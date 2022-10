Goldpreis: Kann ein neues Jahrestief vermieden werden?

Der Goldpreis ist in diesem Monat gegenüber dem Dollar auf ein Zweijahrestief gefallen, und zwar um 10,9 % im Zeitraum bis zum 19. Oktober.

Kelvin Wong, ein in Singapur ansässiger Marktanalyst, erklärt, warum makroökonomische Faktoren und bestimmte technische Indikatoren eine rückläufige Haltung gegenüber dem Edelmetall signalisieren.

"Die Fortsetzung der aggressiven Rhetorik der US-Notenbank könnte den Goldpreis indirekt über den Anstieg der US-Staatsanleiherenditen unter Druck setzen", so der Top-Prognostiker von FX Week für 2018 und 2019.

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Minneapolis, Neel Kashkari, sagte am 18. Oktober, dass er bei einem weiteren Anstieg der Inflation keinen Grund sieht, warum die Zinsen bis 2023 nicht 4,75 % oder mehr erreichen sollten. Der Verbraucherpreisindex in den USA ist im September um 0,4 % gestiegen, was darauf hindeutet, dass die Inflation in den USA nach wie vor hoch ist.

Die Kennzahl, die Wong für den Goldpreis am relevantesten hält, ist die erwartete 10-jährige Realrendite, d. h. die nominale 10-jährige Rendite der US-Schatzanleihen abzüglich der erwarteten 10-jährigen Inflationsrate.

"Die Zinsen sind in diesem Jahr ziemlich stark gestiegen", so Wong. "Im Moment liegt die erwartete 10-jährige Realrendite nahe einem 12-Jahres-Hoch", was den Goldpreis aufgrund der erhöhten Opportunitätskosten für das Halten von Gold unter Druck setzt", da dabei keine Zinsen anfallen. Er nennt dies einen Korrelationsfaktor zwischen den Märkten, der sich als Belastung fü r den Goldpreis erweist.

Ein starker Dollar

Darüber hinaus hat der US-Dollar ein starkes Jahr hinter sich, was vor allem auf die hawkishe Haltung der Fed zurückzuführen ist. Der US-Dollar-Index lag bei Redaktionsschluss am 19. Oktober seit Jahresbeginn um 18,1 % im Plus. Da Gold in der Regel in Dollar notiert wird, ist der Rückgang des Goldpreises vor allem auf den starken Dollar zurückzuführen (je stärker der Dollar ist, desto mehr Gold kann er kaufen).

Andererseits räumt Wong ein, dass sich der Goldpreis im Vergleich zum japanischen Yen oder zum britischen Pfund im positiven Bereich bewegt. Japan hält hartnäckig an einer Zinspolitik von 0 % fest, aber es gibt immer noch einen "positiven Performance-Wert", sagt Wong.

In der Zwischenzeit haben die politischen Unruhen in Großbritannien den Wert des Pfund Sterling sinken lassen, was bedeutet, dass der Goldpreis in Pfund Sterling gestiegen ist. "Im Vereinigten Königreich könnte es zu einer politischen Krise kommen, weil die Führung selbst unsicher ist, in welche Richtung sie sich gegenüber dem Markt entwickeln will. Die Bank of England befürwortet eine Zinserhöhung, aber auf der anderen Seite gibt es eine gewisse Unsicherheit an der politischen Front, was uns zu einer neutralen Einschätzung des Goldpreises auf GBP-Basis veranlasst."

Des Goldes bärische Muster

Die Inflation wurde in erster Linie durch die russische Invasion in der Ukraine im Februar ausgelöst. Zunächst trieben die inflationären Auswirkungen des Krieges - nämlich die daraus resultierende Verknappung des Öl- und Gasangebots, die zu einem Anstieg der weltweiten Energiepreise führte - den Goldpreis in die Höhe und erreichten am 8. März einen Höchststand von $ 2.072 pro Unze.

Die Taktik der US-Notenbank zur Eindämmung dieser Inflation führte jedoch zu der derzeitigen Baisse des Goldpreises. Eine Entwicklung, die den technischen Indikatoren zufolge noch nicht abgeschlossen sein könnte.

"Seit dem Oktoberhoch [von 1.728 $] wird Gold innerhalb eines kleinen kurzfristigen absteigenden Dreiecks gehandelt", erklärt Wong. Aus der Handelsperspektive beobachtet Wong diesen Trend mit großer Aufmerksamkeit, da es keine Anzeichen für eine kurzfristige Bodenbildung gibt.

Wong spricht über den Punkt, an dem er bereit ist, eine bärische Perspektive für das Edelmetall einzunehmen. "Wir sehen 1.655 $ als meinen kurzfristigen zentralen Widerstand", sagt er.

Langfristig sieht Wong "eine größere Abwärtsphase" ähnlich wie Anfang Juli, die seiner Meinung nach "doppeltes bärisches Durchbruchspotenzial" hatte.

Die 1.670 $-Marke stellt laut Wong einen "mittelfristigen Schlüsselwiderstand für eine weitere potenzielle rückläufige impulsive Abwärtsbewegung in Richtung der nächsten Unterstützung bei 1.596 $ dar, wobei die Obergrenze bei 1.574 $ liegt". "Auf der anderen Seite negiert eine Freigabe mit einem Vier-Stunden-Schlusskurs über 1.670 $ die bärische Stimmung für eine korrigierende Erholung, um den Hauptwiderstand von 1.700 $ zu testen.

Er hat ein Auge auf Anzeichen für eine Bodenbildung. "Ich werde die Marke von 1.445 $ im Auge behalten, um zu sehen, ob es Anzeichen für eine potenzielle Aufwärtsbewegung gibt", in der Hoffnung, dass dadurch der Abwärtstrend beendet wird".



