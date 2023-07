Goldpreis: Fed hebt Leitzins um 500 Basispunkte an!

Die Auswirkungen der Geldpolitik auf den aktuellen Goldpreis

In Anbetracht der hohen Inflation hat die Federal Reserve in den letzten 14 Monaten den Leitzins um 500 Basispunkte erhöht. Dies hatte zur Folge, dass der Goldpreis aktuell stark auf diese Bewegungen im Finanzsektor reagiert. Er ist auf den niedrigsten Stand seit Mitte März 2023.

Die Rolle der Federal Reserve und der aktuelle Goldpreis

Obwohl die Nachfrage in zinssensiblen Sektoren erheblich zurückgegangen ist, hat die Inflation nur moderat abgenommen. Dies hat auch Auswirkungen auf den Goldpreis. Der Goldpreis heute spiegelt die Unsicherheiten der Wirtschaft wider: Wie lange wird es dauern, bis die Inflationsrate abnimmt und wie lange müssen Zentralbanken den Leitzins auf dem erhöhten Niveau belassen, das zu einer weiteren Abschwächung des Wachstums führen könnte? Die sinkenden Inflationsraten könnten bei weiter leicht steigendem Zinsniveau dazu führen, dass die Realzinsen dynamisch steigen, was sich negativ auf den Goldpreis in Unzen auswirken könnte.

Bewertung der Geldpolitik und der Goldpreis heute

Die Bewertung der Geldpolitik hängt von mehreren Faktoren ab, einschließlich der Inflationserwartungen und des natürlichen Zinssatzes. Der Goldpreis in Unzen, Euro und Dollar wird stark durch diese Faktoren beeinflusst. Ein restriktiver geldpolitischer Standpunkt, gekennzeichnet durch eine Erhöhung des Leitzinses, erhöht normalerweise den Anreiz, in sichere Anlagen wie Gold zu investieren, da es vor Inflation schützen kann. Allerdings zeigt sich die Konjunktur in den USA und der Eurozone robust und man kann allenfalls von einer kontrollierten Drosselung des Wachstums sprechen Gefahren für eine tiefe Rezession, wie sie vom Anleihemarkt signalisiert werden, sind in den harten Daten nicht zu erkennen. Der Arbeitsmarkt ist robust und befindet sich in den USA auf dem Niveau der Vollbeschäftigung.

Geschichte der Geldpolitik und ihre Auswirkungen auf den Goldpreis

Die Geschichte zeigt, dass eine restriktive Geldpolitik in der Regel zu einem verlangsamten Wachstum und niedrigerer Inflation führt. Daher ist die Auswirkung auf den Goldpreis in Euro und Dollar oft eine direkte Reaktion auf solche Änderungen. Am 4. Mai erreichte der Goldpreis bei 2081,45 Dollar je Unze einen neuen historischen Höchststand. Dieses Hoch konnte allerdings nicht verteidigt werden. Der Goldpreis rutschte ab und bildet aus charttechnischer Sicht nun ein erneutes 123-Top aus - eine Trendwendeformation, die charttechnisch betrachtet bei Kursen unterhalb von 1932,13 Dollar als aktiv angesehen werden muss. Eine Korrektur bis auf 1839 Dollar je Unze ist möglich. Ein Wiederanstieg über 1932,13 Dollar würde die obere Trendwendeformation in Frage stellen.

Prognosen für die Geldpolitik und den zukünftigen Goldpreis

Prognosen zeigen, dass eine restriktive Geldpolitik dazu führen könnte, dass die Inflation und das BIP sinken. Dies könnte dazu führen, dass der Goldpreis steigt, da Anleger versuchen, ihre Portfolios abzusichern. Insbesondere in einem Umfeld einer stärkeren wirtschaftlichen Abkühlung könnte die Nachfrage nach Gold als defensives Investment wachsen. Daher gilt es nun, die Entwicklung insbesondere der Kerninflation im Auge zu behalten. Sie ist um die Nahrungs- und Energiepreise bereinigt und verhä lt sich starr: In der Eurozone liegt sie bei 5,4%, in den USA bei 5,3%. Beide Male liegt sie damit um mehr als das Doppelte über der Zielzone von 2%, die von der EZB und Fed gewollt ist.

Was bedeutet die restriktive Geldpolitik für den Goldkauf?

Die restriktive Geldpolitik, die derzeit umgesetzt wird, könnte dazu führen, dass Gold günstiger wird. Bevor Anleger jedoch Gold kaufen, sollten Sie die Auswirkungen der Geldpolitik auf die Inflation und das Wirtschaftswachstum sorgfältig prüfen. Auch wenn die Geldpolitik restriktiv ist, könnten die Auswirkungen auf die Wirtschaft stärker sein, als der Markt derzeit einpreist, was Auswirkungen auf den Goldpreis in Dollar und andere Währungen haben könnte. Beachten Sie unser Video zum Thema, um einen charttechnisch genaueren Blick auf die aktuelle Situation zu erhalten.



