf die Edelmetallpreise haben könnte.

Ausblick auf den US-Dollar und die globale Währungslandschaft

Greyerz betont auch die potenzielle Schwächung des US-Dollars in einer globalen multipolaren Wirtschaft. Er geht davon aus, dass eine Abwertung des US-Dollars Hand in Hand mit einem Anstieg von rohstoffgedeckten Währungen gehen könnte, insbesondere in Ländern, die ihren Wohlstand auf einer wachsenden Rohstoffwirtschaft aufbauen.

Strategien für Anleger

Greyerz ist angesichts der geopolitischen und wirtschaftlichen Veränderungen bullisch für Investitionen in Rohstoffe, Edelmetalle und Bergbauaktien.



